Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Защита здоровья граждан - абсолютный приоритет
Меры безопасности во время голосования за поправки в Конституцию России должны соблюдаться всеми участниками процесса неукоснительно и строго
Несмотря на то, что практически повсеместно в России началось постепенное ослабление режима самоизоляции, поскольку ситуация с распространением нового коронавируса стабилизируется, все же некоторые граждане волнуются и задают вопросы о порядке проведения голосования по внесению поправок в Основной Закон Российской Федерации. Одни из наиболее часто задаваемых - это вопросы о безопасности во время голосования в период эпидемии.
Однако все тревоги напрасны: защита здоровья граждан - абсолютный приоритет при организации голосования за поправки в Конституцию России. Так, общероссийское голосование, которое пройдет в течение 7 дней, как заверила руководитель ЦИК Элла ПАМФИЛОВА, будет даже более безопасно, чем принимать участие в других, уже разрешенных мероприятиях. И точно безопаснее, чем сходить в магазин.
Для этого в целях профилактики риска распространения инфекционных заболеваний совместно с Роспотребнадзором были разработаны рекомендации для избиркомов и методические материалы по проведению голосования с учетом эпидемиологической обстановки. Разработана процедура, при которой риски заражения участников голосования минимизируются. Потоки голосующих будут разделены, а в час на участке будет голосовать всего не более 8 человек.
Опрошенные «ЗР» приморские эксперты единодушны: на избирательных участках в Приморье примут самые серьёзные меры безопасности, и они должны соблюдаться всеми участниками процесса неукоснительно и строго.
Как сообщили «Золотому Рогу» в Избирательной комиссии Приморского края, будет обеспечено максимальное рассредоточение участников голосования во времени и пространстве и соблюден принцип бесконтактности и в информационно-подготовительной работе, и в процедуре проведения голосования. В целях удобства и безопасности здоровья граждан предусмотрены дополнительные возможности участия в общероссийском голосовании. Так, участники голосования могут прийти на участок и отдать голос в течение 7 дней, включая день голосования – с 25 июня по 1 июля. Кроме того, предусмотрена возможность в этот же период выразить свою волю вне помещения для голосования, в том числе бесконтактно на дому. На участках будет соблюдена «социальная дистанция». Эти меры позволят избежать очередей и скопления людей на избирательных участках Приморья.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Защита здоровья граждан - абсолютный приоритет
- "Нас всех объединяет стремление жить в сильной и процветающей России"
- Дума города Владивостока поздравляет с Днем России
- Почти 180 дальневосточников эвакуировали из Японии и Таиланда
- Соблюдение санэпидрежима контролируют ежедневно
- Безопасный интернет - детям!
- В Приморье вновь открываются МФЦ
- Бизнес-гороскоп: Весам стоит привести свои финансы в равновесие
- В Приморье разрешили прогулки и пешие экскурсии малыми группами
- Во Владивостоке начинаются репетиции парада Победы
Новости раздела
- Защита здоровья граждан - абсолютный приоритет
- "Безопаснее, чем сходить в магазин"
- Россиян ждет важный выходной
- Безопасность дошколят – на контроле губернатора
- "Китовых тюрем" больше быть не должно
- Во Владивостоке запланирована очередная репетиция парада Победы
- Более 100 жителям Приморья помогли вернуться домой из Республики Корея
- День России в Приморье: от песен до уроков краеведения
- "Нас всех объединяет стремление жить в сильной и процветающей России"
- Дума города Владивостока поздравляет с Днем России
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Помощь, которая спасает жизни
- Ремонт зимы не ждет
- Находка загрузила стапель
- В Хабаровском крае возник новый очаг коронавирусной инфекции
- Спортивный туризм новой волны
- Хабаровский край выходит из самоизоляции
- COVID-19: Владивосток, Находка и Уссурийск остаются лидерами по числу заболевших
- Международный мост через реку Амур "Благовещенск - Хэйхэ" ждёт первых автомобилистов
- Власти собираются заглянуть в лукошки россиян
- COVID-19: На Сахалине нет ни одного летального случая