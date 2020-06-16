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Защита здоровья граждан - абсолютный приоритет

16 Июня 2020, 13:00 | Приморье

Меры безопасности во время голосования за поправки в Конституцию России должны соблюдаться всеми участниками процесса неукоснительно и строго

Несмотря на то, что практически повсеместно в России началось постепенное ослабление режима самоизоляции, поскольку ситуация с распространением нового коронавируса стабилизируется, все же некоторые граждане волнуются и задают вопросы о порядке проведения голосования по внесению поправок в Основной Закон Российской Федерации. Одни из наиболее часто задаваемых - это вопросы о безопасности во время голосования в период эпидемии.

Однако все тревоги напрасны: защита здоровья граждан - абсолютный приоритет при организации голосования за поправки в Конституцию России. Так, общероссийское голосование, которое пройдет в течение 7 дней, как заверила руководитель ЦИК Элла ПАМФИЛОВА, будет даже более безопасно, чем принимать участие в других, уже разрешенных мероприятиях. И точно безопаснее, чем сходить в магазин.

Для этого в целях профилактики риска распространения инфекционных заболеваний совместно с Роспотребнадзором были разработаны рекомендации для избиркомов и методические материалы по проведению голосования с учетом эпидемиологической обстановки. Разработана процедура, при которой риски заражения участников голосования минимизируются. Потоки голосующих будут разделены, а в час на участке будет голосовать всего не более 8 человек.

Опрошенные «ЗР» приморские эксперты единодушны: на избирательных участках в Приморье примут самые серьёзные меры безопасности, и они должны соблюдаться всеми участниками процесса неукоснительно и строго.

Как сообщили «Золотому Рогу» в Избирательной комиссии Приморского края, будет обеспечено максимальное рассредоточение участников голосования во времени и пространстве и соблюден принцип бесконтактности и в информационно-подготовительной работе, и в процедуре проведения голосования. В целях удобства и безопасности здоровья граждан предусмотрены дополнительные возможности участия в общероссийском голосовании. Так, участники голосования могут прийти на участок и отдать голос в течение 7 дней, включая день голосования – с 25 июня по 1 июля. Кроме того, предусмотрена возможность в этот же период выразить свою волю вне помещения для голосования, в том числе бесконтактно на дому. На участках будет соблюдена «социальная дистанция». Эти меры позволят избежать очередей и скопления людей на избирательных участках Приморья.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

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Теги: коронавирус  голосование  конституция 



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