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"Безопаснее, чем сходить в магазин"
Голосование по поправкам в Конституцию России продлится в течение 7 дней
14 марта этого года был принят Закон Российской Федерации о поправке к Конституции РФ, и с этого момента последовательно ведется подготовка ко дню голосования.
Однако, как мы все помним, голосование в назначенную дату - 22 апреля - не состоялось, вмешался вирус. В этой связи Президент России Владимир ПУТИН, обращаясь и к руководителям регионов страны, губернаторам, попросил их содействовать в организации общероссийского голосования, исходя из необходимости заботы о здоровье, жизни людей: «Это остается безусловным, первейшим и самым главным приоритетом». Пришлось сроки отодвинуть, а меры безопасности усилить.
На данный момент ситуация с коронавирусом в России улучшается, что позволяет провести общероссийское голосование по поправкам к Конституции. Поэтому глава государства объявил днем всенародного голосования 1 июля и призвал граждан принять в нем активное участие. Этот день, к слову, будет выходным. И уже 2 июня россиянам был представлен обновленный Порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
Как рассказали в ЦИК, голосование по поправкам в Конституцию России продлится в течение 7 дней. Выразить своё волеизъявление можно будет с 25 июня по 1 июля 2020 года.
«Основная задача организаторов голосования - обеспечение достоверности и легитимности итогов голосования, - подчеркнула глава Центризбиркома Элла ПАМФИЛОВА на презентации обновленного порядка голосования. - Мы видим решение этой задачи в создании максимально удобных и доступных условий для голосования наших граждан, максимальной открытости и прозрачности процедур голосования, обеспечении полномасштабного общественного контроля, обязательном присутствии наблюдателей при проведении всех, подчеркиваю, форм голосования».
Глава Центризбиркома заверила, что все необходимые требования и мероприятия будут выполнены к старту голосования. «С учетом главного приоритета проведения голосования – сохранности жизни и здоровья наших граждан – мы сделали акцент именно на мерах профилактики рисков. Мы изучили зарубежный опыт проведения голосования в условиях пандемии. Отмечу, не менее 11 стран имеют такую практику: это Южная Корея, Япония, Ирландия, Австралия, Канада, Польша, Германия, Франция, Доминиканская Республика, Израиль, ряд штатов США», – рассказала Элла Памфилова.
Совместно с Роспотребнадзором разработаны рекомендации для избирательных комиссий в целях профилактики риска распространения инфекционных заболеваний и методические материалы по проведению голосования с учетом эпидемиологической обстановки.
Памфилова заверила, что все участники голосования, члены избирательных комиссий, иные лица (включая наблюдателей, представителей средств массовой информации), находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, санитайзерами).
«Это будет даже более безопасно, чем принимать участие в других, уже разрешенных мероприятиях. И точно безопаснее, чем сходить в магазин», - заверила глава ЦИК.
Учитывая специфику эпидемиологической обстановки, ЦИК России расширил и разнообразил алгоритмы общероссийского голосования.
В частности, будет предусмотрено проведение голосование до дня голосования. Кроме того, будет реализован алгоритм проведения голосования вне помещения для голосования. Также будет доступно бесконтактное голосование на дому, голосование граждан, которые не могут выйти из дома по тем или иным причинам, и будет возможность реализовать дистанционное электронное голосование, а также будет широко применяться механизм «Мобильный избиратель».
ЦИК России намерена организовать тотальное тестирование на наличие коронавирусной инфекции всех организаторов голосования на всех этапах подготовки и проведения голосования. «Кроме того, в период работы необходимо избежать одномоментного скопления людей и обеспечить санитарное дистанцирование. Все подсказки и механизмы поведения на участке гражданину должны быть очевидны и понятны. Главное - сделать процесс голосования удобным и безопасным», - подытожила глава Комиссии.
Поскольку Кремль рекомендовал регионам создать условия, чтобы во время плебисцита поток граждан был равномерным в течение всех дней голосования, не станет исключением и Приморье.
Жители Приморского края смогут поделиться своим мнением о предлагаемых изменениях в основной день, определенный для проведения плебисцита, - 1 июля, а также досрочно, с 25 по 30 июня. Согласно рекомендациям ЦИК России, в досрочный период голосования в Приморье должны оборудовать площадки на открытом воздухе, расположенные перед входом в здания территориальных избирательных участков или в непосредственной близости от таких учреждений. В работе разрешается использовать имеющиеся на территории навесы и веранды, устанавливать для обозначенных целей армейские палатки, тенты или другие приспособления, способные обеспечить защиту в случае неблагоприятных погодных условий.
На подходе к месту для голосования предполагается организовать температурный контроль граждан. Чтобы обеспечить «социальную дистанцию» между людьми на территории избирательных участков и предназначенных для голосования площадках, будет нанесена соответствующая разметка. Вся мебель, технологическое оборудование, в том числе столы для членов избиркома, стационарные ящики и кабины для голосования, стулья для наблюдателей и представителей СМИ будут располагаться на расстоянии не менее 1,5 метров.
На месте голосования и вблизи них будут размещены специальные информационные стенды (памятки) с рекомендациями по профилактике заражения инфекцией.
Напомним: приморцы могут задать вопросы об общероссийском голосовании по вопросам закрепления поправок в Конституцию РФ, обратившись в Информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии. Специалисты отвечают на вопросы ежедневно с 9.00 до 18.00 по номеру: 8-800-200-00-20. Звонки бесплатные.
На фото: Элла Памфилова: «Мы сделали акцент именно на мерах профилактики рисков».
Фото с сайт ЦИК РФ
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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