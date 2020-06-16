Россиян ждет важный выходной

День голосования по поправкам в Конституцию в России сделали выходным

1 июня 2020 года Президент России Владимир ПУТИН подписал указ, определивший дату проведения общероссийского голосования - 1 июля 2020 года. Этот день для граждан РФ будет выходным.

Напомним, президент заявил о намерении изменить главный закон страны во время обращения к Федеральному собранию 15 января 2020 года. Тогда же он сказал о том, что поправки будут вынесены на всенародное голосование. В связи с этим Владимир Путин подписал Указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». Всего в основной закон страны внесено почти 500 поправок, которые затрагивают основные сферы жизни граждан. 14 марта 2020 года был принят Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, которым полномочия по подготовке и проведению общероссийского голосования были возложены на систему избирательных комиссий.

По данным ВЦИОМ, в мероприятии федерального масштаба планируют принять участие 67% населения. Из них 61% опрошенных готовы поддержать поправки.

Право на социальные гарантии

Одними из важнейших поправок в действующую Конституцию РФ можно считать поправки социального плана - самые обсуждаемые и востребованные. Как отмечает Лидия МИХЕЕВА, секретарь Общественной палаты, многих волнует обеспечение незыблемости социальной политики.

Гарантия гарантий

Важно понимать: какой бы ни была внешняя экономическая конъюнктура, уровень социальных гарантий не изменится; такое положение дел может быть гарантировано Конституцией, в случае положительного народного голосования.

А пакет социального обеспечения граждан в России довольно обширен. Прежде всего, пенсионные выплаты, которые, надо заметить, есть не во всех странах и не для всех граждан. У нас эта насущная проблема может быть решена путем нашего голосования и закреплением этой поправки в Конституции.

Индексация пенсий не реже одного раза в год – о таком еще 30 лет назад мы могли только мечтать. Как отметил Владимир Путин, «мы не могли тогда и социальные гарантии, прошу прощения за тавтологию, гарантировать, потому что экономика была в таком состоянии, что принимать можно было в парламенте какие угодно законы, но если они не были подкреплены финансами, то тогда это было более или менее бессмысленно, и больше того, даже вредно было. А сейчас - нет, сейчас мы имеем такую возможность. Та же индексация пенсий, допустим, или МРОТ и так далее. Невозможно было тогда это написать в Основном Законе. Сейчас экономика у нас в другом состоянии, мы можем, а если можем, значит, должны это сделать».

Об этом говорит и Владимир ЛЕГОЙДА, временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси. «Мера человечности любого общества измеряется отношением этого общества к детям и старикам» - именно в такой форме эта известная, в общем-то, мысль была высказана этим зрелым и, несомненно, понимающим человеком, который помнит, конечно, как в 90-е годы с задержкой на много месяцев платили ничтожно малые пенсии. А иногда и не платили вовсе. А за фактически нищенскими пособиями нашим старикам приходилось ходить с протянутой рукой.

И действительно, десятки лет, которые минули с тех пор, были потрачены государством в том числе и на то, чтобы преодолеть эту циничную практику. Пенсии стали платить регулярно, вовремя. Они растут - да, может, не так быстро, как бы хотелось. Зато надежно и адекватно возможностям экономики. И теперь, наконец, достигнутый уровень социального развития общества будет - если народ согласится - закреплен в Конституции России.

Упор на демографию

Как мы выяснили, поправки в Конституцию, касающиеся социальной сферы, закрепляют в Основном Законе страны целый ряд новых положений о пенсионном обеспечении граждан, социальных выплатах, индексации социальных пособий.

Одна из важнейших особенностей новых поправок - адресность. И повторимся: какой бы ни была внешняя экономическая конъюнктура, какие бы потрясения ни будоражили рынки, уровень социальных гарантий не изменится. Более того, именно за счет социальных гарантий государство может влиять на процессы в социуме: например, стимулировать повышение рождаемости, без чего невозможно решить демографические проблемы. Это отлично продемонстрировала программа материнского капитала, которая продолжает развиваться и усиливаться – к слову, материнский капитал теперь будут давать даже за первого ребенка.

Вообще, по опросам ВЦИОМ, социальный блок поправок - самый популярный. Соцпакет (индексацию пенсий каждый год, социальные выплаты семьям с детьми, материнский капитал) одобряют почти все - 90% россиян.





Напомним, что с 1 января 2020 года маткапитал проиндексирован и составляет 466 617 рублей. Впервые сертификат начнут получат семьи, в которых родится первенец. Если второй или последующий ребенок появился в семье после 1 января 2020 года - сумма увеличится на 150 тысяч и составит 616 617 рублей. С 1 января 2019 года действует выплата в размере 450 000 рублей на погашение ипотеки для семей, в которых родился третий или последующий ребенок.

Мы понимаем, что в центре внимания предлагаемых россиянам к голосованию поправок - человек. Помощь со стороны государства должна быть адресована человеку. То есть социальная поддержка должна быть гарантированной и адресной. Нужно сделать все, чтобы человек чувствовал себя защищенным в течение всей жизни, а помощь получали те, кому она действительно нужна. «То, что в Основном Законе будет такая ориентация на именно такую работу, на то, чтобы придать всей нашей деятельности и самому государству социальный характер, это востребовано и, конечно, не может не быть поддержано. Обязательно поддержим», - заявил президент во время обсуждения поправок. С ним согласен и Андрей КЛИШАС, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию: «Основной целью внесения поправок является обеспечить и закрепить те уровни достигнутого и социального, и правового развития, и социальные, и правовые гарантии, которые есть у нас сегодня у граждан».

Поправка

«Ст. 75. «6. В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений, и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».

«7. В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат».

Суть Поправки

Суть этой поправки проста: наша страна достигла достаточно высокого уровня развития, чтобы установить новую «планку» социальных гарантий, которые будут закреплены в Основном Законе. Эти обязательства перед людьми не могут быть нарушены - вне зависимости от конъюнктуры рынка и экономической ситуации. В частности, пенсии будут индексироваться минимум раз в год. Каждый гражданин России должен чувствовать себя защищенным, должен быть уверен в том, что его права на поддержку государством будут гарантированы в течение всей его жизни.

На фото: Президент России Владимир Путин: «Сейчас экономика у нас в другом состоянии, мы можем, а если можем, значит, должны это сделать».

Фото с сайта Кремля

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



