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Безопасность дошколят – на контроле губернатора
Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО поручил решить вопрос нехватки мест в детских садах Владивостока, о чем 5 июня дал соответствующее распоряжение на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
Тогда особо был сделан акцент на Владивостоке, где, к сожалению, наблюдается нехватка мест в дошкольных учреждениях, в результате чего родители вынуждены водить или возить малышей в детсады, которые расположены далеко от места работы или проживания. Нехватку мест решили закрыть за счет создания дежурных групп в дошкольных учреждениях.
Надо отметить, что работа была начата незамедлительно. Как спустя несколько дней доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна ДЕТКОВСКАЯ, в ведомство начали и до сих пор продолжают поступать уведомления от дошкольных учреждений об открытии новых дежурных групп.
На очередном заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 9 июня глава приморского Роспотребнадзора также доложила губернатору Приморья Олегу Кожемяко, что на сегодняшний день на территории Приморского края функционируют 402 учреждения, в которых работают 986 дежурных групп. В них находятся 10 306 детей. Продолжаются также рейдовые мероприятия, проверено 41 детское образовательное учреждение. «Особое внимание прошу обратить глав Октябрьского округа, Хасанского, Михайловского районов – не во всех садах на этих территориях при проведении «утреннего фильтра» присутствуют медицинские работники. Это связано с отдаленностью закрепленных учреждений либо с недоработкой сотрудников. Прошу обратить на это внимание», – подчеркнула руководитель ведомства.
Олег Кожемяко поддержал обращение главного санитарного врача региона и поручил главам муниципалитетов разобраться с этим вопросом.
«Прошу глав эту работу наладить, чтобы в последующем не допускать подобные ситуации и, конечно, новые вспышки заболевания», – сказал губернатор Приморья. Олег Кожемяко строго обозначил: контроль за безопасностью детей в дошкольных учреждениях должен быть усилен – нельзя допустить новых вспышек инфекции, тем более среди маленьких жителей Приморья.
Внимание! Жителей края просят не собираться большими группами, быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5 метра.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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