"Китовых тюрем" больше быть не должно

Ответственность за загрязнение окружающей среды выходит на новый уровень

В начале месяца в России отметили День эколога - профессиональный праздник всех российских защитников природы, специалистов по охране окружающей среды и активистов-экологов. Поздравляя их с праздником на видеоконференции 5 июня, Президент России Владимир ПУТИН отметил: «Нередко именно благодаря вам власти на местах получают своевременный сигнал о конкретных проблемах, что называется, хороший импульс от общественности, и принимают необходимые меры.

Достаточно вспомнить так называемую «китовую тюрьму» во Владивостоке или истории с жестоким обращением с животными, которые, по сути, стали катализатором принятия отдельного Федерального закона «Об ответственном обращении с животными».

По всем экофронтам

На днях ВЦИОМ представил данные нового опроса о том, как россияне оцениваю экологическую обстановку, организацию сбора и вывоза мусора в своем родном городе или селе. Оказалось, что 64% респондентов оценили экологическуют обстановку на своей малой родине как «в целом благополучную» или «скорее благополучную», однако однозначно позитивными результаты этого опроса назвать нельзя.

Лишь 41% россиян считает, что за последний год в их населенном пункте улучшилась система сбора и вывоза мусора. Тех, кто считает, что ситуация не изменилась, чуть больше - 43%. 13% «мусорных пессимистов» отметили ухудшение ситуации с отходами. Таким образом, несмотря на усилия государства в последние годы, меньше половины опрошенных видят улучшения.

Вопросы защиты окружающей среды и сохранения биологического разнообразия особенно остро встали и в Приморском крае (это отметил и президент). Сложная экологическая обстановка сложилась, так сказать, по всем фронтам – это касается и бытового, и строительного мусора, и загрязнения угольной пылью (наиболее остро эта проблема стоит в Находке, Посьете), и загазованности воздуха (особенно в крупных городах края), и загрязнения акватории, и незаконной рубки лесов.

И приморцы в большинстве своем считают такое положение вещей чуть ли не катастрофическим. Ведь любой гражданин понимает: от состояния среды обитания зависит состояние здоровья и увеличение продолжительности жизни людей, улучшение ситуации с рождаемостью, снижение смертности, заболеваемости населения. Как понимает и то, что проблему надо решать.

Чувствительная тема

Эту актуальную проблему призвана решить одна из важнейших поправок в Конституцию Российской Федерации - о сбережении природы нашей страны. В случае одобрения народом в документе зафиксируется важность охраны окружающей среды, сохранения экологии, ответственного обращения с животными, экологического воспитания россиян и формирования экологической культуры.

«Проблемы окружающей среды, экологии всегда были и остаются в ряду наиболее чувствительных, важных для общества тем. И не случайно в числе инициатив граждан по поправкам в Конституцию было так много предложений усилить требования к сохранению природы, окружающей среды, ответственности за гуманное отношение к животным, развитие системы экологического просвещения», - считает Владимир Путин.

Согласно поправкам, которые предлагается внести в статью 114 Основного закона, Правительство РФ обеспечивает проведение в Российской Федерации единой социально ориентированной государственной политики в области… охраны окружающей среды; осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны; создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры.

Кроме того, в эту статью Конституции предлагается добавить, что Правительство России «осуществляет меры, направленные на сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным».

«Суперведомство» для природы

Сейчас в 42-й статье Конституции написано, что каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду. Но дополнительная и более конкретная запись будет полезна, считают ученые. По словам председателя общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество», члена рабочей группы «Экология и природные ресурсы» Госсовета Рашида ИСМАИЛОВА, «сам факт, что тема экологии звучит на таком мероприятии, уже говорит о том, что в обществе сейчас присутствует достаточное внимание к экологии». «В целом поправки придадут экологической политике правительства качественно новый уровень. В первую очередь - через повышение ответственности. Разумеется, нормы основного закона будут развиты через федеральные законы и подзаконные акты. По сути, наши с вами экологические права усиливаются через институт контроля правительства», - считает эксперт.

Как отмечают эксперты, благодаря поправкам в Конституции об экологии будут закреплены и прописаны обязанности государства. Например, по созданию условий для развития системы экологического образования людей и воспитания их экологической культуры, проведению единой социально ориентированной государственной политики в области охраны окружающей среды. Эти изменения давно назрели, они актуальны и необходимы. Принятие этих поправок должно положительно повлиять на реализацию национального проекта «Экология», а также активизировать деятельность в направлении развития системы экологического просвещения на всей территории России и направленной на все возрастные группы».

Полномочия ведомств, занимающихся надзором в сфере природоохранной и экологической деятельности, могут пересмотреть. Это приведет к появлению в стране «суперведомства», которому достанутся все контрольные функции. Такие изменения подразумевают поправки, которые войдут в обновленную Конституцию.

Одной из ключевых проблем, которые поможет решить обновляемая Конституция, убеждены эксперты, станет дублирование функций ведомств, занимающихся контролем в области природоохраны. К примеру, проблема пересечения полномочий Росприроднадзора, Минприроды и региональных министерств экологии и природопользования, многих поднадзорных структур, которые подчиняются разным надзорным ведомствам. «Такая проблема есть. Сейчас все всё контролируют: есть федеральные органы, региональные, муниципальные», - считает лидер партии «Зеленая альтернатива» Руслан ХВОСТОВ. По его словам, оптимальная схема - чтобы одно федеральное ведомство осуществляло контрольные функции. Политик считает, что этот вопрос может быть решен уже в ближайшее время.

Безопасность – на первом месте

Конечно, забота о природе - важнейший вопрос, который волнует миллионы людей и касается абсолютно каждого. Это - будущее нашей страны. Это понимает и Президент России, который предложил закрепить в Конституции одно из приоритетных направлений для государства. Выразить свою волю сможет каждый гражданин страны на общероссийском голововании.

Напомним, жители Приморского края, как все россияне, смогут поделиться своим мнением о предлагаемых изменениях в Конституцию в основной день, определенный для проведения плебисцита, - 1 июля, а также досрочно, с 25 по 30 июня. Согласно рекомендациям ЦИК России, в досрочный период голосования в Приморье должны оборудовать площадки на открытом воздухе, расположенные перед входом в здания территориальных избирательных участков или в непосредственной близости от таких учреждений. С учетом главного приоритета проведения голосования – сохранности жизни и здоровья граждан – организаторы в период пандемии коронавируса сделали акцент именно на мерах профилактики рисков. Для этого все участники голосования будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, будет проводиться термометрия, соблюдаться «социальная дистанция».

На фото: Поправки в Конституцию защитят экологию и животный мир.

Фото автора

Юрий РОГОВ.

ВНИМАНИЕ!

Приморцы могут выбрать любой участок для голосования

На Едином портале государственных и муниципальных услуг начат прием заявлений от граждан, желающих выбрать удобный участок для участия в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Чтобы подать заявление, нужно на главной странице сайта Госуслуг выбрать вкладку «Общероссийское голосование по изменениям в Конституции», затем кликнуть на вложение «Выбрать удобный участок» и нажать на надпись «Перейти к услуге». Заявление можно подать до 21 июня 2020 года, крайний срок – 21.00 по Владивостоку.

Кроме того, в личном кабинете на портале Госуслуг доступен раздел «Общероссийское голосование», где посетители сайта могут найти полную информацию о голосовании: адрес участка по месту регистрации, контакты избирательной комиссии, правила голосования и предлагаемые изменения в Конституцию.

В Приморском крае, как и во всей стране, голосование по принятию изменений в основополагающий закон страны продлится семь дней – с 25 июня по 1 июля. Таким образом, каждый может поделиться своим мнением по обозначенному вопросу. В связи с эпидемией коронавируса все избирательные участки в Приморском крае оборудуют со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В помещениях будут проводить регулярную дезинфекцию, граждан будут допускать только в масках, обеспечат их социальное дистанцирование.

Отметим, приморцы могут задать любые вопросы про Общероссийское голосование по вопросам закрепления поправок в Конституцию РФ, обратившись в Информационно–справочный центр Центральной избирательной комиссии. Специалисты отвечают на вопросы ежедневно с 9:00 до 18:00 по номеру: 8 (800) 200-00-20. Звонки бесплатные.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.