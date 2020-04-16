В Приморье полиция зафиксировала более 100 фактов нарушения режима самоизоляции

Тем, кто решил без повода прогуляться по городу и отказался покинуть общественное место по просьбе правоохранителей, придется заплатить штрафы от 3 до 5 тысяч рублей

С 12 по 15 апреля представители административных комиссий во взаимодействии с полицией зафиксировали более 100 фактов нарушения приморцами режима самоизоляции.



Как сообщили в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, рейды проводятся в основном в местах массового скопления людей практически во всех муниципалитетах Приморья. Как показала практика, не все отнеслись серьезно к рекомендациям оставаться дома, не выходить на улицу без уважительной причины, не собираться большими компаниями и соблюдать постоянную дистанцию величиной не менее 1,5-2 метров по отношению к другим людям в общественных местах.



«На сегодняшний день зафиксировано более 100 фактов нарушения приморцами режима самоизоляции. Почти 20 протоколов уже составлено. Решается вопрос о привлечении граждан к административной ответственности. Степень наказания определит мировой суд, санкция статьи предусматривает штраф в размере до 5 тысяч рублей», – уточнили в ведомстве.



В департаменте добавили, что такие рейды будут проводиться регулярно до улучшения эпидемиологической ситуации в Приморье.



Однако получить штраф или даже уголовное дело можно не только за нарушение карантина и режима самоизоляции. Ждут наказания и два распространителя фэйковой информации.



В частности, одна из жительниц Славянки распространила сведения о двух якобы подтвержденных случаях COVID-19 в поселке. Эти данные оказались недостоверными. А в Уссурийске следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 128.1 Уголовного Кодекса РФ (клевета) в отношении гражданина, который распространил информацию о якобы заболевшем и представляющем опасность для окружающих человеке.



«В ходе проверки выяснилось, что эти сведения также не соответствуют действительности. Данное преступление наказывается штрафом в размере до 3 миллионов рублей либо обязательными работами на срок до 400 часов», – пояснили правоохранители.



Специалисты подчеркивают – главная цель рейдов и борьбы с заведомо ложной информацией – сохранение жизни и здоровья людей и недопущение паники.

Фото – ИА «ВостокМедиа»

Газета «Золотой Рог», Владивосток.