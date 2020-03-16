Пожароопасный сезон начался в Приморском крае

Для защиты населенных пунктов от лесных пожаров задействовано 660 человек, 160 единиц техники, ранцевые огнетушители, воздуходувки

В 21 муниципальном образовании Приморского края начался пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписала председатель регионального Правительства Вера Щербина.

Как сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья, пожароопасный сезон открыт с 15 марта.

«Пожароопасный сезон действует в Артемовском, Владивостокском, Дальнегорском, Находкинском, Партизанском, Спасском и Уссурийском городских округах. А также на территориях Октябрьского, Хорольского, Кавалеровского, Лазовского, Михайловского, Надеждинского, Ольгинского, Партизанского, Пограничного, Хасанского, Ханкайского, Шкотовского районов, Большого Камня и ЗАТО Фокино», – отметили в ведомстве.

Во время пожароопасного сезона жителям края необходимо соблюдать в лесах правила пожарной безопасности – окапывать костры, воздержаться от курения.

Напомним, сообщить о пожаре можно по единому телефону: 112, либо на «прямую линию» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.