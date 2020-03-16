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Массового закрытия школ и детсадов на карантин в Приморье не планируется
Перевод на дистанционное обучение в Приморье коснется только тех школьников, которые недавно вернулись из-за границы или имеют симптомы сезонных вирусных заболеваний. Об этом сообщила министр образования Приморья Наталья Бондаренко в воскресенье, 15 марта.
По ее словам, накануне в ведомство поступила рекомендация от Роспотребнадзора об усилении санитарно-эпидемиологических мер для предотвращения ввоза и распространения коронавируса на территории региона. В частности, речь идет об усилении графиков уборки в образовательных учреждениях, дезинфекции помещении и прочих мероприятий.
«Нам предложено усилить меры безопасности, а также рассмотреть различные способы образования детей, которые были бы не связаны с пребыванием их в учреждениях. Один из них - это дистанционное обучение. Но это конечно же не говорит о том, что все школы края должны перейти на эту форму. Каждая территория региона должна принять решение, исходя из тех возможностей и той ситуации, в которой она находится на сегодняшний день. Думаю, что такая мера коснется прежде всего тех детей, которые недавно выезжали с родителями за рубеж, в том числе в страны АТР, а также тех у кого есть какие-либо признаки вирусного заболевания, не обязательно коронавируса. Для этих детей нужно создать условия, чтобы они обучались дистанционно. Поэтому речь идет все таки о точечной работе, никак не о массовом закрытии школ и детских садов», – заявила Наталья Бондаренко.
Она отметила, что техническая возможность организовать такой учебный процесс в школах региона есть.
«У нас создана единая информационная система, в которой возможно общение педагогов и детей в дистанционной форме – направление заданий, получение ответов. Поэтому, принимаемые меры нам необходимы для того, чтобы ситуация, которая в Приморье на сегодня не вызывает опасения, сохранялась такой же спокойной», – добавила министр.
Отметим, что на сегодняшний день в Приморье не выявлено ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Напомним, что задать вопросы о коронавирусе, сообщить о плохом самочувствии или подозрительных гражданах можно также по телефону «горячей линии» Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43. Позвонить по бесплатному номеру можно из любой точки страны. Техподдержка ведомства многоязычная, получить консультацию можно и на китайском языке.
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