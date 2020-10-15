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"Земским учителям" в Приморье выплатили по 2 млн рублей

15 Октября 2020, 09:05 | Приморье

Участники президентской программы «Земский учитель» в Приморье получили вознаграждение из федерального бюджета

По информации краевого департамента образования, в Приморье приехали работать всего 27 «земских учителей» – такое количество новых работников обусловлено выделенной на федеральном уровне квотой. Педагоги представляют разные регионы России. В частности, есть жители Амурской и Смоленской областей, Ставропольского и Хабаровского краев, Республик Тыва, Мордовия и Башкортостан.

«В Приморье приехали работать учителя разных квалификаций – шесть учителей математики, пять – русского языка и литературы, пять – английского языка, пять учителей начальных классов, три – биологи и химии, три – истории и обществознания», – уточнила заместитель министра образования края Ирина Бушманова.

Все учителя уже приступили к работе в своих школах. Они трудятся в 22 муниципалитетах края, в частности в Ольгинском и Партизанском районах, Октябрьском, Пограничном и Тернейском округах.

Напомним, Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию РФ предложил запустить программу «Земский учитель», мотивирующую педагогов работать в глубинке.

Привлечение педагогических кадров в сферу образования – и одно из приоритетных направлений политики Правительства Приморья. Так, по инициативе Губернатора края Олега Кожемяко, принят закон о мерах поддержки педагогов, который предусматривает единовременную выплату молодым специалистам, ежемесячную доплату, частичную компенсацию расходов за съемное жилье. Предусмотрена ежемесячная выплата для наставников. Педагогическим работникам компенсируют часть стоимости путевки на санаторно-курортное лечение.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Земский учитель  образование 



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