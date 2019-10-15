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Кладбище кораблей, водопады, заповедники…
Газета «Золотой Рог» составила ТОП-5 популярных маршрутов октября
Газета «Золотой Рог» продолжает открывать для своих читателей удивительные места Приморского края. Туризм развивается семимильными шагами. В регионе действует государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, одно из основных направлений которой – популяризация местных туристических маршрутов.
Край располагает значительными рекреационными ресурсами. В первую очередь, это экзотичные природные комплексы, на базе которых возможно развитие маршрутного туризма. Достопримечательности Приморья: реки, озера, сопки, вершины, водопады, пещеры - зовут в путешествия по Приморскому краю, в походы и новые маршруты по Приморью.
Сегодня в нашем обзоре - пять интересных маршрутов октября.
На колесах
Установившаяся в Приморье теплая погода способствует активному отдыху – благо, предложений в сфере автомототуризма и велосипедного туризма сегодня предостаточно. Один из популярных маршрутов – «ДВФУ – кладбище кораблей ТОФ».
С 1974 года и до наших дней в одной из живописных бухт о.Русский находят свой покой боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ). Велосипедный маршрут пролегает по лесным грунтовым дорогам с умеренным рельефом. По пути следования туристы увидят кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) – популярное место здорового отдыха жителей и гостей Владивостока и новая достопримечательность города. Далее группа исследует канал, соединяющий бухту Новик и пролив Босфор Восточный с 1899 года по проекту военного инженера капитана РОМАНОВА. Раньше на этом месте, по воспоминаниям Отто ЛИНДГОЛЬМА, находилась лишь узкая протока. После, туристы на велосипедах проследуют в бухту Труда, где перед ними откроется вид на кладбище кораблей.
Перечень географических точек следования по маршруту: г. Владивосток, о. Русский, остановка Мини-ТЭЦ Центральная – б. Новик (Канал) – б. Трудовая – остановка Мини-ТЭЦ Центральная.
Велосипедный маршрут «Велопрогулка на мыс Тобизина» пролегает по трассе, лесным грунтовым дорогам с умеренным рельефом. По пути следования туристы увидят кампус ДВФУ – популярное место здорового отдыха жителей и гостей Владивостока и новая достопримечательность города. Далее, группа прибудет на мыс Тобизина, и перед ними откроется один из живописнейших видов города.
«Заповедный Бикин»
Любителям мотопутешествий интересен мотомаршрут на квадроциклах «Заповедный Бикин», берущий свое начало на базе отдыха Лаухэ. В процессе прохождения маршрута туристы побывают в экологически чистом уголке природы и смогут узнать об анимистических представлениях удэгейцев: культ хозяев природы, культ священных скал, значение и роль хозяина огня в охотничьем промысле, почитание семейного духа и хранителя дома, ритуал поклонения охотников священному дереву.
Падающая вода
Беневские или Еломовские водопады расположены в нескольких километрах от сёл Беневское и Кишинёвка Лазовского района на реке Киевка, на Еломовском ключе. Начало свое эти прославленные живописные водные каскады Приморского края берут с хребта Пржевальского, который расположился между двумя горными речушками Партизанская и Киевка.
Одно из названий этих водопадов – Беневские - происходит от названия села (Беневское), которое раскинулось неподалеку. Второе название – Еломовские - получилось от родника Еломовский, которым и питаются потоки воды. Сам же родник Еломовский образуется из двух истоков, находящихся на высочайших вершинах гор Пржевальского – Лысой и Белой.
Прорезая в каменном плато узкую долину, родник образует систему водопадов, представляющих собой уникальный природный объект регионального значения, являющийся особо охраняемым с 12 апреля 1985 года.
Шумные потоки струятся по каньону, и внезапно скатываясь с каменных выступов и ступеней, образуют каскады, водоскаты и пороги разной высоты, количество которых варьируется от 27 до 29.
Основной водопад («Звезда Приморья») имеет высоту более 20 метров. Всего насчитывается более 20 водопадов, высотой от одно до пяти метров.
В течение года, в зависимости от уровня воды и времени года, форма водопадов меняется, они могут быть не столь мощными. Но все равно этот уголок природы невероятно красив в любое время года.
Зимой водопады замерзают, образуя ледяную стену, по которой течет вода ключа, увеличивая наледь. Беневские водопады, на ключе Еломовский, - вероятно, самые легкодоступные для туристов. Каскады из 20-25 и более меньших по размеру водопадов, порогов и сливов, расположены всего в 10-12 километрах от дороги.
На вертолете над Бикином
Еще один популярный маршрут октября - вертолетный обзорный маршрут «С высоты птичьего полета». Путешествие начинается на вертодроме базы отдыха Лаухэ, откуда винтокрылая машина проследует вдоль реки Бикин до верховья реки Ада.
Национальный парк «Бикин» – один из крупнейших национальных парков России. Общая площадь составляет 1,16 млн га. Территория национального парка является одним из последних природных очагов обитания амурского тигра. Здесь обитает около 10% его численности в мире. На территории парка выявлен 51 вид млекопитающих. В местных лесах обитают тигры и рысь, изюбрь и лось, пятнистый олень, медведи - бурый и гималайский.
Численность птиц, обитающих на территории парка, насчитывает 194 вида, в том числе, не менее 9 из них занесены в Красную книгу России. Это чёрный аист, чешуйчатый крохаль, рыбный филин и другие. Здесь также зарегистрировано 10 видов рептилий, 7 видов амфибий и 26 видов рыб. Здесь водится ленок и таймень, кета и сазан, щука и змееголов, сом и хариус.
Растительность представлена долинными широколиственными и широколиственно-кедровыми лесами, и соответствующее обилие в них кормовых ресурсов определяет видовое многообразие обитающих здесь млекопитающих. Леса в районе реки Бикин являются примером смешения растительности севера и юга. Здесь произрастают как растения севера (кедр, берёза, ясень, орех и др.), так и южные растения (женьшень, элеутерококк, рододендрон, актинидия и аралия).
С 2018 года территория национального парка включена в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Заповедные тропы
Один из самых популярных маршрутов у приморцев - «Два заповедника», длящийся два дня, с ночевкой в гостевом доме.
В программе маршрута - посещение единственного в России (!) Дальневосточного морского заповедника. Расположен на юге Дальнего Востока, свыше 98% площади составляет акватория залива Петра Великого Японского моря. На небольших заповедных островах находятся самые крупные в мире колонии чернохвостой чайки и уссурийского баклана, единственные в России места гнездования редчайших для мировой фауны птиц – желтохвостой цапли и малой колпицы. Наиболее значимые виды, требующие специальных мер охраны: дальневосточный трепанг, камчатский краб, гигантский осьминог, тюлень ларга, гребешок приморский, колонии морских птиц. В воды заповедника заходят киты малые полосатики, косатки, дельфины.
Остров Фуругельма – самый южный остров России. Здесь расположена крупнейшая в мире колония чернохвостой чайки – 30 тыс. пар! С ней соседствуют поселения очковых чистиков, тонкоклювых кайр, тупиков-носорогов. Остров служит местом отдыха некоторых перелетных птиц, занесенных в Красную книгу, таких как буревестники, орланы, поморники. Во время прогулки туристы познакомятся с реликтовыми растениями, узнают историю острова и посетят береговую батарею. Увидят красоту природных ландшафтов и ослепительную прозрачность воды.
Заповедник «Кедровая падь» - первый заповедник на Дальнем Востоке и один из старейших в России. Рельеф заповедника формируют отроги Восточно-Маньчжурских гор. Название «Кедровая падь» он получил по названию реки Кедровой, исток которой и большая часть русла находятся на охраняемой территории. Здесь произрастает 900 видов растений, обитают кабан и пятнистый олень, косуля и амурский тигр. Но главная гордость заповедника – это дальневосточный леопард самая редкая из крупных кошек на планете.
ВАЖНО
Правила поведения на маршрутах
На протяжении всего маршрута необходимо следовать рекомендациям экскурсовода. Если у туристов имеются дорогие предметы, документы, нахождение которых на маршруте не обязательно, то рекомендуется оставить их дома. Организаторы тура не несут ответственность за сохранность ваших вещей. Запрещается брать с собой домашних животных.
Соблюдайте элементарные правила личной гигиены. Своевременно информируйте руководителя группы об ухудшении состояния здоровья и травмах. Если вы имеете хронические заболевания, имейте с собой индивидуальную аптечку. При возникновении несчастного случая немедленно сообщите об этом руководителю.
На фото: Новая «фишка» Приморья - экстрим-туры на велосипедах.
Фото Анны МАЦОВСКОЙ
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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