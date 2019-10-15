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Не дай наркотикам сломать твою жизнь
15 Октября 2019, 15:36 | Приморье
Затуманенный наркотиками разум не даст тебе стать счастливым
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Теги: зависимость наркотики здоровье
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