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Любимая собака губернатора Приморья погибла на железной дороге

15 Сентября 2020, 19:59 | Приморье
15 сентября губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил своим подписчикам в Instagram печальную новость. За час после публикации пост собрал более 4000 "сердечек" и соболезнований.
 
"Друзья, спасибо всем, кто помогал в поисках нашей Юки. К сожалению, она погибла под колёсами поезда. Для нас это большая потеря, но жизнь продолжается, растут щенки Юки. Одного мы точно оставим себе. Берегите своих питомцев", - рассказал своим подписчикам Олег Кожемяко.
 
Как сообщала газета "Золотой Рог", 13 сентября Олег Кожемяко попросил помощи у своих подписчиков в социальных сетях в поиске собаки Юки породы акита-ину. Как сообщил в соцсетях глава региона, Юки пропала в субботу в районе станции Санаторной, когда губернатор был в командировке по краю. 
 
Кроме соболезнований, жители Приморья просили Олега Кожемяко обратить внимание на проблему бездомных животных, среди которые есть потерявшиеся собаки, которых хозяева не смогли найти.
 
Kop._.marin обращается к губернатору в Instagram: "Олег Николаевич!!! От всего сердца прошу Вас обратить внимание на то, что очень тяжело без помощи со стороны города заниматься нашим необходимым делом - спасать бездомных животных!!! У нас нет никакой поддержки с Вашей стороны, а скоро зима и многие бездомыши остаются на улице - у нас - волонтёров - не хватает ни средств, ни рук помогать им в одиночку 😪😪😪. Пожалуйста, помогите хвостикам в открытии спецпитомника, где могли бы работать наши люди - ведь мы тоже очень любим животных и тоже надеемся на чудо, что нас услышат 🙏🙏🙏, пожалуйста, помогите!!!"

Фото профиля kozhemiako.oleg

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: Юка  пропала собака  instagram  кожемяко 



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