Любимая собака губернатора Приморья погибла на железной дороге

15 сентября губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил своим подписчикам в Instagram печальную новость. За час после публикации пост собрал более 4000 "сердечек" и соболезнований.

Кроме соболезнований, жители Приморья просили Олега Кожемяко обратить внимание на проблему бездомных животных, среди которые есть потерявшиеся собаки, которых хозяева не смогли найти.

Kop._.marin обращается к губернатору в Instagram: "Олег Николаевич!!! От всего сердца прошу Вас обратить внимание на то, что очень тяжело без помощи со стороны города заниматься нашим необходимым делом - спасать бездомных животных!!! У нас нет никакой поддержки с Вашей стороны, а скоро зима и многие бездомыши остаются на улице - у нас - волонтёров - не хватает ни средств, ни рук помогать им в одиночку 😪😪😪. Пожалуйста, помогите хвостикам в открытии спецпитомника, где могли бы работать наши люди - ведь мы тоже очень любим животных и тоже надеемся на чудо, что нас услышат 🙏🙏🙏, пожалуйста, помогите!!!"