www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 74.71 р. 100 JPY: 70.51 р.
EUR: 88.58 р. 10 CNY: 10.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Туристическое Приморье
Распечатать

Тигр на "удаленке"

15 Сентября 2020, 15:56 | Приморье

Решение об отмене карнавального шествия в День тигра организаторам далось нелегко

Последнее воскресенье сентября во Владивостоке называют «полосатым» днем. По традиции, 27 сентября центральная площадь столицы ДФО заполнена участниками костюмированного шествия, жителей и гостей города развлекают концертами и конкурсами. Именно так - празднично, ярко и весело второй десяток лет подряд Владивосток отмечает День дальневосточного тигра. Этой осенью из-за напряженной эпидемиологической ситуации организаторы мероприятия были вынуждены по рекомендации Роспотребнадзора провести День амурского тигра без карнавального шествия и концерта на центральной площади города, сообщает газета «Золотой Рог».

Сохранение амурского тигра стало приоритетной задачей и сформулировало особое отношение у WWF к данному проекту. День тигра отмечается во Владивостоке с 2000 года, 27 сентября 2020 года главный экологический праздник региона отметят в 21-й раз. Цель мероприятия - привлечь внимание общественности к проблеме сохранения дикой природы, в частности - амурского тигра. По традиции в этот день жители наряжаются в костюмы тигров и проходят колоннами по центральным улицам своего города.

 


 

 

 

 

 

Саму идею организации праздника выдвинул однажды писатель- охотовед Владимир ТРОЙНИН, и она обрела поддержку. Вскоре праздник стал официальным, со временем охватив весь бассейн Амура. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь тигр - это символ Приморского края, его изображение венчает гербы и Владивостока, и всего края. День тигра давно стал визитной карточкой Владивостока, привлекающей туристов как из отдаленных регионов страны, так и из-за границы, к проблеме сохранения дикой природы. Этому, в частности, способствует реализация Госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы.

Сергей АРАМИЛЕВ, генеральный директор Центра «Амурский тигр», подчеркивает, что решение об отмене карнавального шествия организаторам далось нелегко:

«Эти составляющие нашего праздника очень полюбились жителям Владивостока и гостям города, в них участвовали с большим желанием и удовольствием десятки тысяч людей. Но, к сожалению, мы были вынуждены отказаться от их проведения, так как любые массовые мероприятия в сложившейся обстановке чреваты высоким риском распространения опасного заболевания, а для нас нет ничего важнее, чем здоровье и жизни людей», – говорит Арамилев.

Однако, администрация города и «Амурский тигр» инициировали идею организации удаленного конкурса видеороликов «Мой День тигра», в котором могут принять участие дошкольные, образовательные, детские творческие и спортивные коллективы Владивостока. Участникам нужно снять ролик с действием, посвящённым сохранению амурского тигра и среды его обитания, и заполнить заявку.

Лучшие работы разместят на сайте центра, а на их основе будет создан итоговый документальный фильм.

Напомним, День тигра в 2019 году стал юбилейным, и к этой дате городу Владивостоку были презентованы уникальные подарки от Всемирного Фонда дикой природы. Одна из самы запоминающихся экспозиций - «Наедине с природой» - представила зрителям 16 стоп-кадров с фотоловушек, которые запечатлели моменты из жизни краснокнижной кошки. Год назад программа Дня тигра во Владивостоке была невероятно насыщенной.Тогда в шествии приняли участие более 12 тыс. человек, праздник растянулся на два дня — воскресенье традиционно стало Днём тигра, а субботу условно обозначили Днём рождения тигрят. Каждый год на территории Приморского края рождается 50–70 маленьких хищников, а семь лет назад их бронзовое воплощение появилось на Спортивной набережной города.

Данная скульптура символизирует заботу приморцев о большой кошке. Она стала логическим завершением Тропы тигра, представляющей собой дорожку из 13 гранитных плит, которые олицетворяют страны, где обитают эти животные. Каждая плита хранит оттиск тигриной лапы, как напоминание о взятом правительствами обязательстве удвоить численность полосатых хищников к 2022 году.

Традиционно в День тигра подводят промежуточные итоги работы по сохранению полосатых хищников и намечают дальнейшие планы. Но главное достижение праздника в том, что в любви к этой большой кошке объединяются тысячи людей. «Сейчас, спустя 20 лет, о тигре, его проблемах и маленьких победах, знают все. Этот путь мы прошли вместе!», — отмечает Павел ФОМЕНКО, руководитель проекта российского филиала WWF по сохранению тигра.

Анна МАЦОВСКАЯ, фото автора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: праздник  экология  день тигра  туризм 



Новости партнеров







Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]