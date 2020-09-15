Бюджет края стал еще ближе к народу

Распределение и расходование финансовых средств в Приморье теперь контролируют сами граждане

В 2020 году Приморский край занял первое место в номинации «Бюджет и комфортная городская среда» на всероссийском конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан. Такой результат закономерен, учитывая, что открытость и прозрачность финансовой политики - это приоритет правительства Приморья.

А с недавних пор благодаря проекту «Народный бюджет» жители края сами определяют, какие преобразования в их городе необходимо провести в первую очередь, а затем контролируют их ход.

Финансы без секретов

На федеральный конкурс, направленный на повышение открытости бюджета, было направлено несколько сотен заявок. В первом туре организаторы оценили соответствие проектов требованиям конкурса, допустив во второй, финальный, тур 141 проект со всех уголков России. От Дальнего Востока предварительный отбор прошли два субъекта, в том числе Приморье.

По итогам второго этапа конкурса проект из нашего региона был признан лучшим в номинации «Бюджет и комфортная городская среда». Приморские финансисты продемонстрировали, как выделение средств из краевого бюджета проектов по благоустройству влияет на формирование комфортной городской среды.

В качестве примера участники привели детский парк на ул. Черемуховой во Владивостоке.





- Оценка проводилась сразу по нескольким направлениям. Это и сам закон о бюджете, и реакция на него со стороны СМИ и граждан. Итоги конкурса говорят о том, что мы идем в правильном направлении, - отметила председатель правительства Приморского края Вера ЩЕРБИНА на заседании Законодательного Собрания 9 сентября. По словам главы кабмина, для того, чтобы основной финансовый документ Приморья стал еще более понятным для граждан, в законодательство вносятся изменения. Например, в проекте бюджета доходы будут устанавливаться по кодам классификации не только на очередной период, но и на плановый – это три года. Кроме того, в бюджете будет детализирован весь объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим уровням бюджетной системы в очередном финансовом году и в плановом периоде.





- Победа во всероссийском конкурсе - еще один шаг навстречу открытости нашего главного финансового документа перед гражданами. У нас большие планы в этом направлении. В крае уже создан Совет по обеспечению открытости бюджетных данных и контролю за эффективностью бюджетных расходов. Организована работа по трем основным направлениям: обеспечение свободного доступа к бюджетным данным в интернете, совершенствование формата «Бюджет для граждан» и вовлечение жителей в этот процесс, – прокомментировала итоги конкурса министр финансов Приморья Анна ХАРЧЕНКО.

Открытость бюджета и информирование в доступной форме о том, как расходуются средства, – важное направление работы правительства Приморского края. На главной странице официального сайта органов власти региона (www.primorsky.ru) присутствует ссылка на портал управления общественными финансами Приморского края. На портале граждане могут найти информацию об основных направлениях бюджетной и налоговой политики, текущих показателях исполнения краевого бюджета, финансовом контроле и многом другом. А в разделе «Бюджетный калькулятор» любой желающий может почувствовать себя министром финансов Приморья, «перераспределив» расходы по различным направлениям в рамках установленных параметров.

Досье "Золотого Рога": «Бюджет для граждан» – совместный проект Минфина РФ и Финансового университета при правительстве РФ, призванный сделать основной финансовый документ страны более понятным для всех. Организаторы ставят перед собой глобальную цель – повысить финансовую грамотность жителей, сподвигнуть к активному участию в бюджетном процессе и объяснить, как он формируется, в чем его основные задачи и функции.

Инициатива поощряема

Повысить степень участия приморцев в бюджетном процессе должен проект «Инициативное бюджетирование» - это новый механизм участия граждан в управлении бюджетом территорий, выборе объектов, которые нужно построить, реконструировать или благоустроить в первую очередь.

В Приморье на первое мероприятие в рамках проекта – «Народный бюджет» – предусмотрели 300 млн рублей. В «пилотном» режиме в нем приняли участие четыре крупных города Приморья. Выбрать объекты для благоустройства горожане смогли в дни проведения плебисцита по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. В голосовании по проектам «Народного бюджета» приняли участие несколько десятков тысяч приморцев.

По итогам голосования во Владивостоке победил проект «Сохрани тепло детям», который предусматривает массовую замену старых деревянных окон на пластиковые в школах города, помимо проведения текущих ремонтов в рамках государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы. До конца текущего года будет заменено свыше 4-х тысяч конструкций в 55 образовательных учреждениях. В Уссурийске горожане отдали свои голоса за капитальный ремонт дворовых территорий: всего планируется привести в порядок 29 объектов. Запланированы работы по восстановлению проездов, замене асфальтового покрытия и бордюрного камня, оформлению зон отдыха скамейками, декоративными элементами, озеленение. Жители Находки высказались за строительство сквера «Молодежный» рядом с муниципальным Домом молодежи, причем для данного проекта архитекторы разработали две концепции обустройства территории. В Артемовском городском округе победил проект «Мой Артем», который предполагает благоустройство сразу трех общественных пространств.

После подведения итогов были объявлены аукционы на проведение работ по победившим проектам. После заключения контрактов и начала работ реализацию проектов «Народного бюджета» в муниципалитетах контролируют общественные наблюдатели, которые несколько раз в месяц выезжают на объекты, чтобы оценить ход работ.





- Совместно с городской администрацией мы определили план-график выездов на объекты «Народного бюджета» и стараемся его придерживаться. Подрядчики прислушиваются к нашим рекомендациям. Например, при первом посещении одного из объектов наблюдатели высказали замечание по технике безопасности работ, и пока мы ехали на следующий объект, данное замечание было устранено, - рассказал «Золотому Рогу» общественный наблюдатель из Артема Денис КРУПНОВ. По его словам, несмотря на то, что принимает объекты в рамках «Народного бюджета» и национальных проектов заказчик в лице муниципалитета, общественники также высказывают свое мнение по итогам работ, которое обязательно учитывается.





- Мы посетили сразу два общеобразовательных учреждения города – школы № 51 и 69. Первым объектом объезда стала школа № 69 на улице Сабанеева. По проекту «Народный бюджет» здесь должны поменять 142 окна, треть из них уже установлена. Нашей задачей, как общественных наблюдателей, было узнать, как идет процесс. Руководитель подрядной организации ответил на все интересующие нас вопросы, - говорит общественный наблюдатель за проектами «Народного бюджета» во Владивостоке Татьяна ПАМПУХОВА. - В школе №51 на улице Вострецова окон, которые будут заменены, в два раза меньше, однако работы осложнены тем, что у школы намного толще стены. Тем не менее, все работы на объекте подрядчик обещает завершить вовремя. На мой взгляд, все работы, которые мы увидели, выполнены качественно. Учебные аудитории наполнились естественным светом!

Добавим, что в случае успешной реализации пилотного проекта «Народный бюджет» и положительного отклика от жителей планируется тиражировать эту практику и на другие территории Приморья в следующем году.

- Запуск подобного проекта – это не только возможность сделать территории края комфортнее для жизни, но и вовлечь население в этот процесс. Ведь именно люди могут сказать, какие проекты нужны для развития их территории, на что можно направить финансовые ресурсы, – подчеркнула председатель правительства региона Вера Щербина.

Досье "Золотого Рога": 20 июля президент России Владимир ПУТИН закрепил понятие «инициативное бюджетирование» на федеральном уровне, подписав соответствующие изменения в Бюджетный кодекс РФ и закон «О местном самоуправлении». Обеспечит внедрение и единую методологию применения подписанных документов Министерство финансов РФ. Таким образом, теперь законами урегулирован механизм участия граждан в финансовом обеспечении проектов инициативного бюджетирования. Он позволяет заинтересованным в реализации инициативного проекта жителям обеспечить выделение средств на проекты по решению конкретных вопросов местного значения, а также возможность проведения гражданами контроля на каждом этапе реализации инициативного проекта.

На фото: В случае успешной реализации пилотного проекта «Народный бюджет» и положительного отклика от жителей планируется тиражировать эту практику и на другие территории Приморья в следующем году. Фото сделано в одной из приморских школ, где по решению жителей края были установлены новые окна.

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Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.