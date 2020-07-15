Решения базового характера

В Думе Владивостока обсудили итоги работы органов МСУ в 2019 году и приняли решения, касающиеся будущего

Первое после перерыва, вызванного соблюдением противоэпидемических мер, «очное» заседание Думы Владивостока было посвящено подведению итогов работы городской власти за минувший год. Депутаты заслушали отчеты главы Владивостока Олега ГУМЕНЮКА, председателя Думы города Владивостока Андрея БРИКА, председателя КСП города Александра ЕРЗИКОВА. Кроме того, депутаты приняли ряд важных решений, связанных с Уставом и бюджетом города, распоряжением муниципальным имуществом и благоустройством городских территорий.

Заседание состоялось в четверг, 9 июля, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 – с соблюдением «социальной дистанции», перчаточно-масочного режима и термометрией на входе для всех участников заседания.

Отчетный период

На очередном заседании депутаты заслушали ежегодный отчет главы города о работе муниципальной администрации. Олег ГУМЕНЮК в своем выступлении подвел итоги социально-экономического развития Владивостока в 2019 году, поблагодарив депутатский корпус за совместную работу. По окончании отчета депутаты задали главе города вопросы, важные для их избирателей. Вопрос от Станислава ПРИМАЧЕНКО касался стратегии развития Владивостока. Василий ВАСИЛЬЕВ и Людмила ТАРАН спросили о ремонте дорог на островных территориях ВГО, а Наталья ВОЙНОВСКАЯ – о восстановлении благоустройства после ремонтных работ. Руслан ГАЛИЦКИЙ поинтересовался планами по ремонту Некрасовского путепровода и по развитию транспортной сети города, Виктор АБЛАПОВ попросил уделить особое внимание ремонту внутриквартальных дорог. Александр ШУКЕВИЧ и Надежда ТЕЛЕЛЮЕВА высказались по поводу благоустройства общественных пространств. После обсуждения отчет о работе администрации Владивостока в 2019 году был принят депутатами к сведению.

Председатель Думы Владивостока Андрей БРИК, который выступил с ежегодным отчетом о работе представительного органа власти, напомнил: прошедший год был наполнен значимыми политическими событиями. В их числе – присвоение Владивостоку статуса административного центра Приморского края, а также избрание нового главы города по конкурсной процедуре. Дума Владивостока, в силу действующего законодательства, принимала активное участие в этих процессах.

- В 2019 году Думой Владивостока проведено 15 заседаний, в том числе – два внеочередных. Пять комитетов Думы за отчетный период провели 68 заседаний. Депутатами Думы Владивостока в прошедшем году принято 131 решение: почти половина из них носила базовый характер, а остальные вносили изменения в ранее принятые нормативные акты или отменяли их, - уточнил Андрей Брик. – Увеличилось количество решений Думы в области городского хозяйства, а также в сфере бюджетной и налоговой политики.

Важным приоритетом работы депутатского корпуса в минувшем году продолжало оставаться взаимодействие с общественностью. Актуальные форматы такого взаимодействия – проведение «круглых столов» и создание рабочих групп по важным для горожан вопросам. Как уточнил Андрей Брик, за 2019 год было проведено 16 заседаний рабочих групп. В том числе, семь раз проводилось заседание рабочей группы по развитию цифровой экономики, четырежды собиралась рабочая группа по вопросам развития территориального общественного самоуправления (ТОС). Кроме того, активную деятельность вели рабочие группы по вопросам развития туризма, науки и спорта.

- На рабочих совещаниях рассматривались вопросы по строительству социальных объектов, оформлению документов жилищного строительства, обеспечению служебным жильем сотрудников МВД, вторичной переработки шин и другие, - добавил председатель Думы Владивостока. – Результатами деятельности рабочих групп стало завершение процесса по созданию государственного музея «Владивостокская крепость», утверждение границ ТОС, а также утверждение концепции развития информационного общества на территории Владивостока в ближайшие годы.

Кроме того, в 2019 году в Думу Владивостока поступило 1041 обращение граждан, что составляет практически половину всего документооборота. Анализ письменных и устных обращений показал, что вопросы, связанные с ЖКХ, благоустройством и дорожной деятельностью, наиболее актуальны для жителей. Говоря о работе с обращениями граждан, Андрей Брик особо подчеркнул рост количества обращений, поступивших через официальный сайт и интернет-приемную Думы Владивостока (www.dumavlad.ru). Важно, что, помимо жалоб, горожане также высказывали предложения по совершенствованию нормативной правовой базы, а также благодарили депутатов за их работу. «Постоянное взаимодействие с жителями города позволяет нам выявить актуальные проблемы, определить новые направления нормотворческого процесса, учитывать мнение общественности при принятии муниципальных правовых актов», - отметил председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.

Отчет председателя Думы Владивостока был принят депутатами к сведению.

Налоги и участки

Повестка июльского заседания Думы оказалась весьма разносторонней. Помимо отчетов, рассмотренные депутатами вопросы касались Устава Владивостока, формирования бюджета, распоряжения муниципальным имуществом и благоустройства.

В частности, в первом чтении были приняты изменения в городской Устав, регулирующие меры ответственности городских чиновников за представление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений является несущественным. Кроме того, перечень полномочий администрации города Владивостока предлагается дополнить полномочием по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Приморского края.

- Данные изменения вносятся с целью приведения Устава в соответствие с вступившими в силу изменениями федерального законодательства, - пояснила председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Роза ЧЕМЕРИС.

Вносятся изменения и в Правила благоустройства Владивостокского городского округа, которыми предусмотрены требования к строительству линий электропередач, сетей связи, модульных автопарковок. Документ принят городскими депутатами в первом чтении и теперь будет вынесен на общественные слушания.

Кроме того, по решению Думы Владивостока из программы приватизации муниципального имущества были исключены земельные участки в районе бывшего военного городка по ул. Карьерная,1. Как уточнил председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Василий ВАСИЛЬЕВ, здесь планируется построить муниципальный спортивный комплекс, что будет способствовать обеспечению населения Владивостока спортивными объектами. Кроме того, в государственную собственность Приморского края по решению Думы Владивостока будут переданы два земельных участка, необходимых для эксплуатации объектов коммунального хозяйства и для строительства многоуровневого паркинга для сотрудников, пациентов и посетителей Владивостокской клинической больницы № 2.

ВАЖНО

НДФЛ останется в городской казне

Важное решение в сфере бюджетной политики связано с отчислениями собираемого во Владивостоке налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Ранее основная часть поступлений по данному виду налогов направлялась в краевой бюджет, а городу затем возвращалась в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Однако 9 июля Дума Владивостока согласовала замену данной дотации дополнительным нормативом отчислений в бюджет ВГО от НДФЛ. В 2021 году и в плановый период 2022 и 2023 годов этот норматив составит 100%. Добавим, что депутаты также назначили на 21 июля публичные слушания по отчету об исполнении бюджета ВГО за 2019 год.

На фото: Председатель Думы города Владивостока Андрей БРИК в отчете о работе представительного органа власти отметил: «Прошедший год был наполнен значимыми политическими событиями. В их числе – присвоение Владивостоку статуса административного центра Приморского края, а также избрание нового главы города по конкурсной процедуре».

Фото пресс-службы Думы г. Владивостока

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.







