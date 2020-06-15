Во Владивостоке запланирована очередная репетиция парада Победы

Движение и парковка автотранспортных средств в центре Владивостока будут ограничены

Очередная репетиция парада Победы запланирована на сегодня, 15 июня.

Движение и парковка автотранспортных средств в центре Владивостока будут ограничены с 22:00 до 00:00.



Ограничения будут введены на следующих участках:



- Корабельной Набережной (от Светланской, 73 до Океанского проспекта, 1);



- Светланском переулке (от пересечения с Корабельной Набережной до пересечения со Светланской);



- Светланской (от пересечения с Лазо до пересечения с Алеутской);



- Уборевича (от пересечения с Береговой до пересечения с Адмирала Фокина);



- Океанском проспекте (от пересечения со Светланской до пересечения с Адмирала Фокина).



Объезд автотранспорта будет осуществляться по Светланской, 1-й Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всеволода Сибирцева и Луцкого.



Отметим, репетиции запланированы также на 19 и 20 июня. Юбилейный парад Победы состоится 24 июня.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.