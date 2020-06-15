Более 100 жителям Приморья помогли вернуться домой из Республики Корея

В Приморский край прибыл очередной «эвакуационный» рейс с россиянами на борту. Самолет компании «Аэрофлот», отправившийся из Сеула, приземлился в международном аэропорту Владивостока вечером в воскресенье 14 июня.

Как сообщили в региональном министерстве транспорта, всего из Республики Корея прилетели 259 человек, половина из которых – жители Приморского края.

«111 пассажиров транзитом отправились в Москву, еще трое – в Иркутск. 85 человек разместили в обсерваторах Владивостока, остальные в течение двух недель будут соблюдать обязательный карантин по месту жительства», – отметили в ведомстве.

Напомним, с 27 марта Россия на фоне пандемии COVID–19 прекратила регулярное авиасообщение с другими странами. Исключение сделано для вывоза из-за рубежа российских туристов. 31 марта число вывозных рейсов было сокращено, установлены ограничения на количество прибывающих пассажиров.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в возвращении на родину жителей края, находящихся за рубежом. Благодаря проведенным эвакуационным мероприятиям домой смогли вернуться сотни приморцев из Республики Корея, Королевства Таиланд, Бали и Японии.