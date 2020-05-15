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Жители Владивостока решают судьбу Луговой
15 Мая 2020, 17:30 | Приморье
Предложенный администрацией Владивостока перенос автобусной остановки в районе популярной площади пытается набрать голоса горожан
Перенос остановочного пункта «Луговая», принимающего транспорт из центра Владивостока, находится сейчас в руках наиболее активных его жителей, которые решили откликнуться на просьбу администрации - проголосовать «за» или «против» этого переноса.
Администрация предложила перенести остановку «Луговая» от дома № 6/4 на ул. Ивановской в сторону железнодорожного моста, ближе к «Спортивной». Причина этому - слишком небольшое пространство, где сегодня могут парковаться автобусы многих городских маршрутов, проходящих через Луговую со стороны центра города. Нередко водителям приходится какое-то время ожидать, когда другие автобусы завершат посадку-высадку пассажиров и отъедут, дав место следующим. В предлагаемом месте эта проблема решаема - парковочного пространства больше, и автобусы смогут идти без задержек.
С другой стороны предлагаемое новое место остановки довольно непривычно для пешеходов. Для удобства им здесь, видимо, потребуется еще один новый пешеходный мост.
Горожанам еще не поздно отдать свой голос в пользу того или иного решения по остановке «Луговой». Голосование длится до 20 мая. Голосующим предлагается отправлять свои личные решения на адрес электронной почты [email protected] и ведется также на официальных страницах администрации Владивостока в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».
Горожан заранее успокоили тем, что если они выскажутся против административной новации с остановкой транспорта, то она останется на прежнем месте.
На фото: Место, где автобусная остановка для транспорта, идущего из центра города, находится сейчас… и место, куда остановку предлагается перенести.
Фото автора
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Автор:
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