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Олег Кожемяко попросил жителей Приморья не ходить в храмы на Пасху
15 Апреля 2020, 15:30 | Приморье
Праздник Пасхи будут отмечать в воскресенье, 19 апреля. Чтобы обеспечить безопасность людей, региональный штаб принял решение временно приостановить посещение храмов
Губернатор Приморья Олег Кожемяко призвал жителей края воздержаться от посещения храмов на Пасху и кладбищ в родительские дни. Скопление множества людей в одном месте создает дополнительный риск заражения коронавирусной инфекцией.
«Понимаем, что для всех нас Пасха – большой светлый праздник. Многие из нас ждали его весь год, постились, надеялись, что можно будет прийти в церковь, помолиться и получить благословение. Однако ситуация складывается таким образом, что на сегодняшний день мы не можем этого позволить, поскольку подвергнем и себя, и близких неоправданному риску заразиться страшной инфекцией. Можно не знать, что находящийся рядом человек является источником заболевания. У кого-то оно проходит незаметно, для кого-то может оказаться смертельным. Особенно это касается людей старшего возраста, которые и являются основными посетителями храмов», – заявил Олег Кожемяко.
Как отметил Губернатор, мировая практика подтверждает, что вспышки заболевания порой случались именно после посещения религиозных учреждений, где одновременно собирается много человек. Так, в Брянской области около 80 человек сразу заболели по возвращению из храма.
Глава Приморья призвал жителей края отметить праздник дома, посмотреть трансляцию богослужения на телеканале «ОТВ-Прим».
«К сожалению, с каждым днем появляется все больше заболевших. Мы готовим клиники, благодаря нашим врачам пациенты могут получить качественное лечение. Но многое зависит и от нас самих. Мы уже попросили священнослужителей, чтобы они освещали куличи непосредственно на хлебопекарнях. Тогда гражданам не придется идти в храмы. У каждого верующего в доме есть икона, молитвенники. Значит, мы можем помолиться дома. Уверен, возможность посетить храм, побывать на кладбище будет еще не раз. Будьте благоразумны. Чтобы это пасхальное воскресенье не сыграло роковую роль в последующем, не обернулось проблемой, которую придется еще долго решать. Давайте не будем подвергать риску себя и близких!» – обратился Олег Кожемяко к приморцам.
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Теги: коронавирус пасха самоизоляция храмы
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