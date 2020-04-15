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COVID-2019: С 17 апреля посещение островов Русский, Попова и Рейнеке будет ограничено
15 Апреля 2020, 14:32 | Приморье
Беспрепятственно посещать островные территории Владивостока смогут только лица, следующие к месту проживания, работы или лечения. Такие меры приняты в целях соблюдения гражданами режима самоизоляции. Нарушителей ждет наложение административного штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей.
«Решение принято на основании постановления губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», - пояснил заместитель главы администрации Владивостока Сергей Русских. - Для выявления лиц, нарушающих режим самоизоляции, будут осуществляться рейдовые мероприятия».
Как подчеркнул Сергей Русских, основанием для посещения Рейнеке и Попова, а также въезда на остров Русский станут гражданский паспорт с отметкой о регистрации, справка с места работы утвержденной формы или направление к врачу.
Досье "Золотого Рога": В соответствии с ч. 1 ст. 3.13 Закона Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского края «Об административных правонарушениях в Приморском крае», неисполнение требований нормативных правовых актов Приморского края, устанавливающих запрет гражданам, проживающим и временно находящимся на территории Приморского края, покидать места проживания (пребывания), если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности, в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей.
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