Первомайскую демонстрацию отменили в Приморье

Традиционное многотысячное шествие по историческому центру Владивостока, концерты на Спортивной набережной и других локальных площадках города не будут проводить в этом году в Международный день солидарности трудящихся.

Решение об отмене массовых мероприятий на 1 мая во Владивостоке вызвано непростой эпидемиологической ситуацией, которая сложилась на сегодняшний день в Приморье.

«1 мая 2020 года, пожалуй, впервые будет проходить в таких сложных, нестандартных условиях. Во всей стране, в том числе в Приморском крае, сейчас проводятся мероприятия, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавируса, сохранение здоровья и жизни граждан. Подготовка к первомайской демонстрации и ее проведение включает большую организационную работу, подразумевающую участие десятков тысяч людей в разных муниципалитетах края. Поскольку ограничительные меры действуют у нас до 30 апреля и такая работа несет дополнительный риск появления новых случаев заражения инфекцией, было принято решение об отмене традиционных шествий и сопутствующих массовых праздничных мероприятий на 1 мая в Приморье», – уточнила заместитель председателя регионального Правительства Елена Бронникова.

Подчеркивается, что первомайские демонстрации отменяются во всех муниципалитетах края.

«Мы разрабатывали концепцию, выбирали площадки. Велась постоянная активная деятельность, поскольку надеялись, что ситуация изменится в лучшую сторону. Но в сегодняшней обстановке мы не можем тратить масштабные ресурсы, в том числе денежные средства, на первомайскую демонстрацию и подвергать людей дополнительному риску. Поэтому принято соответствующее решение», – обозначила Елена Бронникова.

Отметим, в 2019 году празднование Международного дня солидарности трудящихся только во Владивостоке собрало более 20 тысяч человек. Представители самых разных профессий организованной колонной прошли по историческому центру города. Шествие возглавили лично Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)