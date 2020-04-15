Жители Приморья смогут приобщиться к пасхальным богослужениям в режиме онлайн

Оперативный штаб Приморья по коронавирусу во вторник, 14 апреля, вынес решение временно приостановить посещение гражданами храмов и прихрамовых территорий. Краевой телеканал «ОТВ-Прим» покажет прямую трансляцию торжественной литургии, которая состоится в Покровском кафедральном соборе Владивостока с 18 на 19 апреля.

Решением оперштаба Приморской митрополии рекомендовано принять меры к недопущению проведения массовых мероприятий и временно приостановить посещение гражданами принадлежащих или подведомственных ей территорий, зданий, сооружений и строений, в том числе Владивостокской, Находкинской и Арсеньевской епархий. Исключение составляют священнослужители и лица, которые сопровождают богослужение или обеспечивают онлайн-трансляцию пасхальной службы.

«При этом необходимо соблюдение правил личной гигиены и дезинфекционного режима в религиозных учреждениях», – прокомментировала руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Приобщиться к службе верующие смогут в ночь с 18 на 19 апреля с 23.00 до 4.00 в режиме онлайн. Вести прямую трансляцию из Покровского кафедрального собора будет телеканал «Общественное телевидение Приморья».

Напомним, в Приморье действует режим полной самоизоляции. Предусмотрена административная ответственность за его нарушение: для физических лиц санкции могут составить от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических – уже от 30 до 50 тысяч рублей.

Отметим, что в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией онлайн-богослужения в этом году пройдут в большинстве регионов России. Так, о проведении прямых трансляций из храмов ранее заявляли в Челябинской, Самарской области, Омской, Мурманской областях, Крыму и на других территориях.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



