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Общегородской субботник во Владивостоке перенесли в связи с эпидемией короновируса
15 Апреля 2020, 16:35 | Приморье
Режим самоизоляции граждан, продленный до 30 апреля, внёс корректировки в проведение общегородского субботника во Владивостоке. Ранее он был намечен на 18 апреля
О возможной новой дате общегородского субботника будет сообщено дополнительно. Об этом сообщают в управлении дорог и благоустройства мэрии.
«Время проведения субботника определим позже, после снятия режима самоизоляции граждан и наступления благоприятной эпидемиологической ситуации», - подчеркнули специалисты.
Тем временем, порядок в городе днём и ночью наводят спецтехника и рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий». В краевом центре чистят дороги, убирают мусор, ликвидируют несанкционированные свалки, очищают стены подземных переходов и остановочные павильоны от объявлений и граффити, наводят порядок на пешеходных зонах, откосах и косогорах, в парках, скверах и на территории других общественных пространств. Ежедневно на улицах города работают пылесосы, поливомоечные, лееромоечные и другие машины.
Фото из архива
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Теги: субботник коронавирус
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