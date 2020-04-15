Общегородской субботник во Владивостоке перенесли в связи с эпидемией короновируса

Режим самоизоляции граждан, продленный до 30 апреля, внёс корректировки в проведение общегородского субботника во Владивостоке. Ранее он был намечен на 18 апреля

О возможной новой дате общегородского субботника будет сообщено дополнительно. Об этом сообщают в управлении дорог и благоустройства мэрии.

«Время проведения субботника определим позже, после снятия режима самоизоляции граждан и наступления благоприятной эпидемиологической ситуации», - подчеркнули специалисты.

Тем временем, порядок в городе днём и ночью наводят спецтехника и рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий». В краевом центре чистят дороги, убирают мусор, ликвидируют несанкционированные свалки, очищают стены подземных переходов и остановочные павильоны от объявлений и граффити, наводят порядок на пешеходных зонах, откосах и косогорах, в парках, скверах и на территории других общественных пространств. Ежедневно на улицах города работают пылесосы, поливомоечные, лееромоечные и другие машины.

Фото из архива