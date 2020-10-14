Искусство приходит на помощь

Пациенты Краевой клинической психиатрической больницы приняли участие в акции, организованной врачами и приморским художником

9 октября в Краевой клинической психиатрической больнице во Владивостоке прошло открытое творческое мероприятие в формате арт-терапии в рамках реализации программы «Развитие здравоохранения Приморского края». Организаторы мероприятия приурочили его к Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября, и к знаменательной дате больницы – в этом году ей исполнилось 55 лет.





Как рассказал главный врач Краевой клинической психиатрической больницы Максим Николаевич АРТАМОНОВ, эта акция проходит у них не в первый раз.

«Пять лет назад наши пациенты под руководством известного приморского художника Павла ШУГУРОВА раскрасили различными рисунками забор больницы. Во-первых, это и арт-терапия, а во-вторых, своеобразная ломка стереотипов. Одно дело, когда ты находишься в больнице и ничего не делаешь; развивается так называемое явление госпитализма. Другое дело, когда пациент вовлечён не только в душевную, но и в духовную реабилитацию. Для них это праздник – работа, прогулка, реализация, быть может, своих скрытых талантов. И потом, коротать дни и месяцы лечения всё же приятнее, если из окна видно красивые яркие картины, оживляющие во многом их однообразные будни. После арт-терапии пациенты чувствуют себя значительно лучше, поэтому мы считаем важным подобные творческие акции», – отметил главврач клиники.

«Идея сделать более ярким и тёплым место, на которое выходят окна палат, и где гуляют пациенты, принадлежит Павлу Шугурову, руководителю творческого сообщества «33 + 1». Те рисунки, которые появились на стене пять лет назад, наши пациенты нашли очень ресурсными; в них есть и отражение природы, и города, его достопримечательностей и интересных объектов. В сегодняшней работе участвуют по пять выздоравливающих пациентов от каждого из пяти отделений», – пояснила заведующая патопсихологической лабораторией Краевой клинической психиатрической больницы Екатерина ФИДЕНКО.

Акция прошла успешно и очень понравилась и врачам, и их подопечным. Однако со временем рисунки поблекли, обветшали. Поэтому было принято решение повторить успешный эксперимент.









И утром 9 октября Павел Шугуров, 25 пациентов больницы, несколько волонтёров, журналистов и даже бывших пациентов клиники принялись за обновление стены.

Как рассказал Павел Шугуров (на верхнем фото), врачи считают, что цветовая терапия, арт-терапия, коллективный труд положительным образом сказываются на здоровье людей.

«Позитивный опыт ещё и в том, что человеку даётся возможность почувствовать себя неотъемлемой частью социума. Кто-то рисует пальму, кто-то слона, кто-то рыбок, а вместе получается, что рисуют одну общую картину, делают общее дело. Люди это видят, им крайне важно почувствовать сопричастность к чему-то такому – большому, красивому и цветному», - отметил Павел Шугуров.

По большому счёту, не важно, что нарисовано и как, главное – что здесь появились цветовые пятна, которые собирают всю композицию, превращают дворик больницы в симпатичный сквер, на который смогут любоваться пациенты из своих окон, уверен Павел.

Сегодня здесь преобладает синий тёплый цвет – совершенно интуитивно его выбрало большинство участников акции. Это цвет надежды, устремления, решительности. Считается, что он развивает психические способности, очищает мышление, освобождает от страхов, тревог, неуверенности, активизирует интуицию, приводит к плавному принятию правильных решений. Также синий цвет несколько охлаждает пыл – снижает эмоциональность личности. Художник и врачи Краевой клинической психиатрической больницы надеются, что он добавит людям сил на пути к выздоровлению, к осуществлению их мечтаний и поставленных больших и маленьких целей.

Кроме того, в этот же день в больнице состоялось торжественное собрание коллектива. Сотрудникам вручили 20 грамот и благодарностей от администрации Краевой клинической психиатрической больницы, две почётные награды Министерства здравоохранения Российской Федерации, три благодарности Министерства здравоохранения Российской Федерации, четыре грамоты министерства здравоохранения Приморского края и один знак Отличника здравоохранения.

А профессиональные заслуги коллектива Краевой клинической психиатрической больницы говорят сами за себя – она дважды становилась победителем авторитетного Всероссийского конкурса «За подвижничество в области душевного здоровья» имени академика РАМН Татьяны ДМИТРИЕВОЙ. Также в клинике ведётся активная социально-культурная, общественная и спортивная жизнь, здесь сильный профсоюз, который нацеливает сотрудников не только на лечебные достижения, но и стимулирует их творческую активность.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



