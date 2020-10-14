Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Искусство приходит на помощь
Пациенты Краевой клинической психиатрической больницы приняли участие в акции, организованной врачами и приморским художником
9 октября в Краевой клинической психиатрической больнице во Владивостоке прошло открытое творческое мероприятие в формате арт-терапии в рамках реализации программы «Развитие здравоохранения Приморского края». Организаторы мероприятия приурочили его к Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября, и к знаменательной дате больницы – в этом году ей исполнилось 55 лет.
Как рассказал главный врач Краевой клинической психиатрической больницы Максим Николаевич АРТАМОНОВ, эта акция проходит у них не в первый раз.
«Пять лет назад наши пациенты под руководством известного приморского художника Павла ШУГУРОВА раскрасили различными рисунками забор больницы. Во-первых, это и арт-терапия, а во-вторых, своеобразная ломка стереотипов. Одно дело, когда ты находишься в больнице и ничего не делаешь; развивается так называемое явление госпитализма. Другое дело, когда пациент вовлечён не только в душевную, но и в духовную реабилитацию. Для них это праздник – работа, прогулка, реализация, быть может, своих скрытых талантов. И потом, коротать дни и месяцы лечения всё же приятнее, если из окна видно красивые яркие картины, оживляющие во многом их однообразные будни. После арт-терапии пациенты чувствуют себя значительно лучше, поэтому мы считаем важным подобные творческие акции», – отметил главврач клиники.
«Идея сделать более ярким и тёплым место, на которое выходят окна палат, и где гуляют пациенты, принадлежит Павлу Шугурову, руководителю творческого сообщества «33 + 1». Те рисунки, которые появились на стене пять лет назад, наши пациенты нашли очень ресурсными; в них есть и отражение природы, и города, его достопримечательностей и интересных объектов. В сегодняшней работе участвуют по пять выздоравливающих пациентов от каждого из пяти отделений», – пояснила заведующая патопсихологической лабораторией Краевой клинической психиатрической больницы Екатерина ФИДЕНКО.
Акция прошла успешно и очень понравилась и врачам, и их подопечным. Однако со временем рисунки поблекли, обветшали. Поэтому было принято решение повторить успешный эксперимент.
И утром 9 октября Павел Шугуров, 25 пациентов больницы, несколько волонтёров, журналистов и даже бывших пациентов клиники принялись за обновление стены.
Как рассказал Павел Шугуров (на верхнем фото), врачи считают, что цветовая терапия, арт-терапия, коллективный труд положительным образом сказываются на здоровье людей.
«Позитивный опыт ещё и в том, что человеку даётся возможность почувствовать себя неотъемлемой частью социума. Кто-то рисует пальму, кто-то слона, кто-то рыбок, а вместе получается, что рисуют одну общую картину, делают общее дело. Люди это видят, им крайне важно почувствовать сопричастность к чему-то такому – большому, красивому и цветному», - отметил Павел Шугуров.
По большому счёту, не важно, что нарисовано и как, главное – что здесь появились цветовые пятна, которые собирают всю композицию, превращают дворик больницы в симпатичный сквер, на который смогут любоваться пациенты из своих окон, уверен Павел.
Сегодня здесь преобладает синий тёплый цвет – совершенно интуитивно его выбрало большинство участников акции. Это цвет надежды, устремления, решительности. Считается, что он развивает психические способности, очищает мышление, освобождает от страхов, тревог, неуверенности, активизирует интуицию, приводит к плавному принятию правильных решений. Также синий цвет несколько охлаждает пыл – снижает эмоциональность личности. Художник и врачи Краевой клинической психиатрической больницы надеются, что он добавит людям сил на пути к выздоровлению, к осуществлению их мечтаний и поставленных больших и маленьких целей.
Кроме того, в этот же день в больнице состоялось торжественное собрание коллектива. Сотрудникам вручили 20 грамот и благодарностей от администрации Краевой клинической психиатрической больницы, две почётные награды Министерства здравоохранения Российской Федерации, три благодарности Министерства здравоохранения Российской Федерации, четыре грамоты министерства здравоохранения Приморского края и один знак Отличника здравоохранения.
А профессиональные заслуги коллектива Краевой клинической психиатрической больницы говорят сами за себя – она дважды становилась победителем авторитетного Всероссийского конкурса «За подвижничество в области душевного здоровья» имени академика РАМН Татьяны ДМИТРИЕВОЙ. Также в клинике ведётся активная социально-культурная, общественная и спортивная жизнь, здесь сильный профсоюз, который нацеливает сотрудников не только на лечебные достижения, но и стимулирует их творческую активность.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Искусство приходит на помощь
- Приморье передаст эстафету флага корпоративного спорта Сибири
- "Океан 2007" - лучшая на Дальнем Востоке
- Роллеры, байкеры, дизайнеры выйдут на улицы Владивостока
- Во Владивостоке проведут первый забег в высоту по ступенькам 24-этажного дома
- Биргитта Ингемансон: История не может исчезнуть, как бы яростно ее ни уничтожали
- "Беговой нулевой километр" открыли во Владивостоке
- "Меридиан дружбы", "Краски осени", День тигра: куда пойти во Владивостоке в выходные дни
- Всемирный день воздушных змеев отметят в столице Приморья
- "Мумий Тролль" загнал людей в холодную воду
Новости раздела
- Искусство приходит на помощь
- "Экошоу-2020" под угрозой коронавируса
- Приморье передаст эстафету флага корпоративного спорта Сибири
- "Океан 2007" - лучшая на Дальнем Востоке
- Роза Чемерис: приморец Сергей Нехаев спасает туристический имидж Камчатки
- Бизнес-гороскоп: Рыбам стоит сначала подумать, а потом плыть
- Не давайте взятку!
- Роллеры, байкеры, дизайнеры выйдут на улицы Владивостока
- Во Владивостоке проведут первый забег в высоту по ступенькам 24-этажного дома
- Жителей Приморья приглашают проголосовать за развитие "Земли леопарда"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Автор романа "Казус Кукоцкого" Людмила Улицкая может стать лауреатом Нобелевской премии
- "Океан 2007" - лучшая на Дальнем Востоке
- COVID в Приморье: "Без маски ни в автобус, ни в такси, ни в магазин человека не пускать"
- Приморские легкоатлеты заняли призовые места на Чемпионате и первенстве ДФО по кроссу
- Олег Кожемяко договорился: 2021 года Приморский край начнет масштабную газификацию
- Банк Приморье подключился к Системе быстрых платежей
- Приморье передаст эстафету флага корпоративного спорта Сибири
- "Терминал Астафьева" взял под опеку находкинский ФК "Океан"
- Осеннее изобилие просится в запас
- Наблюдательный совет ПАО "ВМТП" не подтвердил увольнение гендиректора Заирбека Юсупова