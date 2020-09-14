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Жители Приморья "подсели" на тариф "Игровой"

14 Сентября 2020, 13:17 | Приморье

Абоненты тарифа могут воспользоваться уникальными игровыми условиями и опциями

В Приморском крае количество пользователей тарифного плана «Игровой» по сравнению с августом прошлого года выросло на 9%. С этим предложением от «Ростелекома» геймеры получают доступ в интернет на скорости до 150 Мбит/с и эксклюзивные бонусы.

Партнерами «Игрового» являются ведущие производители и поставщики таких популярных онлайн-игр, как World of Tanks, Warface и Lineage 2. Только абоненты тарифа могут воспользоваться уникальными игровыми условиями и опциями, недоступными более нигде.

Любители военных аркадных симуляторов оценят игровую опцию от Wargaming (игры World of Tanks, World of Planes и World of Warships). Так, при подключении к тарифу «Игровой» абонент получает премиум аккаунт, три единицы премиальной техники: эксклюзивный танк Т-44-100(Р) VIII уровня, премиум линкор VIII уровня «В.И.Ленин» и премиум самолет VII уровня Яковлев Як-3Т. Помимо этого, пользователю доступны приоритезация игрового трафика и прокаченный экипаж.

Тем, кто выбирает опцию MY.GAMES, доступны премиальные бонусы в играх Warface, ArcheAge и Crossfire, награды за подключение тарифа и игровой стаж

А поклонники игр Aion, Lineage 2, Blade and Soul и Point Blank могут подключить опцию 4Game с ежедневными баффами для повышения уровня персонажа и подарками для погружения в игровой мир.

«С августа прошлого года к тарифу «Игровой» в Приморском крае подключились более тысячи новых пользователей. Абонентов привлекают уникальные бонусы, доступные только им и значительно увеличивающие шансы на победу. Например, фанаты World of Warships с июня получают в подарок эксклюзивный премиум-линкор VIII уровня «В.И. Ленин», а также слот в порту и капитана с дополнительными очками навыков», — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала Евгения Попова.

Подключить тарифный план «Игровой» могут как новые, так и действующие абоненты «Ростелекома». Более подробную информацию о предложении для геймеров можно узнать на сайте https://primorye.rt.ru/, в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» и по телефону 8 800 100 08 00.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 
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Теги: Ростлеком  Игровой  тариф 



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