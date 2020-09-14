Еще 120 протоколов за нарушение масочного режима составили во Владивостоке

Во время проверок административные комиссии также проводят разъяснительные беседы с жителями и гостями города

С 7 по 13 сентября, во Владивостоке составили 120 протоколов по фактам нарушения масочного режима. Их выявили во время специальных рейдов, организованных административными комиссиями совместно с Росгвардией и полицией.

Как рассказали в городском оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса, проверки соблюдения масочного режима во Владивостоке проводятся ежедневно. Их ведут 17 административных комиссий. Основная цель таких проверок – добиться того, чтобы граждане в условиях пандемии соблюдали масочный режим.

«Во время проверок административные комиссии также проводят разъяснительные беседы с жителями и гостями города. Им рассказывают о важности носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах не менее чем в 1,5-2 метра. На минувшей неделе специалисты провели 2 129 бесед», - рассказали в оперативном штабе.

Напомним, в связи с опасностью распространения коронавируса в Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности.

Фото - управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти