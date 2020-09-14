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Еще 120 протоколов за нарушение масочного режима составили во Владивостоке

14 Сентября 2020, 10:37 | Приморье
Во время проверок административные комиссии также проводят разъяснительные беседы с жителями и гостями города
 
С 7 по 13 сентября, во Владивостоке составили 120 протоколов по фактам нарушения масочного режима. Их выявили во время специальных рейдов, организованных административными комиссиями совместно с Росгвардией и полицией.
 
Как рассказали в городском оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса, проверки соблюдения масочного режима во Владивостоке проводятся ежедневно. Их ведут 17 административных комиссий. Основная цель таких проверок – добиться того, чтобы граждане в условиях пандемии соблюдали масочный режим.
 
«Во время проверок административные комиссии также проводят разъяснительные беседы с жителями и гостями города. Им рассказывают о важности носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах не менее чем в 1,5-2 метра. На минувшей неделе специалисты провели 2 129 бесед», - рассказали в оперативном штабе.
 
Напомним, в связи с опасностью распространения коронавируса в Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности.
 
Фото - управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти
 
 
 
 
 
 
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Теги: масочный режим  коронавирус 



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