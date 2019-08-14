Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Побережье Находки очистили от мусора
Участники акции «Вода России» убрали прибрежную территорию бухты Мусатова в Находке. Это одно из мероприятий национального проекта «Экология».
На уборку побережья бухты Мусатова вышли сотрудники АО «Порт Восточные Ворота – Приморский завод» и волонтеры.
«Береговая полоса не имеет арендатора, купание здесь не разрешено, и все же пляж пользуется популярностью. При этом зачастую находкинцы и гости города не считают нужным забрать с места отдыха мусор, тем самым превращая красивое место в свалку», – отметили организаторы акции.
Неравнодушные приморцы не только собрали почти девять кубометров бытовых отходов, но и засыпали щебнем ямы на грунтовой дороге.
Как отметили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья, мероприятия по очистке берегов водоемов проходят во всех городах и районах края в рамках национального проекта «Экология».
С апреля этого года уже приведено в порядок почти 70 километров береговой линии, задействованы более тысячи волонтеров по всему краю. За это время в порядок приведены муниципальные пляжи, берега рек и водоемов в парках.
«Основная цель акции – не только очистить наши берега от мусора, но и привить экологическую культуру людям всех поколений», – подчеркнули в ведомстве.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Побережье Находки очистили от мусора
- Без паники: Полярный фронт принесет в Приморье дожди и похолодание
- Жителям Владивостока предлагают избавиться от макулатуры, электрохлама и другого мусора
- Потенциальная экологическая угроза ликвидирована в Приморье
- Повышенный режим готовности вводят в Приморье
- В Приморье 50 лучших журналистов сели за "парты" экологической школы "Живая тайга"
- В Приморье автолюбителей предупредили о возможности выхода леопардов на дорогу
- В Приморье более 50 очагов возгорания было ликвидировано на подступах к нацпарку
- Редчайшая птица мировой орнитофауны поселилась в Приморье
- "Крестница" Стивена Сигала преподнесла сюрприз
Новости раздела
- Побережье Находки очистили от мусора
- Тихое обаяние Триозерья
- Реверансы лотосу
- Вода не задерживается
- Приморцы оценили комфорт
- Эксперты выяснили, зачем пассажиры устраивают очередь на посадку в самолет
- Без паники: Полярный фронт принесет в Приморье дожди и похолодание
- Памяти героев достойны
- Заповедное море ждет своего туриста
- "Ростелеком" подключил к оптике еще 60 школ Приморья
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье завезли новую "Короллу"
- Путина решили шантажировать неучастием в Восточном экономическом форуме
- Администрация Приморья покупает 35 дронов
- В России снизят ввозные пошлины на иномарки
- Во Владивосток впервые зашел голландец Maasdam
- На "Улице Дальнего Востока" началось строительство павильона Хабаровского края
- Во Владивостоке 12 дорог попали в перечень капитального ремонта и благоустройства
- Во Владивостоке начинается второй этап гидравлических испытаний
- Без паники: Полярный фронт принесет в Приморье дожди и похолодание
- "Аэрофлот" вернулся на Сахалин