Бизнес-гороскоп: Рыбам удастся поплавать в деньгах

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля

ОВЕН. В понедельник вероятны незначительные денежные поступления, которые можно особенно удачно потратить в среду. В четверг деловые поездки обещают принести существенную прибыль, так что не ленитесь и ищите новые рынки сбыта или новых партнеров.

ТЕЛЕЦ. У вас появились долгожданные деньги - приятно это осознавать. Однако не спешите их тратить направо и налево, постарайтесь распорядиться новыми возможностями с умом. На этой неделе вас может захлестнуть волна транжирства, обходите магазины стороной.

БЛИЗНЕЦЫ. Сфера финансов вас порадует. Вас ждут интересные деловые предложения, премии и дополнительная прибыль. Важно подходить к делу творчески и не бояться рисковать. Все ваши старания окупятся.

РАК. У вас денег «много» не бывает, и если возрастает прибыль, то пропорционально ей растут и расходы. Впрочем, это не повод отказываться от премии, которая вам ожидает.

ЛЕВ. В начале недели возможна кратковременная деловая поездка или важное совещание, от которых многое будет зависеть. При подписании документов будьте предельно внимательны, проверяйте каждое слово. В выходные стоит пройтись по магазинам.

ДЕВА. Вам будет довольно легко выполнить свои обязательства, заплатить кредит, отдать долги. В среду проявите настойчивость, и, если вас не испугают трудности, результаты превзойдут ожидания. Планируйте ваши затраты, чтобы в воскресенье не возникло конфликта в семье из-за нехватки денег.

ВЕСЫ. Ваши достижения могут не соответствовать плате за труд. Во вторник, в удобный момент, намекните об этом начальству, вполне вероятно, что оно согласится, что вы стоите большего. Во второй половине недели вероятна неформальная встреча, которая может кардинально изменить ближайшее будущее.

СКОРПИОН. В понедельник вероятны крупные денежные поступления, дела пойдут успешно, вы всем нужны, от заказчиков и партнеров нет отбоя. Вложения окупятся и принесут прибыль. Вы сейчас востребованы как профессионал. Покупки и приобретения будут удачными, особенно если вы покупаете дорогой подарок для любимого человека.

СТРЕЛЕЦ. В среду и четверг вы можете ожидать новые денежные поступления и появление дополнительного источника доходов. Командировка в субботу может оказаться удачной и выгодной. Не жалейте денег на покупки для семьи.

КОЗЕРОГ. Неделя благоприятна с финансовой точки зрения, что позволит вам реализовать многочисленные замыслы и хорошо отдохнуть. Сейчас лучше не начинать новых дел и на время забыть о рабочих проблемах. Сами решатся.

ВОДОЛЕЙ. Если вы не упустите шанс и проявите себя, то можете рассчитывать на достаточно прибыльные проекты. Важно быть предельно внимательными и не допускать ошибок при работе с документами. Не спорьте с коллегами, вы же в одной лодке.

РЫБЫ. Понедельник обещает подкинуть вам довольно крупную денежную сумму, скорее всего, в виде премии. Вещи, приобретенные в четверг и субботу, прослужат долго. Начиная со вторника желательно планировать необходимые расходы и создать некоторый денежный запас.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.



