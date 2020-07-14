Надежный источник

Проект «Чистая вода» позволил преодолеть проблемы с водоснабжением, которые не решались десятилетиями

Улучшить качественные характеристики воды, подаваемой потребителям в городах и сельских населенных пунктах Приморья – одна из задач, на которую выделяется солидный объем финансовых средств. Наиболее значимые мероприятия в данном направлении связаны с региональным проектом «Чистая вода». Поэтому часть проектов, направленных на улучшение качества водоснабжения муниципалитетов Приморья, проводится при софинансировании из федерального бюджета. Главное, что требуется для его получения – наличие хорошо проработанной проектно-сметной документации.

Благодаря нацпроекту «Экология» и государственной программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы в Приморье уже заменены сотни километров водопроводных труб, проложены новые канализационные коллекторы и отремонтированы или построены насосные станции, станции обезжелезивания и водоочистки, очистные сооружения.

От водохранилища до крана

Согласно отчету краевого министерства ЖКХ о реализации «Чистой воды» в Приморье, в рамках проекта продолжается выполнение работ по реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения Арсеньевского городского округа. К маю 2020 года здесь были выполнены общестроительные работы на станции водоподготовки, складе реагентов, блочно-модульной котельной, складе угля, трансформаторной подстанции.

В работе находится также строительство второй очереди водовода между селами Камень-Рыболов и Астраханка Ханкайского района, а также строительство очистных

сооружений села Камень-Рыболов. Эти мероприятия должны завершиться в 2021 году. Интересно, что первая очередь водовода была введена в эксплуатацию еще семь лет назад, после чего вода в дома жителей сел Камень-Рыболов и Астраханка вновь стала поступать централизованно. Строительство второй нитки водовода призвано обеспечить резервную подачу воды в случае аварии.

Кроме того, «Чистая вода» предполагает проведение мероприятий по реконструкции систем водоснабжения Славянского и Зарубинского городских поселений в Хасанском районе Приморья. Для этих целей муниципалитетам выделены субсидии из краевого бюджета. В Славянском городском поселении «Чистая вода» успешно работает уже четвертый год: в 2017 году была закуплена насосная группа для водозабора «Ромашка», в 2018 году – отремонтированы водонапорные баки на улице Дружбы. Это позволило не сливать воду из баков в случае аварийной ситуации на водоводе и оперативно восстанавливать подачу воды потребителям после устранения аварии. В 2019 году, после ремонта запорной арматуры на водоводе, появилась возможность проводить ремонтные работы на сетях, не отключая всех потребителей.

Еще одно мероприятие, реконструкция центрального водовода села Хороль, должно быть выполнено к концу 2022 года.

Кроме того, до конца 2020 года в регионе должен завершиться ремонт канализационных очистных сооружений в селах Михайловка и Новонежино, начнется модернизация системы канализации в селе Яковлевка и ремонт сетей водоснабжения в селе Анучино. Параллельно с модернизацией водопроводно-канализационной инфраструктуры будет вестись проектирование новых объектов. В их числе – новый водовод в Надеждинском районе, в Партизанске. На реализацию этих мероприятий в 2020 году из краевого бюджета направлено 226 млн рублей, из федерального - 287 млн рублей.

Всего в рамках национального проекта «Экология» и его региональной составляющей «Чистая вода» в Приморье проектируются 18 объектов водоснабжения и водоотведения – водопроводов, станций водоочистки и обезжелезивания. Их строительство позволит жителям почти 20 муниципалитетов края пользоваться более чистой водой.

- В случае получения по ним положительной госэкспертизы может быть предоставлено федеральное финансирование. Всего на строительство и модернизацию этих объектов предварительно потребуется 1,2 млрд рублей, – уточнила зампредседателя правительства Приморского края Елена ПАРХОМЕНКО.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий по «Чистой воде» – это обеспечение жителей края качественной питьевой водой, повышение надежности функционирования системы водоснабжения, снижение уровня аварийности, уменьшение непроизводственных потерь воды при ее транспортировке и использовании, внедрение новых технологий и оборудования.

Добавим, что ранее, до включения мероприятий «Чистой воды» в состав национального проекта «Экология», в рамках предыдущей государственной программы по обеспечению доступным жильем и качественными услугами ЖКХ осуществлялась подпрограмма «Чистая вода Приморского края». Целью программы являлось гарантированное обеспечение жителей Приморья питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. Ежегодно в рамках подпрограммы в регионе выполнялись мероприятия по нескольким направлениям – проектирование, строительство и капитальный ремонт. Начиная с 2013 года, в Приморском крае были заменены сотни километров водопроводных труб, проложены новые канализационные коллекторы и отремонтированы или построены насосные станции, станции обезжелезивания и водоочистки, очистные сооружения. При строительстве использовались современные материалы – полипропиленовые трубы, срок эксплуатации которых составляет до 100 лет.

Долгожданная реконструкция началась

Как уже говорилось выше, наиболее масштабным проектом «Чистой воды» в Приморье стала долгожданная реконструкция станции водоочистки и системы водоснабжения в Арсеньевском городском округе. Водохранилище на реке Дачной начинали строить в середине восьмидесятых, а сдать его – в комплексе с водоочистными сооружениями – предполагалось в 1992 году. Но в 1991 году финансирование прекратилось и объекты водоочистки остались недостроенными. Ввод объекта позволил Арсеньеву, население которого в то время составляло около 70 тысяч человек, избежать дефицита воды. Но собственных средств городу хватало только на поддержание плотины в нормальном состоянии и на ее охрану, а качество подаваемой потребителям воды с годами заметно ухудшилось из-за износа водопроводных сетей. Почти 30 лет после ввода в эксплуатацию водохранилища подача воды в Арсеньев осуществляется по временному варианту: вода подается в два резервуара чистой воды, где она хлорируется и подается в город.

Понятно, что качество питьевой воды вызывало справедливые нарекания жителей города. Поэтому несколько лет назад администрацией Арсеньевского городского округа была оформлена заявка на выделение средств из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ на подготовку проекта по реконструкции очистных

сооружений на водохранилище. ПСД подготовили в конце 2017 года, но подрядчик при начале строительства выявил многочисленные недоработки проектировщиков. После доработки проекта реконструкции, летом 2019 года, началась его реализация.

- Производительность проектируемых очистных сооружений составляет 18,3 тысячи кубометров в сутки. Реконструкция позволит решить сразу несколько задач, связанных с улучшением качества жизни горожан, – производить подготовку питьевой воды на современном оборудовании, привести качество питьевой воды после очистки в соответствие с санитарными нормами, улучшить качество горячего водоснабжения, – уточнили в администрации Арсеньевского городского округа.

На сегодняшний день подрядчик выполнил работы по возведению фундаментов нулевого цикла здания станции водоподготовки, монтаж склада угля и склада реагентов, началась прокладка наружных водопроводных сетей. Параллельно завершается устройство бетонных оснований под блочно-модульную котельную и трансформаторную станцию. На эти цели направлено более 250 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. Завершить работы планируется до конца 2020 года.

Ремонт за счет Федерации

Отметим, что в предыдущие годы ряд муниципалитетов не принимал участия в «Чистой воде» из-за несоблюдения требований к проектно-сметной документации и невозможности изыскать софинансирование в размере 20% из местного бюджета. Тем не менее, программа становилась все более востребованной: если в 2014 году субсидии из краевого бюджета в рамках подпрограммы получил только один муниципалитет, то, к примеру, в 2017 году в краевой подпрограмме «Чистая вода» участвовали 17 городов и районов Приморья, в которых были отремонтированы системы водоснабжения на сумму в почти 200 млн рублей (в том числе почти 160 млн рублей из краевого бюджета).

В 2018 году на капитальный ремонт и строительство водопроводных и канализационных сетей городов и районов края в рамках программы «Чистая вода» только из бюджета Приморья было направлено 200 млн рублей. Деньги пошли на проектирование, строительство, реконструкцию и модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства в 19 муниципальных образованиях. В список объектов под капитальный ремонт попали станция обезжелезивания в селе Михайловка Михайловского района, водонапорная башня в селе Молчановка и станции перекачивания в селе Золотая Долина Партизанского района. Кроме того, за счет средств краевого бюджета была разработана проектно-сметная документация системы водоснабжения части села Волчанец Партизанского района, строительства скважинного водозабора в Губеровском сельском поселении Пожарского района, проект канализации и водоснабжения села Красный Кут и станции Свиягино Спасского района, системы водоснабжения поселка Новонежино Шкотовского района.

В конце 2018 года на встрече главы Приморья Олега КОЖЕМЯКО и министра РФ по вопросам строительства и ЖКХ Владимира ЯКУШЕВА была достигнута договоренность о том, что в 2019 году Приморский край получит федеральные субсидии на строительство очистных сооружений, по которым уже подготовлена вся необходимая проектно-сметная документация. Кроме того, в прошлом году из краевого и федерального бюджетов направлено на проектирование, ремонт и строительство объектов водоснабжения и канализации городов и районов края в рамках программы «Чистая вода» 271 млн рублей. По поручению губернатора в перечень включили максимальное количество объектов, которые нужно запроектировать, чтобы затем получить средства по линии федерального проекта.

- Потребность в чистой воде по краю огромная. Мы подготовили проектно-сметную документацию на 1,027 млрд рублей на строительство очистных объектов в Арсеньеве, Спасском, Ханкайском, Хорольском, Черниговском, Пограничном и других районах. По ним получены положительные заключения экспертиз. Просим вас включить все заявленные объекты в федеральный проект, тогда мы сможем в 2020 году завершить работы и обеспечить население чистой водой, – заявил Олег Кожемяко. Как уже говорилось выше, в большинстве перечисленных муниципалитетов работы по реконструкции или строительству объектов водоснабжения и водоотведения уже начались, либо начнутся в ближайшее время.

Досье "Золотого Рога": В 2019 году в рамках программы «Чистая вода» проводился ремонт участков канализационных сетей в селе Гвоздево и поселке Приморский Хасанского района, капитальный ремонт водопроводов сел Рубиновка и Нестеровка Пограничного района, сел Анучино и Гражданка Анучинского района, села Хвалынское Спасского района, села Новогеоргиевка Октябрьского района. Проектирование новых объектов началось в Октябрьском, Партизанском, Пограничном, Хасанском, Пожарском, Хорольском районах, Уссурийском, Пограничном, Лесозаводском и Спасском городских округах. Также продолжалось строительство новой станции обезжелезивания воды в Пограничном районе.

Не «водой» единой

Добавим, что модернизация систем водоснабжения и водоотведения в Приморье ведется не только благодаря проекту «Чистая вода», но и в рамках иных программ. Например, в городском округе Большой Камень значительный объем работ в сфере водоснабжения предусмотрен Планом комплексного социально-

экономического развития города, утвержденным весной 2020 года. В частности, реконструкция городских водоводов (с учетом замены запорной арматуры) будет идти с 2021 по 2024 годы, а с 2022 по 2025 годы пройдет реконструкция очистных сооружений водоснабжения и водоотведения. Отдельной строкой в плане значится реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайоне Южная Лифляндия с увеличением мощности до 2030 кубометров в сутки – она запланирована на 2022-2023 годы.

Кроме того, в соответствии с договором на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» специалистами КГУП «Приморский водоканал» подключаются строящиеся микрорайоны для работников судостроительного комплекса «Звезда»: «Шестой», «Парковый», «Садовый», «Пятый», «Солнечный», «Зеленый», «Нагорный». В рамках этого договора будут реконструированы также водоочистные сооружения и канализационные очистные сооружения. Планируются к проведению торги на соискание проектировщика реконструкции канализационных очистных сооружений, а проект реконструкции водоочистных сооружений готовится к передаче в экспертизу.

По этому договору также уже возведены две канализационные насосные станции, заменен канализационный коллектор диаметром 1000 м, что позволило перехватить стоки уже имеющихся улиц города Большой Камень: ул. Степана Лебедева, Ленина, Аллеи труда, Блюхера. Объем стоков с этих улиц составляет около 40% всего объема водоотведения города. Ранее много лет стоки сбрасывались без какой-либо очистки.

В 2018 году завершены в должном объеме все работы по водоотведению и водоснабжению для микрорайона «Шестой». Возведена для доведения стоков на очистные сооружения канализационная насосная станция. Сети построены до границы земельного участка, на котором располагаются 16 многоквартирных жилых домов первой очереди и девять домов второй очереди строительства. В микрорайоне «Парковый» строительно-монтажные работы в части водоснабжения и водоотведения также выполнены. Планируется обеспечить водой 15 домов этого микрорайона. Возведена канализационная насосная станция. «Садовый» микрорайон рассчитан на 20 многоквартирных жилых домов, строительно-монтажные работы по нему также завершены. В микрорайоне «Пятый» проект готовится выйти на торги, проект коммуникаций микрорайона «Солнечный» сдан в экспертизу, а проект для микрорайонов «Зеленый» и «Нагорный» находится в стадии проектирования.

В целях обеспечения инженерной инфраструктурой территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» краевым предприятием выполнено строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения. В 2019 году получено разрешение на ввод в эксплуатацию данных объектов. В настоящее время реализуется строительство внутриплощадочных сетей для резидентов. Пять резидентов подключены к сетям водоснабжения, и один резидент - к сетям водоотведения, исправно получают услуги. Для остальных резидентов сети находятся в стадии строительства. КГУП «Приморский водоканал» заключило договор с подрядчиком на весь объем работ, а профильные подразделения осуществляют строительный надзор и контроль. В планах предприятия – завершить строительство к маю 2021 года.

ВАЖНО

На начало 2019 года доля обеспечения населения Приморского края качественным водоснабжением составляла 77%, в том числе городского населения – 87%. В течение пяти лет эти показатели должны составить 83% и 90% соответственно.

На фото: Артемовский гидроузел – одно из основных водохранилищ Приморья.

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Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.