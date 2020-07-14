Сейчас Владивосток завоевывает статус романтичного города

Директор «Туристско-информационного центра Приморского края» Дарья Гусева считает, что приморский бизнес хорошо чувствует потребности туристов и легко адаптируется под их интересы

О привлекательности Приморского края для туристов, процессе создания туристического продукта и особенностях целевой аудитории газете «Золотой Рог» рассказала директор «Туристско-информационного центра Приморского края» Дарья ГУСЕВА.

- Как создавать туристический продукт, чтобы он был востребован и комфортен для использования иностранными туристами?

- Нужно понимать, что ядро туристического потока в Приморском крае составляют азиатские туристы: гости из Китая, Японии и Кореи. В последние годы наблюдается регулярный рост турпотока. За 2019 год регион принял около 941 тыс. зарубежных гостей, прирост составил 20%. Одними из важных причин этого стали развитие инфраструктуры и увеличение частоты рейсов. Это направление активно прорабатывается в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы.

Соответственно, чтобы создать качественный и востребованный продукт, нам надо понимать, для кого мы его создаем. За годы работы с азиатскими туристами приморские туроператоры научились делать такие продукты. Но надо отметить, что за последние 10 лет аудитория изменилась. Раньше наш край посещали люди пожилого возраста, которым требовался спокойный, размеренный отдых, больше поездок и меньше прогулок. Им была интересна советская эпоха, нравилось посещать объекты этой эпохи. За последнее десятилетие к нам стало приезжать больше молодежи, потому что Владивосток стал больше позиционироваться в социальных сетях, стала расширяться линейка событийных мероприятий, появились доступные авиабилеты за счет увеличения частоты рейсов. Владивосток стал интересен азиатским блогерам, ведущим шоу-программ, а за ними массово поехали туристы. Дело в том, что японские и корейские туристы – это «репитеры», они любят посещать те места, которые посещали люди, чье мнение значимо. В итоге турпродукт изменился: больше интерактивов, селфи-туры по Владивостоку, лучшие места для фотосъемок. Особой популярностью пользуются арт - объекты.

Безусловно, что с ростом туристического потока появился и рост количества индивидуальных туристов. Однако они тоже заказывают какие-то активности в турфирмах. Ярким примером служит то, что в начале этого года один из туроператоров встречал пассажиров новых японских рейсов и предлагал отдых с рыбалкой. Никакого экстрима, простая обычная рыбалка с удочкой. Отклик был колоссальный.

Меня радует отклик приморского бизнеса, который хорошо чувствует потребности туристов и адаптируется под их интересы. У нас есть программы «Japan-Friendly» и «China-Friendly» направленные на привлечение туристов из Японии и Китая соответственно, путем создания для них комфортных условий пребывания. Хотя наш бизнес уже и не нужно учить, как принимать туристов, потому что они делают это прекрасно, для начинающих предпринимателей участие в такой программе может быть поддержкой на первых этапах. Они понимают основы, но еще не понимают, как достучаться до целевой аудитории и как с ней правильно работать. Для давно работающего бизнеса участие в таких программах, скорее, - еще одно средство продвижения.

- По прогнозам, в 2020 году на пике популярности будет внутренний туризм. Отличаются ли запросы внутренних туристов? Есть ли какие-то нюансы создания турпродуктов для них?

- Разумеется, отличаются. Владивосток всегда был популярен для летнего отдыха среди российских туристов. Сейчас вектор меняется благодаря различным бизнес - мероприятиям корпоративной линейки и культурным учреждениям. Например, Приморская сцена Мариинского театра привлекает жителей Камчатки, которые прилетают во Владивосток на выходные посетить определенные спектакли. Популярностью пользуются и местные кинофестивали.

Вообще, существует два ядра, вокруг которых строится процесс создания туристических продуктов. Для россиян мы – Азия в Европе. Наш смешанный колорит, восточный стиль, паназиатские рестораны и экскурсии по кварталу Миллионка пользуются невероятной популярностью. Именно из Владивостока можно отправиться в круиз по Японскому морю или отправиться знакомиться со странами АТР. Для азиатских туристов Владивосток – ближайшая Европа. Мариинский театр, Приморская картинная галерея, памятники и застройка, которая велась в XIX веке – вот что им интересно. И надо сказать, что оба этих образа присутствуют во Владивостоке в достаточном объеме, а местный бизнес с удовольствием использует обе концепции.

Сейчас Владивосток завоевывает статус романтичного города. У нас множество восхитительных локаций, пляжей, большое количество солнечных дней, красивейшие закаты и рассветы. Сама обстановка моделирует ситуации романтического характера. Азиатские туристы уже давно любили делать у нас предложения руки и сердца, праздновать годовщины и устраивать романтические уикенды с фотосессиями на фоне мостов. Сейчас это пользуется популярностью и у внутренних туристов. На мой взгляд, даже тот факт, что остров Русский не раз был выбран бизнесменами западных регионов как локация для проведения свадебных мероприятий, еще раз доказывает, что Владивосток – романтичный город.

- Что в Приморском крае по-настоящему уникально? Что должен посмотреть каждый турист?

- На мой взгляд, весь край уникален. Его невозможно посмотреть за один день или даже год. Даже местные жители удивляются и открывают для себя что-то новое в путешествиях по Приморью. Территория края – это большой заповедник, много миллионов лет назад спасенный от ледника Сихотэ-Алинским хребтом. Теперь у нас встречаются южная и северная флора и фауна, живут самые редкие крупные дикие кошки на земле – амурский тигр и дальневосточный леопард, присутствуют растения-эндемики. В Приморье находится единственный в России Дальневосточный морской биосферный заповедник. Туристов поражают и уникальные ландшафтные объекты. Когда на мыс Тобизина мы привезли европейских ученых, они сказали, что эти скалы под ногами – ровесники динозавров, а местные жители даже не задумываются о том, по какому наследию ходят.

В Приморье много и так называемых «мест силы»: водопад Черный шаман, гора Ливадийская (Пидан), различные пещеры, озера и скалы. Людям нравится посещать их и «заряжаться» этой энергией. Кто-то любит приезжать на места экстремального отдыха, например, мыс Тобизина, где занимаются клифф-дайвингом, и просто наблюдать за тем, как люди могут преодолевать себя. На мой взгляд, каждый турист должен посмотреть уникальные природные богатства Приморья, чтобы понять, насколько важно сохранять природу для потомков.

- В этом году, из-за пандемии, многие учреждения культуры активно использовали онлайн-формат экскурсий. Будет ли развиваться это направление в дальнейшем?

- Мы и до пандемии развивали это направление, но больше с целью заинтересовать. Онлайн-экскурсия не передает всего объема информации и не насыщает в той мере, в которой это может сделать живое общение. Сейчас этот формат развивается как элемент привлечения большего внимания и повышения заинтересованности в посещении. Многие учреждения подготовили линейки таких экскурсий, все они размещены на сайте ТИЦ. Мы пошли дальше и используем VR-технологии, то есть объект можно осмотреть с 360 градусов! На V ВЭФ была представлена VR-экскурсия по Приморскому краю с полным погружением в 3D формате. Многим гостям была она интересна, актер Сергей ЖИГУНОВ посмотрел ее полностью с большим удовольствием. Тенденция создания онлайн-экскурсий полезна, но важно помнить, что надо использовать их для знакомства с объектами и привлечения к ним интереса. Не стоит сразу подавать все как на ладони.

- Расскажите, пожалуйста, о волонтерской службе «Полосатый навигатор»?

- После чемпионата мира по футболу 2018 года, где подобные службы отлично проявили себя, мы поняли, что надо создать что-то похожее и у нас в городе, начать работать не только с точки зрения информирования, но и бытовой помощи. Когда турист попадает в трудную ситуацию, ему нелегко сориентироваться. Языковой барьер только усиливает негативные ощущения и тревогу. Поэтому волонтерская служба решает две задачи: помощь и информирование. Они могут вызвать наряд ППС, оказать первую медицинскую помощь. Волонтеры проходили обучение, куда включены лекции от представителей полиции и Медицины катастроф.

Для решения вопроса с языковым барьером мы формируем пары волонтеров, где один владеет английским языком, другой корейским, японским или китайским. К тому же, у них всегда были включены онлайн – переводчики.

Яркая форма «Полосатых навигаторов» и перчатка в виде тигриной лапки привлекают к ним внимание, поэтому даже туристы, которые просто хотели сфотографироваться с волонтерами, получали ценные информационные справки. Кто-то из них не знал, что внутри подвод-

ной лодки С-56 есть музей, кто-то не мог найти старый дворик ГУМа. Волонтеры также информировали туристов по событийному календарю, объясняли расписание общественного транспорта.

Волонтерами были студенты ведущих вузов края, и они прекрасно отработали сезон. Ближе к середине проекта мы стали привлекать «серебряных» волонтеров. Помимо основной работы они проводили мониторинг различных нарушений в туристической сфере и информировали об этом соответствующие органы. Так у наших волонтеров появилась еще одна задача – контроль за соблюдением прав туристов и их безопасностью.

- Если житель города видит, что с туристами общаются мошенники, что он может сделать?

- Каждый человек должен по мере своих возможностей проявлять гражданский долг и быть гостеприимным хозяином территории, на которую приехали гости. Мы ведь тоже путешествуем и приезжаем в другие страны, где чувствуем себя гостями. И, конечно, нам было бы легче, если бы местные жители этих стран были гостеприимны и внимательны.

Если вы видите, что совершается какое-то противоправное действие, то можете обратиться в полицию. Вы вправе сделать недобросовестным гражданам замечание и объяснить им, что они нарушают законы РФ, оказывают давление на туристов. Можете зафиксировать эту ситуацию и обратиться с заявлением в контролирующие органы.

- Медицинский туризм активно развивается в регионе. Что необходимо предоставить в информационном плане туристу, чтобы он поехал лечиться к нам?

- Во-первых, турист должен понимать, что если приехал на отдых, то он может получить информацию о своем здоровье или воспользоваться какими-то медицинскими услугами, которые в его стране по каким-либо причинам ему недоступны. Может быть, там нет соответствующего медицинского учреждения, может слишком высокая финансовая нагрузка.

В последние годы у нас медицинское оборудование и оснащение клиник вышло на мировой уровень, готовятся специалисты мирового уровня, появились услуги, которые раньше были недоступны: диагностика очень высокого уровня, различные виды хирургических манипуляций. Как на сайтах клиник, так и на сайте ТИЦ доступна различная информация об этом на иностранных языках. Мы сотрудничали с клиниками, в 2019 году проводили презентацию экспорта медицинских услуг в туризм, рассказывали об этом на V ВЭФ.

- Иногда даже я, местный житель, не могу найти на сайте туристического объекта необходимой информации. Что обязательно нужно указывать на таких сайтах, и проводит ли ТИЦ какие-то консультации по этому поводу?

- Пандемия многое поменяла в этом плане. До коронавируса многие организации работали в основном оффлайн и не уделяли внимания развитию сайтов и социальных сетей. Сейчас все резко ушли в онлайн, изменилось в лучшую сторону наполнение сайтов, появились социальные сети. Задача информации в интернете – мотивировать на посещение объекта. Главное при создании интернет-ресурсов - знать свою целевую аудиторию и уметь с ней работать. Создали вы сайт, перевели его на различные языки, а никто из сотрудников на них не говорит. И что делать с туристами, которые приехали? Это очень важный нюанс.

Должны быть контакты на сайте, должны быть новости. Туристам интереснее почитать новости, чем сухую информацию. Зачастую на многих сайтах новостная лента обновляется раз в месяц. Это неправильно, как раз новостной контент должен отрабатываться на все сто процентов, а информация должна быть обзорной.

Очень не хватает визуального контента. Туристы хотят зайти в тот же Instagram и посмотреть фотографии этого места. Людей необходимо замотивировать на посещение и приобретение конечного продукта.

- Какие планы и перспективы развития?

- Сейчас мероприятия перетекли в онлайн, активно развивается сотрудничество с инфлюенсерами из разных стран, акцентируем внимание на работе с русскими блогерами. Также мы работаем над созданием проекта «WiKi Приморье». Мы последовали примеру успешного проекта, представленного корейскими партнерами. Но у них другая концепция – они рассказывают о различных корейских вещах. Мы же создаем методическое пособие для туроператоров других регионов, которые хотят готовить туры в Приморский край. Проект будет содержать системную информацию: что продавать, как продавать и где.

Сейчас в перспективе - брендинговые проекты, нацеленные на аудиторию, которая из-за пандемии будет проводить отпуск в родной стране. Необходимо эту аудиторию подхватить, завести ее так, чтобы она захотела вернуться. На это нацелены наши проекты «Море любви» и «Почувствуй Приморье». Последний проект направлен на познание края через все пять органов чувств человека: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Мы берем каждое чувство и строим презентацию под него. Это будет делаться под социальные сети и молодежную аудиторию. Никаких стандартных и привычных видеороликов.

ВАЖНО

Основной целью Туристско-информационного центра Приморского края является создание комфортной информационной среды в сфере туризма и продвижение региона на внутреннем и международном туристских рынках. ТИЦ предоставляет справочно-информационные услуги об объектах туристского показа и инфраструктуры, способствует формированию единого информационного туристского пространства на территории Приморского края и продвижению туристского бренда региона и брендов туристских кластеров края. Особое внимание в работе центра уделяется формированию позитивного имиджа и узнаваемости Приморского края на внутреннем и международном туристском рынках.

Фото автора