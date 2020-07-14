Главный стандарт – это интерес ребенка

Новый ФГОС для старших классов: профиль обучения выбирает школа, часть предметов – ученики

1 сентября Приморье присоединится к регионам РФ, где в силу вступил Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС). Он предполагает обучение в старших классах по одному из пяти профилей – естественно-научному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому или универсальному.

О том, как в связи со вступлением в силу нового стандарта поменяются подходы к обучению в приморских школах, газете «Золотой Рог» рассказала заместитель председателя правительства – министр образования Приморского края Наталья БОНДАРЕНКО.

- Наталья Валерьевна, ожидают ли приморских учителей и школьников какие-то принципиальные изменения в связи с переходом на новый стандарт?

- ФГОС, который был принят еще в 2012 году, внедрялся поэтапно, начиная с 1-го класса. 2020 год является крайним сроком для перехода на обучение по данному стандарту в старших классах. И для них изменения будут более заметными, чем для младших и средних. В первую очередь, потому что ФГОС предполагает профильное обучение: стандартом определено количество профилей, их направление, перечень предметов по ним. Поэтому изменения, безусловно, будут.

Введение ФГОС в старших классах предполагает активную позицию участников образовательного процесса, учет их мнения. Школы Приморья, несмотря на коронавирус, работали в этом направлении, проводили различные опросы и анкетирования, чтобы понять, какие знания необходимы детям. Результаты работы мы увидим через два года – после того, как сегодняшние десятиклассники пройдут эту ступень. Безусловно, будут и корректировки учебных планов. А то, что Приморье не входило в перечень пилотных регионов для новой системы, позволит нам избежать чужих ошибок при переходе на ФГОС в старших классах.

Профиль должен соответствовать возможностям

- Какие профили предусмотрены новым образовательным стандартом для старшеклассников? Означает ли выбор школой одного из профилей, что предметы по другому профилю преподаваться учащимся не будут?

- ФГОС четко определяет перечень профилей: естественно-научный, гуманитарный, социально-

экономический, технологический, универсальный. Школа сама определяет, по какому профилю она будет учить, но при этом необходимо учитывать два критерия. Во-первых, это материально-техническая база: будет странно, если школа выберет, например, естественно-научный профиль, не имея кабинета физики, оснащенного в соответствии с установленными требованиями. Второй фактор – это кадровый состав: если в какой-то школе один учитель ведет ту же физику по совместительству с другим предметом, то это тоже аргумент не в пользу данного профиля. Понятно, что в таких условиях у ребенка, имеющего желание углубленно изучать конкретно физику, это вряд ли получится.

В свою очередь, универсальный профиль позволяет любой школе составить учебный план с набором базовых предметов, обязательных для изучения – их восемь; а также предусмотреть возможность выбора определенных групп предметов. Понятно, что каждый из 25 учеников в классе не сможет выбрать разные предметы и разных педагогов, но, полагаю, сформировать из этих 25 человек три группы, каждая из которых будет углубленно изучать отдельные предметы, вполне реально. Повторюсь: выбор, какие предметы считать базовыми, а какие делать предметами по выбору – за учебным заведением. Новый ФГОС предусматривает, что 60% учебного плана формирует школа, а еще 40% - участники образовательного процесса. То есть школа должна дать ребенку достаточный перечень предметов по выбору, или элективных курсов.

Кроме того, в учебной программе появляется новый предмет – индивидуальный проект, который будет оцениваться. Оценка по данному предмету будет стоять в аттестате об окончании школы. Индивидуальный проект – это аналог курсовой или дипломной работы в вузе. Проектов может быть несколько в течение двух лет, а может один, рассчитанный на два года – это также решает школа, исходя из своих возможностей. На индивидуальный проект отводятся часы в учебном плане; его обязательно должен сопровождать педагог. И поэтому очень важно, чтобы индивидуальный проект поддерживал интерес ребенка к тому профилю, на который он пришел учиться.

- Все ли школы Приморья определились со своим профилем на данный момент?

- Сейчас уже ведется набор в старшие классы, и согласно федеральному закону «Об образовании» ребенок пишет заявление о зачислении в 10-й класс, указывая профиль, по которому он планирует пойти учиться. Поэтому на данный момент школы должны определиться с профилем. Однако впоследствии разрешается вносить изменения в перечень элективных курсов по инициативе участников учебного процесса – учеников, учителей, а также родителей школьников. Например, родители или учителя видят, что в рамках базового курса математики школьникам трудно дается решение дробей – данное направление может быть выделено в отдельный элективный курс. Где-то в качестве элективного курса может выступать второй иностранный язык.

Со своей стороны, мы рекомендуем школам включать в перечень элективных курсов историю и географию Приморского края. Это то направление, которое дети должны знать – по этому поводу не раз высказывался губернатор Олег КОЖЕМЯКО. Добавлю, что элективный курс предполагает, что предмет или направление может изучаться не целый год, а в течение четверти или полугодия – как решит школа.

Конечно, переход старших классов на новый ФГОС – очень сложный процесс. Нужно не только предусмотреть педагогические возможности, но и составить расписание так, чтобы обеспечить помещения для преподавания каждого элективного курса. Образовательным учреждениям предстоит большая работа.

Думайте сами, решайте сами

- Может ли образовательное учреждение менять однажды выбранный профиль, совершенствуя материальную базу?

- В законе четко прописано, что при наборе детей в 10-й класс учебный план для них формируется сразу на два года. И если школа сейчас решила, что эти дети будут углубленно изучать физику, то этот приоритет сохранится в течение двух лет. Но при наборе в 10-й класс в следующем году школа имеет право выбрать другой профиль.

Бывает и так, что у детей меняются приоритеты и жизненные планы. И школа должна предусмотреть возможность для ребенка поменять профиль и, как следствие, перечень элективных курсов. Это может быть отражено в правилах приема – например, оговорен срок, в течение которого ученик может изменить свое первоначальное решение. Считаю, что это нормальный процесс: в 16 лет не каждый ребенок готов определиться, кем он хочет быть.

- Если ребенок, поступающий в 10-й класс, хочет учиться по определенному профилю, а школа выбирает другой профиль, означает ли это, что ребенку придется менять учебное заведение?

- После окончания 9-го класса каждый ребенок получает аттестат, и только затем происходит набор в 10-й класс. То есть по факту ребенок на данном этапе выбирает учебное заведение, и он имеет право пойти учиться и в другую школу, и в колледж. В том числе – выбрать школу, в которой более углубленно изучается необходимый ему предмет.

- Будут ли ограничиваться школы при выборе профиля? Возможна ли ситуация, при которой все школы в одном муниципальном образовании будут предлагать старшеклассникам один и тот же профиль?

- Выбор профиля – это право учебного заведения, и министерство на этот процесс влиять не может. Однако на этот процесс влияют дети: если они уйдут в другую школу или поедут учиться в другой город, чтобы получать знания нужного профиля, то с ними уйдет и финансирование. Любая школа заинтересована в привлечении детей, особенно старшеклассников – в рамках подушевого финансирования профильное обучение оплачивается из бюджета по более высоким ставкам, чем начальное или среднее. Поэтому при выборе профиля учебные заведения будут ориентироваться, в первую очередь, на потребности учащихся. Добавлю, что оплата из бюджета за учеников для школ, выбравших специальный профиль, будет выше, чем для школ, которые выберут универсальный профиль.

- Как будут преподаваться так называемые элективные курсы или предметы по выбору – в виде факультатива?

- Все предметы, которые войдут в учебный план в качестве элективных курсов, будут обязательными для посещения, по ним будут выставляться оценки в аттестате. Выбор касается перечня предметов, а не возможности ходить или не ходить на уроки.

- Какое количество часов в новых учебных планах будет отводиться на обязательные предметы?

- Количество часов в неделю по каждому из предметов определяет образовательное учреждение – сколько оно считает нужным для того, чтобы дать стандарт, определенный законом. Но и здесь есть ограничения. Например, если школа принимает решение преподавать математику на базовом уровне, то она не может предусмотреть в плане на этот предмет пять часов в неделю, а ограничиться двумя. При этом ученики, желающие заниматься этим предметом углубленно, вправе выбрать дополнительные три часа математики в неделю в качестве элективного курса.

Иди другой пример: некоторые образовательные учреждения вводят предмет «естествознание», где даются базовые знания по физике и химии – эти предметы сейчас не являются обязательными в старших классах. А физика и химия при этом преподаются в качестве предметов по выбору тем ученикам, которым они необходимы. Это удобно, поскольку многие старшеклассники выбирают для последующей сдачи ЕГЭ гуманитарные предметы, и точные науки в том объеме, в котором это было раньше, им не нужны.

Учиться можно не только за партой

- Как изменится нагрузка на школьников и педагогов в связи с переходом на ФГОС? будет ли реформирована система оплаты их труда?

- Нагрузка на школьников, думаю, несколько снизится, но в строго определенных стандартом рамках по количеству учебных часов в неделю. Кроме того, не запрещается некоторые предметы или отдельные темы переводить на дистанционное преподавание – этот формат был применен в связи с пандемией. Над тем же индивидуальным проектом можно работать не только в учебном классе, но и в библиотеке или за компьютером. А часть уроков физкультуры проводить на базе спортивных секций.

Кроме того, переход старших классов на ФГОС предполагает очень активное сетевое взаимодействие. Ребенок, учась в одной школе, может пойти учить физику в соседнюю, где есть хороший учитель и соответствующая материально-техническая база. В этой связи важно выстроить взаимодействие между учебными заведениями внутри каждого муниципалитета. Я призываю учителей не биться за сохранение привычного объема учебной нагрузки, а смотреть на ситуацию с точки зрения интересов ребенка, нагрузка на которого должна уменьшиться – вместо 17 предметов в неделю он будет получать 12. Конечно, у школ есть соблазн переписать старый учебный план и назвать его универсальным, оставив при этом то же количество предметов и часов по ним. Но тогда пострадают качество и глубина знаний.

Добавлю, что с 2016 года в Приморье постепенно уменьшается количество предметов, которые школьники выбирают для сдачи ЕГЭ. В этом году во Владивостоке сдают в среднем 3,5 экзамена, а в сельских районах – 2,9 экзамена. То есть дети выбирают предметы, очень четко понимая, что им нужно. Поэтому надо ли им изучать все 17 предметов, которые предусмотрены в нынешних учебных планах?

- Наверное, у родителей сразу возникнет вопрос – будет ли такое посещение «сторонних» учебных организаций платным?

- Все, что входит в учебный план, оплачивает государство. Кроме того, есть понятие внеурочная деятельность, которая также бесплатна – сюда относятся различные соревнования, другие школьные мероприятия. Вместе с тем, школы вправе оказывать платные образовательные услуги сверх учебного плана. В этом случае заключается договор между родителями и школой, и оплата идет только на расчетный счет школы. При этом хочется подчеркнуть, что ни о каком навязывании платных услуг не может быть и речи – все только по желанию родителей и ребенка.

- Проявляют ли крупные предприятия Приморья интерес к взаимодействию со школами в своих муниципальных образованиях, создании профильных классов для подготовки будущих работников?

- Движение навстречу друг другу, безусловно, есть. Например, это «Роснефть-классы» в школах Находки и Большого Камня, где компания помогает с оснащением школ и привлечением педагогов по профильным предметам, с воспитанием личностных качеств учеников. Есть аналогичный опыт у «Прогресса» в Арсеньеве. Думаю, что за подобным форматом – будущее, а новый ФГОС только поспособствует углублению сотрудничества между предприятиями и школами. Для детей это означает получение практических навыков, а не только теоретических знаний, что очень важно. Переход к таким форматам соответствует целям государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.

Классные руководители получат поддержку

- Где можно посмотреть информацию о том, какая школа какой профиль выбрала в рамках ФГОС?

- Во-первых, все учебные планы в обязательном порядке размещаются на сайтах школ. Во-вторых, у нас есть система «Сетевой регион», и на ней в разделе «Ресурсы» все учебные планы и рабочие программы учителей в каждой конкретной школе. Кроме того, мы планируем в будущем систематизировать эту информацию и создать интерактивную карту образовательных учреждений Приморья с указанием их профиля.

- Изменится ли процедура ЕГЭ после введения ФГОС для старшеклассников?

- Пока никаких изменений не планируется. Итоговая аттестация, как и раньше, будет проводиться на основании итогов ЕГЭ. 2020 год, когда из-за пандемии ЕГЭ засчитывается только в качестве вступительного экзамена, является исключением.

- Какова роль классных руководителей в переходе на новый образовательный стандарт? Или учащимся и их родителям нужно напрямую выстраивать коммуникацию с учителями - предметниками при выборе элективного курса?

- Классное руководство предполагает, в том числе, воспитательную работу. И часть этой работы вполне может быть посвящена и профориентации школьников. Классный руководитель постоянно наблюдает ребенка в социуме и понимает, что ему интересно. Кроме того, часто он становится примером, который влияет на будущий выбор профессии. Поэтому роль классного руководителя сложно переоценить. И этот труд должен достойно оплачиваться. Поэтому с 1 сентября помимо региональной доплаты за классное руководство появится еще и федеральная доплата в размере 5 тыс. рублей – напомню, что с такой инициативой в начале 2020 года выступил президент России Владимир ПУТИН.

Досье "Золотого Рога": Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, среднего профессионального и высшего профессионального образования образовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию.

ФГОС среднего (полного) общего образования был утвержден приказом Минобрнауки РФ № 413 от 17 мая 2012 года. Новый ФГОС устанавливает, что в рамках каждого из профилей изучается максимум 12 предметов, восемь из которых являются обязательными: русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, ОБЖ и астрономия. Остальные предметы – по выбору, сгруппированные по нескольким профилям.

На фото: Заместитель председателя правительства – министр образования Приморского края Наталья Бондаренко: с 1 сентября помимо региональной доплаты за классное руководство появится еще и федеральная доплата в размере 5 тыс. рублей.

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