Константин Шестаков: "Я буду отдыхать в Приморье"

Зампред краевого правительства рассказал газете «Золотой Рог» о «самочувствии» туротрасли региона в условиях пандемии

Стабилизация ситуации с распространением COVID-19 позволяет начать туристический сезон в Приморье – с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Понятно, что в сезоне-2020 турбазы, общепит и музеи региона ориентируются на туристов из других субъектов РФ, но в перспективе, после окончания пандемии, неизбежно придется вновь бороться и за иностранного туриста.

О том, каким видится будущее отрасли властям края, в интервью Деловой газете «Золотой Рог» рассказал заместитель председателя правительства Приморья Константин ШЕСТАКОВ.

События – двигатель туризма

- С постепенным снятием ограничений в России начинают понемногу «оживать» связи между регионами, а граждане, планируя отдых, теперь задумываются в первую очередь о внутреннем туризме. Может ли Приморье в этих условиях рассчитывать на значительный и стабильный, не зависящий от времени года и купального сезона, поток туристов из других регионов РФ?

- Приморский край традиционно является местом отдыха для населения Дальнего Востока и частично – Сибири. И это, безусловно, не только пляжи: исходя из практики прошлых лет, значительную часть туристов составляют люди, приезжающие в Приморский край в командировки или для участия в конгрессно-выставочных мероприятиях. То есть речь идет о том самом MICE-туризме, который для нас очень важен, потому что это турист с наиболее высоким средним чеком. В большей степени, это, конечно, приезжающие из регионов Дальнего Востока, но в последнее время и Санкт-Петербург, и Москва являются нашими традиционными гостями – участниками крупных событийных и отраслевых мероприятиях. Таких событий в Приморье в последние годы проводилось достаточно много, особенно в сфере культуры и спорта.

Мы понимаем, что в 2020 году Приморский край по вполне понятным и объективным причинам не может рассчитывать на такой же объем турпотока, как в 2019 году. Наша оценка – это порядка 2 млн туристов – при условии, что до конца года в регионе не будет вводиться дополнительных ограничительных мер в связи с эпидемией, а приморское лето порадует погодой.

- Иностранные туристы ехали в Приморье и во Владивосток, прежде всего, ради архитектуры и ради доступной по цене «дальневосточной» кухни. А на что будет сделана ставка при продвижении региона для внутреннего туриста?

- Перспективное направление - событийные мероприятия. Как я уже говорил, их на территории Приморья проводится немало, в том числе – международного уровня. Например, не менее 30% гостей Дальневосточного Мариинского фестиваля были иностранцами. Готовы приезжать на постоянной основе и любители спорта, чтобы пробежать по нашим мостам или по льду бухты Новик. Очень важны и мероприятия, связанные с гастрономией, убежден, что их должно быть кратно больше.

- Какие событийные мероприятия планируется провести в 2020 году при условии сохранения стабильной эпидемиологической ситуации?

- Это кинофестиваль «Меридианы Тихого», марафон «Мосты Владивостока» в сентябре, джазовый фестиваль. Это все гастрономические фестивали. Некоторые из них перенесены на более поздние сроки по сравнению с прошлым годом, но, надеюсь, у жителей и гостей Приморья получится попробовать и гребешок, и краб, и другие местные деликатесы.

- Часть крупных мероприятий, проводимых в Приморье, в 2020 году перешла в онлайн-формат. Среди них – Тихоокеанский туристский форум. Как Вы оцениваете его итоги?

- Конечно, мы ждали этого мероприятия, важного для всей отрасли, надеялись встретиться в оффлайн формате. Однако по объективным причинам форум пришлось проводить онлайн, и мы постарались, чтобы он стал интересным для всех. Поэтому в первую очередь сделали опросный лист, где спросили участников ТТФ: кого бы они хотели видеть в качестве спикеров и какие направления им интересны? Онлайн-формат, что называется, зашел, мы увидели большой интерес к ТТФ. Во многом благодаря участию спикеров федерального уровня с личным опытом реализации подобных мероприятий, и других серьезных отраслевых экспертов.

- В ходе ТТФ говорилось о том, что будущее туристической отрасли - в комплексном подходе к производству турпродукта. Ведется ли в Приморье работа по созданию, если так можно выразиться, «производственных цепочек» в данной сфере?

- По большому счету, все проекты, которые сейчас на слуху, предусматривают совместную работу предприятий из смежных отраслей. Например, чтобы предложить туристам знакомство с гастрономическими проектами дальневосточной кухни, необходима последовательная совместная работа добытчиков морепродуктов, таежных продуктов, рестораторов и шеф-поваров, крупных туроператоров, транспортных компаний, которые создают понятный массовый туристический продукт. И, конечно, этот продукт нуждается в рекламе и продвижении.

Если говорить об экотуризме и вообще туризме на ООПТ, то дирекции национальных парков, туроператоры, транспортные предприятия и органы власти должны прилагать совместные усилия в одном направлении. Без этого невозможно сформировать и реализовать туристу доступный, качественный, безопасный, полноценный туристский продукт.

Легко выполнимые требования

- При соблюдении каких условий смогут возобновить полноценную работу базы отдыха на побережье Приморья? Предусмотрены ли ограничения по количеству гостей, одновременно находящихся на базе?

- Есть рекомендации Роспотребнадзора, из которых мы исходим, разрешая возобновить работу тех или иных предприятий. Было решено, что первыми откроются классифицированные средства размещения, выполнившие санитарные требования. На начало июля приступили к осуществлению деятельности 95 гостиниц, еще 12 классифицированных гостиниц пока не готовы к возобновлению работы: часть из них закрыта на ремонт, часть по разным причинам не смогла подтвердить соответствие санитарным требованиям. Но такие объекты могут в ближайшее время устранить недостатки и пройти мониторинг повторно.

Базы отдыха должны открыться к началу «высокого» пляжного сезона. Если ситуация не изменится, это произойдет 15 июля, но окончательное решение – за оперативным штабом по борьбе с эпидемией. Что касается ограничений и требований, то в них нет ничего невыполнимого: это применение сотрудниками масок и перчаток, регулярная дезинфекция помещений, социальное дистанцирование, тестирование на COVID-19 и регулярная термометрия персонала, организация питания гостей исключительно в номерах. На территориях баз отдыха питание также может быть организовано в открытых кафе и на верандах.

Добавлю, что в Приморье уже открыты классифицированные гостиницы, следующий шаг - открытие санаториев и баз отдыха – ориентировочно, 15 июля. Затем - полноценное открытие ресторанов. То есть до конца июля все должно открыться, если ситуация не изменится в худшую сторону.

- Какие рекомендации Роспотребнадзора придется исполнять людям, которые приедут отдохнуть в Приморье? Будут ли выдвигаться какие-либо дополнительные требования для гостей из других регионов страны – в части наличия «свежей» справки об отсутствии COVID-19 или экспресс-тестирования?

- Справка об отсутствии коронавирусной инфекции не требуется, проходить карантин после прибытия в Приморье тоже не нужно. Люди просто приезжают и отдыхают.

- Тем не менее, гостям из соседних регионов пока не так просто приехать на отдых в Приморье. Например, железнодорожных билетов между Хабаровском и Владивостоком очень мало, а многие отмененные в апреле поезда до сих пор не вернулись в расписание. В том числе – популярный у дальневосточников «Океан». Ведется ли диалог по этому поводу с «Российскими железными дорогами»?

- Мы исходим из того, что на данный момент базы отдыха официально закрыты. И нельзя допустить ситуации, при которой люди приедут в регион, но им будет негде разместиться. Да, у нас уже открыто более 90 гостиниц и других коллективных средств размещения. Однако гостиница в городе – это не то место, где будут жить дальневосточники, приехавшие в Приморье для отдыха на пляже в течение нескольких недель. Мы готовы выйти с инициативой о возобновлении курсирования «Океана», как только это позволит сделать эпидемиологическая ситуация. Но сначала Роспотребнадзор и оперштаб должны определить дату снятия ограничений.

- Некоторые «туристические» регионы России этим летом организовали к себе чартерные рейсы для жителей Москвы и центральных регионов. Есть ли такие планы у правительства Приморья?

- Мы сформулировали подобное предложение для одного из операторов чартерных туров, в настоящее время ведутся переговоры. Есть идея приурочить такие туры к одному из ежегодно проводимых в крае гастрономических фестивалей. Думаю, что крупные туристские компании обратят внимание на эту возможность – аналогичных предложений в России немного.

Приморцам есть где отдохнуть

- А как бы Вы посоветовали планировать свой летний отдых приморцам? Стоит ли надеяться на открытие границ или бронировать домики на побережье?

- В рамках летнего сезона для всех нас будет открыт внутрироссийский туристический рынок – многие регионы готовы принять дальневосточников на отдых. Но, поскольку от наших баз отдыха есть очень интересные предложения, а их готовность к открытию максимально велика, я сторонник того, чтобы приморцы отдыхали в родном крае. Я и сам буду отдыхать здесь.

- Можете ли Вы назвать эксклюзивные, но пока недооцененные жителями края варианты отдыха на территории региона?

- На самом деле, неорганизованный туристический поток на территории края очень высок. Ключевые объекты, которые у всех на слуху – горы Ливадийская (Пидан) и Литовка (Фалаза), островные территории, объекты Владивостокской крепости, и так далее – всегда максимально востребованы среди таких туристов. Другое дело, что организованных качественных экскурсионных продуктов пока не так много. Надеюсь, со временем таких предложений, отвечающих всем требованиям – в том числе в части безопасности – станет больше.

- Не секрет, что цены на проживание на базах отдыха на побережье Приморского края в высокий сезон достаточно высоки. Учитывая, что сейчас выездной туризм временно невозможен, не произойдет ли дополнительного роста цен на туристические услуги в Приморье?

- В конце прошлого года мы изучали аналитику по базам отдыха в разных сегментах. В том числе – в тех, где стоимость номера составляет от 7-8 тысяч рублей в сутки. И они показывали максимальную загрузку, в районе 80%, что для коллективных средств размещения очень неплохо. Так что спрос на дорогой отдых есть.

В то же время, альтернативой такому размещению может быть размещение туристов в гостевых домах, в том числе в новом для нас формате глэмпинга. Я недавно уточнял, каковы будут расценки, и средняя стоимость размещения в глэмпинге вышла около 4-5 тысяч рублей за номер в сутки. Это уже не 8 тысяч, поэтому посмотрим, что покажет сезон. Пока нам не хотелось бы возвращаться к вопросу ограничения рыночной стоимости данной услуги, как это было, например, во время Чемпионата Мира по футболу.

Досье "Золотого Рога": Глэмпинг - это отдых на природе со всеми удобствами и полноценным отельным обслуживанием. Понятие «глэмпинг» появилось в Великобритании в 2005 году в результате слияния слов «гламурный» и «кемпинг». В последние 10 лет данный формат отдыха активно развивается по всему миру. Важное условие глэмпинга - он должен быть мобильным и органично вписываться в окружающую среду, не нанося ей вреда. В отличие от классических кемпингов или походов с палатками, каждое жилище в глэмпинге оборудовано туалетом и ванной комнатой с горячей водой, включает полноценную удобную кровать с постельным бельем, обставлено настоящей мебелью и обслуживается по стандартам отеля.





По мнению Константина Шестакова, Приморский край в перспективе может стать начальной точкой круизных маршрутов. Фото автора

«Шамбала» нашлась в Приморье

- Каковы в нынешней ситуации перспективы развития интегрированной развлекательной зоны «Приморье»? Повлияла ли пандемия на сроки реализации инвестиционных проектов в ИРЗ?

- Никаких критических изменений не произошло. Мы старались своевременно информировать всех о том, как проходят работы. В первой декаде июля завершаются работы по подключению еще одного объекта, развлекательного комплекса «Шамбала» к транспортной и инженерной инфраструктуре – небольшая корректировка сроков произошла в связи с погодными условиями. Открытие «Шамбалы» перенесено ориентировочно на август – пока в Приморье сохраняются ограничительные меры, а наши инвесторы хотели бы открыться «в полном объеме». Безусловно, при строгом соблюдении всех санитарно-гигиенических норм.

По некоторым другим объектам, например, гостинично-развлекательному комплексу Naga Vladivostok, реализация проекта несколько замедлилась. Подрядчик использует рабочую силу из КНР, и сейчас привезти сюда 300 рабочих не представляется возможным. Однако все инвесторы подтверждают свою заинтересованность в проекте, а мы, в свою очередь, в срок исполняем обязательства, которые на себя взяли.

- Оправдывает ли игорная зона «Приморье» возлагаемые на нее надежды? Популярен ли этот интегрированный курорт среди наших земляков? Или эта развлекательная территория интересна исключительно зарубежным путешественникам?

- «Шамбала», о строительстве которой я уже сказал, рассчитана, в том числе, на приморцев и на жителей других дальневосточных регионов. Это связано с тем, что инвестор, пришедший к нам из Краснодарского края, ранее работал на аналогичном объекте с внутренним рынком. Поэтому я уверен, что приморцам будет чем заняться в «Шамбале». В том числе, там планируется организация событийных мероприятий.

- Помимо ИРЗ «Приморье», какие еще крупные инфраструктурные проекты правительство края намерено поддерживать? Стоит ли надеяться на возобновление круизного туризма?

- На данный момент мы вышли с инициативой о развитии прибрежного пассажирского сообщения. Чтобы можно было маршрутами скоростных пассажирских судов соединить многие муниципалитеты южной части Приморского края. Но, объективно, в текущем и в следующем году акцент нужно делать на территориях, которые уже максимально развиты в качестве сформированного туристского предложения. Это могут быть Хасанский район, Владивосток и остров Русский, Находка и Партизанский район. Именно здесь должны быть сосредоточены первоочередные усилия.

Что касается круизной деятельности, то, напомню, что на Восточном экономическом форуме в 2019 году мы презентовали проект дальневосточной круизной линии с участием трех регионов – Камчатки, Сахалина и Приморья. Убежден, что начальной точкой такого круиза должен стать именно Приморский край.

Ворота в Россию

- Планируется ли участие Приморского края в других межрегиональных туристических проектах, где наш край выступал бы в роли «ворот в Россию» для тех, кто следует в другой регион?

- Если говорить об иностранном туризме, то Приморский край уже несколько лет является крупным транспортным и туристским хабом. Максимальным спросом среди туристов из Китая, Японии и Кореи пользовались туры, которые связывали Приморский край с Хабаровском, Камчаткой, даже с Бурятией и Якутией. То есть значительная часть турпотока в эти регионы шла через Приморский край. Именно поэтому мы заинтересованы, чтобы эти регионы продвигали себя на российском и зарубежном рынке. Ведь многие туристы поедут в них через Приморье, а значит, туротрасль края получит свою долю прибыли.

Туротрасль верит в будущее

- Планируется ли принятие дополнительных налоговых льгот и других мер поддержки для гостиниц, транспортных предприятий, организаций общепита, которые продолжают испытывать на себе последствия ограничительных мер в связи с COVID-19? Есть ли эффект от ранее принятых решений по поддержке данных отраслей?

- Мы постоянно ведем мониторинг ситуации. Правительство Приморья постаралось предусмотреть максимальное количество мер поддержки, которые возможны на региональном уровне, а также ходатайствовало о продлении федеральных. Продолжает свою работу и государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы.

Говорить об эффективности принятых мер пока рано, поскольку режим ограничений еще сохраняется. Думаю, что оценить результаты их действия можно будет не ранее сентября текущего года. Однако я уверен, что после снятия ограничительных мер большинство коллективных средств размещения возобновит деятельность. Аналогичная ситуация по общепиту: те, кто сумел перестроиться, организовать доставку, онлайн-заказ, продолжат свою работу.

- Рано или поздно коронавирус будет побежден, а границы открыты. Продолжается ли в связи с этим работа по продвижению Приморья за рубежом, а также по обучению и аттестации гидов-переводчиков для туристских групп из соседних стран?

- Да, работа по обучению гидов проводится, хоть и в удаленном режиме. Более того, в ближайшее время мы проведем дополнительное обучение менеджеров туротрасли для их переквалификации в экскурсоводов. Это необходимо, чтобы они смогли использовать навыки, полученные при работе в туротрасли, на еще одном интересном для них направлении. Кроме того, мы продолжаем работу по продвижению Приморья за рубежом, используя для этого электронные площадки. Однако основная информационная работа начнется после того, как мы поймем примерные даты возобновления международного туристского сообщения.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Возможно ли создание в короткие сроки межрегиональных туристических проектов, которые позволят жителям края путешествовать по Дальнему Востоку?

- Абсолютно согласен с необходимостью создания таких проектов, однако есть одно «но» - это стоимость авиабилетов. Приморский край ходатайствовал об утверждении субсидированных тарифов на авиаперелеты между регионами Дальнего Востока, а также на железнодорожные поездки между ними. Для ДФО именно это будет ключевым условием для стабильного развития туристской отрасли.

На фото: Заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков: Правительство Приморья постаралось предусмотреть максимальное количество мер поддержки, которые возможны на региональном уровне.

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