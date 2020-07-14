Дальневосточников продолжают возвращать на родину

Как известно, по мере увеличения угрозы распространения коронавируса в мире российские власти закрывали небо и границы для регулярного авиасообщения сначала для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, затем и для Европы.

Многие россияне, в том числе и приморцы, у которых особо тесные связи со странами АТР, находившиеся в этих государствах, оказались застигнуты врасплох – границы были в одночасье закрыты. С 27 марта Россия прекратила регулярное авиасообщение с другими странами. Исключение сделано для вывоза из-за рубежа российских туристов, а также для грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов, перегонов пустых самолетов для техобслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов и установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт «Шереметьево», не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.

Наши граждане, оставшиеся за границей, попали в сложную ситуацию, и им требовалась срочная помощь. Тогда губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО 8 апреля обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ с просьбой оказать содействие в возвращении на родину жителей края, находящихся за рубежом. Предложение организовать специальные рейсы для застрявших в Японии, Южной Корее, Таиланде и других странах приморцев он озвучил в ходе селекторного совещания с главой государства. «Предлагаю разрешить эвакуационные рейсы из Сеула, Токио, Бангкока наших граждан. Многие россияне несколько дней живут в карантинной зоне аэропорта. Они обращаются к нам за помощью, жалуются на условия, у людей заканчиваются деньги. Есть там жители и других регионов нашей страны, поэтому предлагаю наладить более тесную работу представителей авиакомпаний и представителей посольств с нашими пассажирами в аэропортах вылета», - обратился глава региона к президенту.

Уже 9 апреля, после обращения к президенту, за туристами из Владивостока, застрявшими в Корее, отправили самолет.

После того как в Приморье был наведен порядок с возвращением россиян, застрявших за рубежом из-за пандемии коронавируса, их вывоз стал регулярным и отлаженным. Выполнено уже довольно много рейсов в разные страны и вывезены оттуда более тысячи дальневосточников.

Продолжились вывозные рейсы и в июле. Так, 2 июля во Владивостоке приземлился вывозной рейс авиакомпании «Аврора» из Сеула. В список пассажиров этого рейса включены свыше 100 россиян, сообщается в телеграм-канале Минкомсвязи, созданном для информирования россиян о вывозе из других стран в связи с ситуацией с коронавирусом. Вернуться этим рейсом могли россияне, проживающие на Дальнем Востоке и в Забайкальском крае.

7 июля в аэропорту Владивостока приземлился еще один рейс из Сеула, также выполненный авиакомпанией «Аврора». На борту находились 107 дальневосточников, в том числе около 50 жителей Приморья. По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в ближайшие две недели все пассажиры будут помещены на карантин, чтобы не допустить возможного распространения коронавирусной инфекции.

«65 пассажиров отправились в обсерватор “Амурский залив” - это жители соседних регионов Дальнего Востока и приморцы, которые не могут соблюдать режим самоизоляции на дому. Строгое соблюдение 14-дневного карантина будут отслеживать представители медицинских учреждений и сотрудники органов правопорядка», - акцентировали представители минтранса.

В Приморье, напомним, продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный из-за эпидемии коронавируса. Жителей края просят сохранять режим самоизоляции для пожилых и людей с высоким риском заболеваний, максимально оставаться в режиме удаленной работы. Также рекомендуется не собираться большими группами, соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5 метра и носить защитные маски.

На фото: Пассажиры, прибывшие из-за рубежа на вывозных рейсах, по-прежнему отправляются либо в обсерватор, либо, если они приморцы, на режим самоизоляции на дому.

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