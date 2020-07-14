Проверку гостиниц и баз отдыха необходимо ускорить

С 24 июня в Приморском крае возобновилась работа гостиниц, прошедших классификацию и подтвердивших свое соответствие ранее опубликованным требованиям к объектам коллективного размещения в условиях ограничений, вызванных эпидемией COVID-19.

Сейчас в регионе продолжаются контроль и проверки предприятий торговли и услуг, которые возобновили свою работу. Все административные комиссии действуют на основании рекомендаций Роспотребнадзора и постановления губернатора Приморского края о частичном снятии ограничений на деятельность предприятий торговли и бытового обслуживания. Документ вступил в силу с 27 мая. Реестр хозяйствующих субъектов, подавших уведомления на возобновление деятельности и прошедших мониторинг, размещен на сайте Правительства Приморского края.

Тянут резину

Большая часть ресторанов и коллективных средств размещения в Приморье уже прошла мониторинг, необходимый для возобновления работы в рамках ослабления ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом стало известно на заседании регионального оперативного штаба под руководством губернатора края Олега Кожемяко 7 июля.

По словам заместителя председателя Правительства Приморского края Константина ШЕСТАКОВА, на сегодняшний день от предприятий общественного питания поступило 225 уведомлений. По ним проведено 182 проверки.

«То есть у нас около 40 предприятий, которые пока не могут приступить к работе, поскольку они не прошли мониторинг. Прошу муниципалитеты в ближайшие два дня эти мониторинги провести, чтобы рестораны смогли приступить к работе в рамках существующих требований к санитарному режиму», – обратился к главам территорий Константин Шестаков.

Отмечено, что к настоящему времени возобновили работу и 93 гостиницы, прошедшие обязательную классификацию и мониторинг административной комиссией. Сформирован также перечень из 1 248 коллективных средств размещения, включая базы отдыха, из них 771 прошли мониторинг, который проводят муниципалитеты края. Константин Шестаков обратил внимание на неудовлетворительные темпы работы муниципалитетов в этом направлении, отметив среди отстающих Дальнереченский и Партизанский городской округ, Спасск-Дальний, Михайловский и Хасанский районы.

«В Хасанском районе из 267 коллективных средств размещения проверили всего 29. Я прошу значительно ускорить эту работу, поскольку решение о возобновлении работы возможно уже в ближайшее время», - уточнил зампред правительства.

Детские лагеря - на низком старте

Приморские детские оздоровительные лагеря могут начать работу уже 15 июля. Это произойдет в случае снятия соответствующих ограничительных мер, сообщила министр образования Приморья Наталья БОНДАРЕНКО.

По словам министра, приступить к работе смогут только те учреждения, которые своевременно прошли все проверки и получили необходимое санитарно-эпидемиологическое заключение.

«С 15 июля в крае готовы приступить к работе 542 организации, в которых смогут отдохнуть до 23 тысяч детей», – подчеркнула Наталья Бондаренко.

Еще одна организация, уточнила руководитель краевого ведомства, сейчас используется в качестве обсерватора. Речь идет о базе отдыха «Морской берег» в Артеме.

В 2020 году в рамках организации летней оздоровительной кампании для детей в краевом бюджете впервые предусмотрены средства на капитальный ремонт учреждений отдыха, находящихся в собственности муниципалитетов. В частности, планируется привести в порядок лагеря «Юный рыбак» в Лазовском муниципальном округе, «Мечта» в Кировском районе, «Горный» и «Родник здоровья» в Спасском районе, «Надежда» в Уссурийском городском округе, а также «Родник» в Черниговском районе. Общая стоимость ремонтных работ составляет более 21 миллиона рублей.

Наталья Бондаренко напомнила, что родители или законные представители ребенка могут рассчитывать на возмещение части расходов на оплату путевки в детский оздоровительный лагерь в Приморье.

«Размер компенсации может быть равен 50% от ее стоимости, но не более 8 тысяч рублей для семьи со среднедушевым доходом выше величины прожиточного минимума, и не более 16,4 тысячи рублей для семьи с небольшим достатком», - проинформировала министр.

В бюджете Приморья предусмотрено также 78,6 миллиона рублей на приобретение путевок для отдыха и оздоровления 4 922 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 30 миллионов рублей – для отдельных категорий детей и подростков, в том числе нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении – речь идет о 1 300 ребятах.

Напомним, что в Приморье, несмотря на снятие некоторых ограничений, продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителей края просят сохранять режим самоизоляции для пожилых и людей с высоким риском заболеваний, максимально оставаться в режиме удаленной работы. Также рекомендуется не собираться большими группами, соблюдать масочный режим, «социальную дистанцию» - 1,5 метра и носить защитные перчатки, если это необходимо.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.







