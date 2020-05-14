Олег Кожемяко: Масочный режим сохранится в Приморье еще надолго

Послабление карантина возможно в отдельных районах Приморья уже на следующей неделе

Открытие предприятий и послабление режима самоизоляции возможно в отдельных муниципалитетах Приморья исходя из местной эпидобстановки. Об этом заявил Губернатор края Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба, которое он провел в Находке в четверг, 14 мая.

Глава региона подчеркнул, что на ближайшем заседании штаба может быть принято решение по снятию ограничений в некоторых районах Приморского края.

«Решение будет принято исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в муниципалитете. Мы определим характер действий административных комиссий по поэтапному открытию предприятий. За выходные они будут обследованы и после согласования в понедельник, 18 мая, получат разрешения на открытие», – заявил Олег Кожемяко.

При этом Олег Кожемяко подчеркнул, что масочный режим сохранится в крае еще надолго, и поручил главам муниципальных образований усилить работу по профилактике эпидемии и выявлению заболевших коронавирусом.

«Важно не допустить роста заболеваний, чтобы быстрее заработала экономика, магазины непродовольственных товаров, мастерские, люди могли заниматься физкультурой на улице, совершать прогулки. Послабления допустимы только в том случае, если мы стабилизируем эпидситуацию», – отметил Губернатор.

Напомним, с 30 апреля в Приморье обязательно соблюдение «социальной» дистанции в 1,5 метра, ношение масок, респираторов и иных средств защиты органов дыхания при посещении организаций торговли, организаций, оказывающих социально-бытовые услуги, в пассажирском и общественном транспорте, в том числе такси. Предусмотрена административная ответственность за нарушение данного режима по статье 20.6.1. КоАП РФ – штраф может составить от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.

В своем обращении 11 мая Президент России Владимир Путин подчеркнул, что регионы самостоятельно, исходя из ситуации на местах, должны определить режимы снятия, сохранения или усиления ограничений.

«Главы регионов, опираясь на анализ ситуации, на мнение главных санитарных врачей, будут принимать решения о характере ограничительных и профилактических мер, о том, как, в какой последовательности их можно постепенно смягчать или сохранять, а если этого требует обстановка – может быть, даже и дополнять», – обозначил глава государства.

Всего с начала эпидемии коронавирусом в Приморье заболели 1057 человек. Больше всего заразившихся – во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.