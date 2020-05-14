Школы Приморья вправе самостоятельно утверждать дату окончания учебного года

В приморских школах планируется поэтапное завершение учебного года. Для учащихся первых-восьмых классов уроки могут закончиться до 20 мая, девятых-десятых – до 29, одиннадцатых – 5 июня. Обозначенные сроки указаны в рекомендациях министерства образования Приморского края.

Конкретную дату окончания учебного года для школьников каждое образовательное учреждение устанавливает самостоятельно и должно издать на основании принятого решения соответствующий приказ, уточнила глава министерства Наталья Бондаренко.

«Если смотреть с точки зрения закона, решение о том, когда именно завершать учебный год, остается за общеобразовательным учреждением. Мы можем только направлять рекомендации по этому поводу, ни в коем случае не приказывать. Вместе с тем министерство советует школам придерживаться одних и тех же дат, чтобы сохранить целостное образовательное пространство в Приморье и дать возможность готовить старшеклассников по одним программам в единые временные рамки», – отметила она.

Подчеркивается, что школы обязаны довести информацию об окончании учебного года до родителей.

«Дата окончания учебного года должна быть в обязательном порядке размещена на сайте образовательного учреждения и в электронной системе “Сетевой регион”. Чтобы мамы и папы могли познакомиться со всеми вносимыми изменениями. Если у родителей или законных представителей возникают любые связанные с этим вопросы, они могут обратиться, в первую очередь, к директору школы, во вторую – в управление образования местной администрации», – подытожила Наталья Бондаренко.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.