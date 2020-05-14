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ЕГЭ переносят на более поздний срок в Приморье
Даты планируется утвердить в ближайшее время
Проведение единого государственного экзамена в Приморье перенесут с 8 июня на более поздние сроки.
Как уточнили в министерстве образования Приморского края, учащимся, не планирующим поступать в вузы, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.
При этом ОГЭ для девятиклассников в 2020 году проводить не будут.
«Основной государственный экзамен для выпускников девятых классов проводиться не будет в связи со сложившейся непростой эпидемиологической обстановкой. Аттестацию учащихся по всем предметам, в том числе русскому языку и математике, проведут по текущим оценкам», – уточнила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.
Напомним, ранее в министерстве образования края рекомендовали жителям края отказаться от организации и проведения массовых праздничных выпускных мероприятий, чтобы не создавать неоправданные риски для здоровья ребят, их родителей и педагогов.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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