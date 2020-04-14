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Духовенство Владивостокской епархии призывает прихожан к домашней молитве
14 Апреля 2020, 17:11 | Приморье
Дополнительные санитарные меры приняты в храмах и монастырях Владивостокской епархии в преддверии праздника Святой Пасхи
Для обеспечения максимально возможной эпидемиологической безопасности православных верующих в соответствии с рекомендациями Рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции по благословению митрополита Владивостокского и Приморского Владимира в храмах и монастырях Владивостокской епархии введены дополнительные санитарные меры.
При посещении храмов и монастырей верующим надлежит соблюдать установленную безопасную социальную дистанцию — 1,5 метра, как в храмовом здании, так и на территории, а также принять к сведению, что во время богослужений находиться в храме сможет ограниченное количество человек, определяемое вместимостью храмового здания из расчета соблюдения безопасной дистанции в 1,5 метра.
Всем посещающим храмы рекомендуются надевать маски, защищающие органы дыхания.
Во избежание массового скопления людей, приходящих в Великую Субботу для освящения пасхальных снедей, освящение будет совершаться на прихрамовых территориях, начиная с Великого Четверга.
Крестный ход по прихрамовой территории во время ночного Пасхального богослужения будет совершаться в уставном порядке с ограничением числа участников, исходя из необходимости соблюдения безопасной дистанции.
Для верующих, не вошедших в храмовые здания в связи с ограничением их вместимости, будет обеспечена возможность причащения на паперти храмов.
Причащение Святых Христовых Таин будет совершаться с учетом канонической и богослужебной Традиции Русской Православной Церкви и с соблюдением санитарных мер, предписанных Инструкцией настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Русской Православной Церкви в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Во всех храмах и монастырях епархии в соответствии с решением Епархиального совета от 26 марта 2020 года обеспечивается соблюдение предписанных Инструкцией мер: соблюдаются общие меры гигиены, в том числе касающиеся дезинфекции рук в течение дня духовенством и сотрудниками приходов; осуществляется частое проветривание храмов, приходских и монастырских помещений общего доступа; проводится обработка дезинфицирующими растворами икон, поверхностей храмовой мебели общего пользования и дверных ручек.
В связи с противоречивыми сообщениями, появившимися в средствах массовой информации и некоторых телеграм-каналах, Владивостокская епархия вновь подчеркивает, что в храмах и монастырях обеспечивается неукоснительное исполнение в полном объеме всех мер, перечисленных в Инструкции настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Русской Православной Церкви в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. С полным текстом Инструкции можно ознакомиться, перейдя по ссылкам.
Руководствуясь благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, епископат и духовенство Владивостокской епархии призывает прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями. Это касается, в том числе дней Страстной седмицы и праздника Святой Пасхи. Как отметил Предстоятель Русской Православной Церкви, прихожане призываются понести эти «временные лишения ради сохранения жизни и здоровья наших ближних».
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Теги: храм пасха Владивостокская епархия
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