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Вторую "горячую линию" по занятости запустили в Приморье

14 Апреля 2020, 11:30 | Приморье
Как сообщили в краевом министерстве труда и социальной политики, специалисты колл-центра ответят на вопросы в сфере занятости, проинформируют о последних изменениях в области регистрации в качестве безработного
 
Дополнительный номер для консультаций по вопросам, связанным с поиском работы и оформлением пособия по безработице, запустили в Приморье. Звонки принимаются в рабочее время по номерам: 8-800-200-51-68, 8-800-200-56-81.
 
Так, в России с 9 апреля действуют правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, позволяющие подавать заявление в центр занятости дистанционно через портал «Работа в России». Подробную информацию и пошаговую инструкцию регистрации можно найти на интерактивном портале краевого минтруда в разделе «Внимание Коронавирус».
 
Правила исключают необходимость предоставления трудовой книжки и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. По новому порядку заявителю достаточно будет подать заявление на портале «Работа в России» и составить резюме.
 
«Такой упрощенный порядок введен до 31 декабря 2020 года», – уточняют специалисты.
 
Напомним, с апреля текущего года по поручению Президента РФ Владимира Путина в России был увеличен максимальный размер пособия по безработице с 8 тысяч рублей до 12 130 рублей в месяц.
 
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
 

 

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Теги: безработица  горячая линия  кадры  коронавирус 



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