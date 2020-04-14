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Проект по обеспечению школьников компьютерами стартует в России
14 Апреля 2020, 11:21 | Приморье
Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявляет о старте всероссийской благотворительной акции «ПомогиУчитьсяДома», соорганизаторами которой выступят Минпросвещения и партия «Единая Россия». Акция призвана помочь школьникам по всей стране с компьютерной техникой для дистанционного обучения.
Стать участником акции может любой житель страны или организация, готовые безвозмездно поделиться новой или использованной компьютерной техникой с нуждающимися семьями и помочь в ее распространении.
«По разным оценкам, до 30% школьников оказались не готовы к дистанционному формату обучения. И главная причина – отсутствие компьютеров и ноутбуков. Это проблема для семей, где учится один. А представьте себе масштаб трудностей, когда школьников двое или больше. Многим детям приходится пользоваться смартфоном, а у некоторых и такой роскоши нет. Мы хотим обеспечить школьников по всей стране необходимой компьютерной техникой для обучения в режиме онлайн», – подчеркнула генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Вся техника перед отправкой в семьи пройдет необходимую санитарно-гигиеническую обработку
Агентство стратегических инициатив будет отвечать за общую координацию и работу с партнерами – как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. АСИ будет постепенно расширять количество участников акции, вовлекая в будущем не только «доноров» техники, но и волонтеров и волонтерские организации, разработчиков платформ для дистанционного обучения и провайдеров доступа в интернет.
Министерство просвещения с помощью педагогов из всех 42 тысяч школ России наладит контакт с каждой нуждающейся семьей, соберет потребности на уровне каждого региона – тем самым обеспечит понимание, кто и где реально нуждается в поддержке. Полученные данные будут переданы в штаб акции.
«Единая Россия» возьмет на себя задачу организации сбора оборудования, привлечения крупных партнеров-доноров и распределения собранной техники по всей стране.
Уже сейчас работает сайт помогиучитьсядома.рф, где можно оставить заявку на участие в акции. После этого на связь выйдут представители штаба и подскажут, как можно подключиться к акции. Заявки от семей, в которых школьникам нужна техника, будут собирать школы.
Важно! Вся техника перед отправкой в семьи пройдет необходимую санитарно-гигиеническую обработку.
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