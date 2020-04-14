Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Мэрия открыла горячую линию
Во Владивостоке организована горячая линия по вопросам организации дистанционного обучения и методической поддержке в школах. Консультативную помощь родителям, педагогам и учащимся оказывают специалисты городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации краевого центра.
Как проходит дистанционное обучение? Где можно ознакомиться с методическими рекомендациями по дистанционному обучению педагогам, школьникам и их родителям? Каковы формы электронного контроля знаний обучающихся? Как школьнику учиться дистанционно при отсутствии компьютера и Интернета? Какими учебниками пользоваться при дистанционном образовании? Ответы на эти и другие вопросы, связанные с дистанционным обучением школьников, можно получить:
- на сайтах образовательных организаций;
- по телефону горячей линии: 8-994-103-6462;
- по телефонам отдела общего образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока: 253-47-39, 253-47 38 и 226-92-57.
С «Рекомендациями по организации обучения на дому с использованием дистанционных технологий» можно ознакомиться на сайте Министерства просвещения России edu.gov.ru.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Мэрия открыла горячую линию
- Проект по обеспечению школьников компьютерами стартует в России
- Вирус меняет планы выпускников Владивостока
- С 6 апреля школы Владивостока перейдут на дистанционное обучение
- COVID нечаянно нагрянул…
- КГА ПОУ "Приморский политехнический колледж"
- Дальневосточный институт Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
- "Кавалеровский многопрофильный колледж" производит набор
- Дальневосточный институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)"
- ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" приглашает на очное и заочное обучение в КГА ПОУ "Дальневосточный судостроительный колледж"
Новости раздела
- Мэрия открыла горячую линию
- Вторую "горячую линию" по занятости запустили в Приморье
- Проект по обеспечению школьников компьютерами стартует в России
- У вас не все дома!
- Оформить меры социальной поддержки приморцы могут через социальный портал
- Почти 100 гектаров леса потушили в Приморье
- 129 дальневосточников вернулись домой из Южной Кореи
- Нарушителей режима самоизоляции привлекают к административной ответственности в Приморье
- Всех прилетевших во Владивосток из Москвы ждет изоляция на 14 дней
- В Приморье запретили охоту на территории охотничьих угодий
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Родители школьников Владивостока умоляют губернатора вмешаться
- Учеников 1-8-х классов отправят на летние каникулы раньше срока
- По приказу главы правительства россиян поделили на три категории
- Застрявших в Таиланде и других "злачных" местах россиян авиаторы обдерут как липку
- Один из крупнейших банков Приморья объявил охоту на наличные приморцев
- Инвестиционный авангард
- Авария в Китае создает угрозу загрязнения Амура
- В Хабаровском крае возобновляет работу промышленность
- В фотопроекте "Посмотри на Владивосток*2019" открыто голосование за приз зрительских симпатий
- Национальный парк "Бикин" в Приморье приостанавливает прием туристов