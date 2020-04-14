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Мэрия открыла горячую линию

14 Апреля 2020, 12:43 | Приморье

Во Владивостоке организована горячая линия по вопросам организации дистанционного обучения и методической поддержке в школах. Консультативную помощь родителям, педагогам и учащимся оказывают специалисты городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации краевого центра.

Как проходит дистанционное обучение? Где можно ознакомиться с методическими рекомендациями по дистанционному обучению педагогам, школьникам и их родителям? Каковы формы электронного контроля знаний обучающихся? Как школьнику учиться дистанционно при отсутствии компьютера и Интернета? Какими учебниками пользоваться при дистанционном образовании? Ответы на эти и другие вопросы, связанные с дистанционным обучением школьников, можно получить: 

- на сайтах образовательных организаций;

- по телефону горячей линии: 8-994-103-6462;

- по телефонам отдела общего образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока: 253-47-39, 253-47 38 и 226-92-57.

С «Рекомендациями по организации обучения на дому с использованием дистанционных технологий» можно ознакомиться на сайте Министерства просвещения России edu.gov.ru.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: дистанционное обучение  горячая линия  школы 



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