У вас не все дома!

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Нарушителей режима самоизоляции привлекают к административной ответственности в Приморье
Рейды, направленные на выявление нарушителей режима самоизоляции, проводят в Приморье. Контрольные мероприятия состоялись во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме. Жителей края, которые отказались покинуть общественные места по просьбе сотрудников правоохранительных органов, привлекли к административной ответственности.
Штрафы за нарушение режима самоизоляции в регионе ввели еще неделю назад. Суммы, которые предстоит выплачивать виновным, весьма внушительны. Так, для физических лиц санкции могут составить от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических – уже от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее подобных рейдов в Приморье не проводили. Жителям края дали возможность узнать об изменениях в краевом законодательстве – с этой целью была развернута масштабная информационная кампания в СМИ края, закончить неотложные дела. Как показала практика, не все отнеслись серьезно к рекомендациям оставаться дома, не выходить на улицу без уважительной причины, не собираться большими компаниями и соблюдать постоянную дистанцию величиной не менее 1,5-2 метров по отношению к другим людям в общественных местах. В частности, в эти выходные на улицах края было замечено множество отдыхающих. Жители города, вероятно, не оценили опасность, которую несет заражение коронавирусом.
Последние данные медиков говорят, что и у тех больных, которые перенесли инфекцию в легкой или бессимптомной форме, наблюдаются негативные последствия. В частности, возникает «эффект матового стекла» – состояние, при котором происходит отек легочной ткани. Обнаружить его можно только при помощи компьютерной томографии (КТ). Отсутствие своевременного лечения может привести к острой легочной недостаточности.
«Рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции – необходимая мера в Приморье. Контрольные мероприятия проходили вчера во Владивостоке. Сотрудники правоохранительных органов не тормозили каждую машину и не ходили по дворам. Проверка велась на Спортивной набережной и Набережной Цесаревича, центральной площади города, пляжах на Шаморе, острове Русский, Токаревском маяке – то есть, в популярных зонах отдыха. Штрафы выписывались только тем гражданам, которые отказывались покидать общественные места», – отметили в департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморского края.
Во Владивостоке также проходят мероприятия по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Они проходят на городских рынках. Сейчас специалисты администрации совместно с управлением по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю и территориальным управлением Роспотребнадзора проводят выездные проверки соблюдения санитарно- эпидемиологических норм на городских рынках.
Первое рейдовое мероприятие прошло на территории рынка «Некрасовский». Сотрудниками управления по вопросам миграции были проверены граждане Вьетнама, Узбекистана и Кыргызстана. У всех имелись действующие разрешительные документы для нахождения и осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации.
А вот проверка Роспотребнадзора показала, что на территории рынка не соблюдаются профилактические дезинфекционные мероприятия. В частности, у сотрудников отсутствует запас дезинфицирующих средств, не организованы условия для соблюдения личной гигиены персонала, твердые коммунальные и пищевые отходы вывозятся не своевременно. По выявленным нарушениям будут приняты соответствующие меры. Вместе с тем, все работники рынка на момент проверки находились в масках и перчатках.
Как сообщил и.о. начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти мэрии Андрей КАРАВАЕВ, подобные проверки пройдут на всех городских рынках без исключения.
Напомним, во Владивостоке действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В городе запрещено проведение спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий, закрыты рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. Жителям Владивостока запрещено находиться в общественных местах.
Управляющим компаниям дано указание усилить контроль над содержанием жилого фонда в период всеобщей самоизоляции – проводить влажную уборку подъездов с применением дезинфицирующих средств. Ежедневно в городе обрабатывают спецсредствами весь выходящий на линию общественный транспорт.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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