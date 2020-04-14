У вас не все дома!

Нарушителей режима самоизоляции привлекают к административной ответственности в Приморье

Рейды, направленные на выявление нарушителей режима самоизоляции, проводят в Приморье. Контрольные мероприятия состоялись во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме. Жителей края, которые отказались покинуть общественные места по просьбе сотрудников правоохранительных органов, привлекли к административной ответственности.

Штрафы за нарушение режима самоизоляции в регионе ввели еще неделю назад. Суммы, которые предстоит выплачивать виновным, весьма внушительны. Так, для физических лиц санкции могут составить от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических – уже от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее подобных рейдов в Приморье не проводили. Жителям края дали возможность узнать об изменениях в краевом законодательстве – с этой целью была развернута масштабная информационная кампания в СМИ края, закончить неотложные дела. Как показала практика, не все отнеслись серьезно к рекомендациям оставаться дома, не выходить на улицу без уважительной причины, не собираться большими компаниями и соблюдать постоянную дистанцию величиной не менее 1,5-2 метров по отношению к другим людям в общественных местах. В частности, в эти выходные на улицах края было замечено множество отдыхающих. Жители города, вероятно, не оценили опасность, которую несет заражение коронавирусом.





Жители края, вероятно, не оценили опасность, которую несет заражение коронавирусом. Фото Vl.Ru.

Последние данные медиков говорят, что и у тех больных, которые перенесли инфекцию в легкой или бессимптомной форме, наблюдаются негативные последствия. В частности, возникает «эффект матового стекла» – состояние, при котором происходит отек легочной ткани. Обнаружить его можно только при помощи компьютерной томографии (КТ). Отсутствие своевременного лечения может привести к острой легочной недостаточности.

«Рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции – необходимая мера в Приморье. Контрольные мероприятия проходили вчера во Владивостоке. Сотрудники правоохранительных органов не тормозили каждую машину и не ходили по дворам. Проверка велась на Спортивной набережной и Набережной Цесаревича, центральной площади города, пляжах на Шаморе, острове Русский, Токаревском маяке – то есть, в популярных зонах отдыха. Штрафы выписывались только тем гражданам, которые отказывались покидать общественные места», – отметили в департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморского края.





Во Владивостоке также проходят мероприятия по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Они проходят на городских рынках. Сейчас специалисты администрации совместно с управлением по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю и территориальным управлением Роспотребнадзора проводят выездные проверки соблюдения санитарно- эпидемиологических норм на городских рынках.

Первое рейдовое мероприятие прошло на территории рынка «Некрасовский». Сотрудниками управления по вопросам миграции были проверены граждане Вьетнама, Узбекистана и Кыргызстана. У всех имелись действующие разрешительные документы для нахождения и осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

А вот проверка Роспотребнадзора показала, что на территории рынка не соблюдаются профилактические дезинфекционные мероприятия. В частности, у сотрудников отсутствует запас дезинфицирующих средств, не организованы условия для соблюдения личной гигиены персонала, твердые коммунальные и пищевые отходы вывозятся не своевременно. По выявленным нарушениям будут приняты соответствующие меры. Вместе с тем, все работники рынка на момент проверки находились в масках и перчатках.

Как сообщил и.о. начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти мэрии Андрей КАРАВАЕВ, подобные проверки пройдут на всех городских рынках без исключения.

Напомним, во Владивостоке действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В городе запрещено проведение спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий, закрыты рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. Жителям Владивостока запрещено находиться в общественных местах.

Управляющим компаниям дано указание усилить контроль над содержанием жилого фонда в период всеобщей самоизоляции – проводить влажную уборку подъездов с применением дезинфицирующих средств. Ежедневно в городе обрабатывают спецсредствами весь выходящий на линию общественный транспорт.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



