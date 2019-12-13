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Деды Морозы выйдут на улицы Владивостока

13 Декабря 2019, 11:40 | Приморье
Праздничное шествие Дедов Морозов пройдет в краевой столице в воскресенье, 22 декабря. Администрация Владивостока приглашает принять участие в новогодним карнавале школьников, студентов, представителей общественных объединений, организаций различных форм собственности и всех желающих.
 
Праздничная программа начнется в 15:00 возле Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43). Здесь запланировано выступление музыкальных коллективов, а также новогодняя викторина с призами и подарками. В 17:30 начнется построение колонн участников, в 18:00 будет дан старт шествию. Праздничная колонна пройдет по Океанскому проспекту до центральной площади.
 
«Шествие Дедов Морозов проводится в нашем городе уже не первый раз. После долгого перерыва мы решили возобновить эту традицию, чтобы порадовать жителей и подарить всем новогоднее настроение», -  отметили специалисты управления по делам молодежи администрации Владивостока.
 
Яркий праздник продолжится на центральной площади Владивостока. С 18:00 здесь начнется концертная программа, будут работать фотозоны, а в 18:30 пройдет флешмоб Снегурочек. Главным сюрпризом для гостей праздника в 19:00 станет лазерное шоу, экраном для которого станет фасад здания администрации Приморского края.
 
«Это будет волшебная история, связанная с Владивостоком и всеми любимым праздником Новым годом. Пока мы не раскрываем всех подробностей, чтобы это осталось интригой для зрителей. Приглашаем горожан насладиться по-настоящему красивым представлением», - отметили в управлении культуры администрации Владивостока.
 
Закончится развлекательная программа красочным фейерверком.
 
Чтобы принять участие в шествии, необходимо совсем немного - лишь прийти на него в новогоднем костюме. Причем это может быть костюм не только Деда Мороза, но и Снегурочки и других сказочных персонажей. Предварительная регистрация участников не требуется. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 222-08-38.
 
Напомним, в связи с проведением карнавального шествия в воскресенье, 22 декабря, на центральных улицах Владивостока будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств.
 
Фото из архива
 
 
 
 
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Теги: шествие  новый год 



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