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"Экошоу-2020" под угрозой коронавируса
Праздник «Экошоу» во Владивостоке уже много лет венчает итоги экологических просветительских мероприятий в конце года. Однако, как нам сообщили в городской администрации, в этом году традиционное торжество эколого-просветителей краевого центра Приморья оказалось под угрозой из-за пандемии коронавируса.
Оно ещё вполне может состояться в конце ноября - декабре, если будет снят режим запрета на проведение подобных собраний, но, судя по росту заболеваемости, такое вряд ли случится. Тем не менее, все мероприятия экологов города, не требующие больших скоплений народа и проводимые в рамках региональной государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы, по мере возможностей продолжают осуществляться.
Традиционно организатором «Экошоу» выступает в городе управление муниципальных экологических программ, мониторинга и контроля администрации Владивостока. На нём обычно подводятся итоги реализации городской программы экологического просвещения и образования, награждаются активные участники этой программы.
Известно, что и в минувшем году экологический праздник «Экошоу-2019» неплохо порадовал участников. Все мероприятия «Экошоу» проходили в концертном комплексе «Андеграунд» Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. И тоже, как и ранее, в прежние годы, подводились итоги, награждались отличники экопросвещения, победители молодёжных тематических конференций, участники осенних акций по раздельному сбору отходов и конкурсов творческих работ. Были отмечены и лучшие коллективы Владивостока по школьному экопросвещению по итогам года: 1 место – средняя школа №47, 2 место – средняя школа №52, 3 место – гимназия №2.
Кроме того, официальная часть была существенно дополнена развлекательной программой: работала выставка экоподелок, которые ребята изготавливают своими руками из различных отходов, модников порадовало оригинальное дефиле «Экостиль-2019», и для всех была одна большая музыкальная программа.
Конечно, будет жаль, если такого торжества мы в этом году не увидим. Хотя, безусловно, награды до победителей обязательно дойдут, итоги экопросвещения – подведут и обнародуют. Всё-таки «Экошоу» стало уже неотъемлемой частью и жизни города, и муниципальной программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, образованию и информированию населения города Владивостока» на 2019-2024 годы.
Управление муниципальных экологических программ, мониторинга и контроля администрации Владивостока ещё в начале года отмечало, что мероприятия, связанные с эко-просвещением, с каждым годом набирают рекордное количество участников среди молодёжи краевого центра Приморья – это экологические уроки и игры в младших и старших классах школ, турниры и конкурсы, акции по раздельному сбору разных видов отходов – картона и бумаги, пластика, батареек и прочего, проводятся конкурсы творческих работ и тематические конференции, в которых участвуют и школьники, и представители научных и общественных организаций, предлагающие свои оригинальные проекты на тему сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов применительно к дальневосточной столице и всему Приморью. Экологическое образование школьников обычно проводилось и в летних лагерях, где организуются экологических квесты, конференции, выполняются различные задания, нацеленные на охрану окружающей среды и очистке её от мусора. Однако, в связи с ограниченной в этом году работой лагерей, сократилось в них и число таких мероприятий.
Всей этой деятельности обычно и подводилась черта на праздновании «Экошоу», в котором помимо молодых экологов принимали участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, природоохранных органов, высших и средних учебных заведений и организаций.
Председатель Думы Владивостока Андрей БРИК как-то на одном из празднований «Экошоу» отметил: «Вопросы охраны окружающей среды являются чрезвычайно важными и находятся в центре постоянного внимания депутатов Думы Владивостока. При решении задач по сохранению благоприятной природной среды особая роль отводится экологическому образованию и просвещению населения, особенно молодёжи. Экологические мероприятия призваны научить жителей города бережному отношению к природе. Радует, что молодёжь активно участвует в экологических мероприятиях по санитарной очистке побережья, парков и скверов, в акциях по раздельному сбору отходов, в экологических турнирах, творческих конкурсах, научных конференциях. Таким образом помогает городу стать экологически безопасным, чистым, комфортным и красивым».
Традиции проведения городского «Экошоу» нашли своё продолжение и в организации подобных праздников отдельными школами Владивостока, где экологическое просвещение поставлено на особенно широкую ногу.
На фото: «Экошоу» - это молодежный праздник, который каждый год приходил во Владивосток.
Фото автора
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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