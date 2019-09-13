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Ко Дню города Tele2 приготовила для жителей Уссурийска онлайн-подарок
13 Сентября 2019, 10:41 | Приморье
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает уссурийцев с 13 по 15 сентября посетить онлайн-парк Tele2. В день рождения города его жители могут протестировать 4G-интернет от мобильного оператора при помощи современных гаджетов. Все абсолютно бесплатно.
Ко Дню города Tele2 приготовила для жителей Уссурийска настоящий подарок. В рамках праздничных мероприятий на центральной площади города будет работать выездной онлайн-парк Tele2. Посетителям представится возможность протестировать качество скоростного мобильного интернета Tele2.
Гости площадки смогут при помощи очков виртуальной реальности просматривать видео в режиме онлайн, QR коды позволят совершить путешествие в самые разные города, а сферическая камера «Селфи 360°» запечатлеть себя. Для отдыха предусмотрена комфортная лаунж-зона с мягкими пуфами, зарядными устройствами, ароматным кофе и попкорном.
Каждая из активностей в игровой форме расскажет об уникальных предложениях оператора: VR-очки продемонстрируют скорость и качество 4G-интернета от Tele2, сферическая камера – возможность безлимитных соцсетей на тарифах «Мой онлайн» и «Мой онлайн+», QR-телепорт – доступность интернет-трафика в любой точке страны по стоимости домашнего региона, а игра по мотивам популярного мультфильма – перенос неиспользованных минут и гигабайтов на следующий месяц.
Напомним, площадка Tele2 ждет посетителей с 13 по 15 сентября с 12:00 до 18:00. Жители Уссурийска смогут стать абонентом оператора на выгодных условиях: получить приятный бонус и принять участие в розыгрыше смартфона.
Tele2 продолжает развивать сеть высокоскоростного мобильного интернета в Приморье. Количество базовых станций с начала года увеличилось на треть. 4G-интернет стал доступен во многих населенных пунктах региона и зонах отдыха. Более 83% населения уже оценили его качество и возможности. До конца года оператор планирует увеличить количество базовых станций стандарта 4G на 30%, для того, чтобы клиенты всегда оставались на связи.
Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:
«Любой гость нашей интерактивной площадки сможет подключиться к сети Tele2. При выборе тарифов «Мой онлайн», «Мой онлайн+» новый абонент получит бонус: 600 рублей на счет мобильного телефона или 60 Гб интернет-трафика. Каждый из новых клиентов компании может принять участие в розыгрыше главного приза – смартфона, который состоится 15 сентября в 17:00 на территории нашего онлайн-парка. Мы предлагаем своим абонентам наиболее оптимальные тарифные решения, в которых помимо больших пакетов интернет-трафика с безлимитными социальными сетями предоставляем безлимитные внутрисетевые звонки на всех абонентов Tele2 России. Сегодня наши клиенты имеют возможность оценить одно из лучших на рынке предложений по соотношению цены и качества. Это тариф «Мой онлайн», который предоставляет 10 Гб и 400 минут за 250 рублей в месяц».
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