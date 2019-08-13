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Вода не задерживается
В городах Приморья ремонтируют существующие и строят новые сети ливневой канализации
Одной из задач государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы является формирование комфортной городской среды. Однако, учитывая приморский климат, комфорт на городских улицах невозможно представить без ливневой канализации. Отсутствие или неудовлетворительное состояние водоотводов часто становится причиной подтопления и разрушения дорожного и тротуарного покрытия. Однако в 2019 году сразу в нескольких крупнейших городах Приморья значительно увеличены бюджетные расходы на ремонт, строительство и проектирование сетей «ливневки».
В столице Приморья, Владивостоке, изношенность сетей ливневой канализации – одна из острых коммунальных проблем. По информации городской администрации, в ходе ранее проведенной инвентаризации 159 км из 300 было оформлено в муниципальную собственность. За последние несколько лет масштабные работы по ремонту сетей ливневой канализации проведены по улицам Космонавтов, Калинина, Ватутина, 4, Снеговой, 123, Экипажной, Котельникова, 20-22, Кирова, 5, Кутузова, 4, Черняховского, 19-21, Добровольского, 5а, 7а, Героев Варяга, 2, перекресток 60 лет ВЛКСМ – Героев Хасана, Воропаева, 31, Добровольского, 9, Кипарисовой,6, Героев Тихоокеанцев, 24, 40 лет ВЛКСМ, Героев Тихоокеанцев, 14, Днепропетровской, 32-36, Карской, Борисенко, 62, Достоевского, Алеутской, 57, Шилкинской, 21, Спортивной, 5, Сафонова, 10, Володарского, Верхнепортовой, Тунгусской, 44, Луговой, 47, Набережной, 10, Пограничной, 10-12, Невельского, 17-19, проспекту 100-летия Владивостока, 103, Муравьева-Амурского, 5-9, Славянской, 17, проспекту 100-летия Владивостока, 12, Борисенко, 70, Фадеева, Всеволода Сибирцева, Яблочковой, 55 и Чапаева, 2-5.
В 2019 году из бюджета города выделены деньги на восстановление 16 участков ливневки на улицах Аллилуева, Луговой, 52ж, на острове Попова (по ул. Садовой, Калининской, Заводской, Подгорной), проспекте Красного Знамени, 85, 99, 101 и Некрасовской, 59а, Борисенко, Калинина и ряде других улиц. Первым отремонтированным участком стала улица Пограничная, где подрядная организация со значительным опережением сроков завершила работы по перекладке 40 м трубы сечением 1000 мм, установке дождеприемных камер и восстановлению дорожного покрытия. Добавим, что в июне из бюджета Владивостока были выделены еще 57,27 млн рублей на выполнение работ по ремонту ливневой канализации на улицах Пушкинская, Адмирала Кузнецова, Минеров, Слуцкого, Гульбиновича. А на строительство новых сетей ливневки на Гульбиновича потратят еще 20,8 млн рублей.
Активными темпами ведется проектирование сетей ливневой канализации и в Уссурийске. Из-за практически полного отсутствия ливневок при сильных дождях улицы города подтапливаются. Но уже в 2019-2022 годах планируется проектирование сетей ливневой канализации сразу в шести микрорайонах Уссурийска: 2019-2020 годы – микрорайон «Западный»; 2020-2021 годы – микрорайоны «Доброполье», «ул. Ленинградская»; 2021-2022 годы – микрорайоны «5 км», «Северный», «ул. Краснознаменная – 7 ветров». После разработки проектно-сметной документации начнется строительство сетей, которое также будет вестись поэтапно.
Контракт на разработку проекта ливневых стоков для микрорайона «Западный» на сумму 6 млн рублей был подписан еще в марте. Протяженность проектируемой сети ливневой канализации ориентировочно составит 6 км. К началу 2020 года специалисты победившей в конкурсе компании должны будут подготовить необходимую для начала строительства документацию. На первом этапе планируется построить ливневой коллектор по маршруту: Новоникольский проезд - ул. Новоникольское шоссе - ул. Целинная - ул. Сельскохозяйственная - промышленный проезд от пересечения с ул. Сельскохозяйственной, ориентир - строение №16 «б» до точки сброса. На втором этапе ливневой коллектор протянут от перекрестка ул. Целинная к протоке реки Славянка и далее к ул. Коммунальная, где находится самая крупная котельная Уссурийска №5. Также предполагается установка двух очистных сооружений, водоприемников, камер и дренажно-насосных станций. Особое внимание будет уделено отводу воды от дома №10-а по улице Новоникольский проезд, придомовая территория которого постоянно затапливается поверхностными водами.
А в Большом Камне строить сети ливневой канализации начнут с нового микрорайона «Шестой», предназначенного для работников судостроительного комплекса «Звезда». Корпорация развития Дальнего Востока, которая является заказчиком работ по строительству инфраструктуры для созданной в городе территории опережающего развития, для этих целей уже обратилась за субсидией в Минвостокразвития. Предполагается, что на разработку схемы ливневой канализации Большого Камня министерство направит около 120 млн рублей.
К фото: Учитывая приморский климат, комфорт на городских улицах не возможно представить без ливневой канализации.
Юрий НУРМУХАМЕТОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото автора.
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