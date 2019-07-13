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РЫБАК! Тебя поздравляет все Приморье!
Ежегодно, начиная с 1980 года, во второе воскресенье июля празднуется профессиональный праздник День рыбака
Благодаря уникальному географическому положению нашего края, с морем связана судьба каждого его жителя.
Администрация Приморского края поздравляет всех и приглашает 14 июля в 13.00 на спортивную набережную города Владивостока на один из самых ярких и любимых праздников всех приморцев!
Вас ждет праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города, поздравление от царя Нептуна и его свиты, а также настоящая рыбацкая уха для всех!
Для гостей с детьми на территории праздника будут работать увлекательные локальные площадки. Все смогут посоревноваться в настоящей игре «Морской бой», где будут представлены модели больших военных судов, поучаствовать в сборе пазла «Морская шхуна» на скорость и повеселиться в популярной игре «Мегатвистер» в рыбной стилистике. Множество конкурсов со сцены будут поддерживать настроение праздника на протяжении всего дня. Будет много призов и подарков!
А в завершении развлекательной программы будут звучать лучшие музыкальные группы города, которые заставят танцевать всех!
Приходите всей семьей, зовите друзей! Отличное настроение гарантируем! Без ограничения по возрасту.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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