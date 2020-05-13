Выпускные вечера в школах Приморья могут перенести

Соответствующие рекомендации озвучили в среду, 13 мая, в региональном министерстве образования

По словам главы ведомства Натальи Бондаренко, проведение массовых праздничных мероприятий чревато неоправданными рисками в сложившихся эпидемиологических условиях.

«Вопрос, который сегодня волнует всех – это выпускные вечера. К сожалению, должна сказать, что нам приходится отказываться от очных праздничных мероприятий. Организовывать шумные праздники с массовым скоплением людей в нынешней обстановке – неразумно и небезопасно. Это нужно пережить и, возможно, просто перенести событие на позднее время. Пусть даже оно совпадет со встречей выпускников. Главное – придумать, как все организовать. Так что это еще и вопрос творчества для детей, родителей и педагогов», – подчеркнула она.

Зампред Правительства Приморья также затронула вопрос организации летнего отдыха для школьников. Предстоящая оздоровительная кампания должна была охватить около 200 тысяч детей. Сейчас она находится под большим вопросом, лучшее решение для которого власти ищут вместе с учителями.

«Мы прекрасно понимаем, что 1 июня не сможем открыть все пришкольные лагеря. Поэтому стараемся продумать такой вариант, чтобы педагоги организовали онлайн-досуг для ребят и обеспечили хотя бы частичную их занятость», – уточнила Наталья Бондаренко.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.