www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 73.43 р. 100 JPY: 68.31 р.
EUR: 79.44 р. 10 CNY: 10.36 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Наука и образование
Распечатать

Выпускные вечера в школах Приморья могут перенести

13 Мая 2020, 16:49 | Приморье

Соответствующие рекомендации озвучили в среду, 13 мая, в региональном министерстве образования

По словам главы ведомства Натальи Бондаренко, проведение массовых праздничных мероприятий чревато неоправданными рисками в сложившихся эпидемиологических условиях.

«Вопрос, который сегодня волнует всех – это выпускные вечера. К сожалению, должна сказать, что нам приходится отказываться от очных праздничных мероприятий. Организовывать шумные праздники с массовым скоплением людей в нынешней обстановке – неразумно и небезопасно. Это нужно пережить и, возможно, просто перенести событие на позднее время. Пусть даже оно совпадет со встречей выпускников. Главное – придумать, как все организовать. Так что это еще и вопрос творчества для детей, родителей и педагогов», – подчеркнула она.

Зампред Правительства Приморья также затронула вопрос организации летнего отдыха для школьников. Предстоящая оздоровительная кампания должна была охватить около 200 тысяч детей. Сейчас она находится под большим вопросом, лучшее решение для которого власти ищут вместе с учителями.

«Мы прекрасно понимаем, что 1 июня не сможем открыть все пришкольные лагеря. Поэтому стараемся продумать такой вариант, чтобы педагоги организовали онлайн-досуг для ребят и обеспечили хотя бы частичную их занятость», – уточнила Наталья Бондаренко.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: школы  выпуск  самоизоляция 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]