В Приморье издана книга о вкладе дальневосточников в Победу

Реконструируя историю Дальнего Востока в период 1941–1945 гг., книга показывает, как Советскому Союзу удалось «сыграть» своим гигантским пространством во время борьбы за выживание

Великая Отечественная Война отдаляется, уходя за горизонт времени. Все меньше остаётся тех, в чью судьбу она врезалась, навсегда разделив жизнь на «до» и «после». Для поколения победителей не было исключений: кто не сражался на линии фронта, тот приближал победу, работая на пределе своих сил в тылу. В преддверии 75-летию Великой Победы, заместитель директора ИИАЭ ДВО РАН Анатолий САВЧЕНКО рассказал газете «Золотой Рог» о книге, которую подготовил коллектив Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

Становясь историей, Великая Отечественная война всё больше становится и политикой - пространство для идеологически мотивированных спекуляций расширяется. Это не удивительно, так как интерпретация её итогов, оценка вклада Советского Союза в Победу над фашизмом, напрямую связаны с местом России на современной геополитической арене, её моральным правом говорить от имени одной из стран-спасителей человечества от фашизма, а значит – основателей современного миропорядка. Поэтому мы видим остоянно возобновляющиеся попытки «задвинуть» нашу страну и её народ на «тёмную» сторону истории. Это тоже война, просто ведётся другими средствами. Под ударом: коллективная память современных и будущих поколений, их взгляд на мир и отношение к собственной стране. И здесь на передовой оказываются историки – именно им предстоит тщательная работа по реконструкции правды, собирании документально подтверждённых фактов и их интерпретации. Не для ответа идеологическим оппонентам, им-то правда как раз не нужна, но, прежде всего, для нашего собственного чувства реальности, способности различать факты от вымысла, для понимания нашего места в истории, для самоуважения, наконец, для всего того, что называется – любовь к Родине.

Книга, подготовленная коллективом Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН - «История Дальнего Востока в 1941 – 1945 гг.» была задумана давно - в рамках серии фундаментальных монографий по истории Дальнего Востока с древнейших времен до современности. Почти тысяча страниц текста написаны исследователями из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Магадана и Москвы в результате многолетней работы в архивах. В этом году, благодаря поддержке Фонда «История Отечества» и Дальневосточного отделения Российской академии наук, нам удалось выпустить книгу накануне праздника.

Эта книга посвящена вкладу дальневосточников в Победу. За годы войны на Дальнем Востоке было мобилизовано 517 тыс. чел., что составило 2,4% ушедших на военную службу с территории РСФСР. А если учесть общую численность и возрастной состав населения региона по состоянию на 1939 г., то на защиту Отечества встали около 22% местного населения, 37% лиц призывного возраста и более 50% от всех занятых в общественном производстве. В самые тяжелые дни на защиту Москвы, Ленинграда прибыли подготовленные боеспособные дальневосточные дивизии, мужество которых неоднократно отмечалось в военных сводках.

Приняв решающий бой, страна не могла остановить хозяйственную жизнь. Женщины и подростки заменили ушедших на фронт. О роли их труда в жизни региона тех лет, говорит тот факт, что в 1944 году, на Приморской железной дороге они составляли 52% от общей численности работающих. Школьники работали на колхозных полях и официально начинали учебный год на месяц позже – с октября.

Экономика региона быстро перестраивалась на решение оборонных задач. Почти все местные промышленные предприятия перешли на выпуск военной продукции, производство которой возросло на Дальнем Востоке за годы войны в 5 раз. Дальний Восток не только выполнял функцию поставщика стратегически важных сырьевых ресурсов для развития промышленного производства в других частях страны, но и поддерживал боеспособность воинских формирований на восточных рубежах СССР.

Реконструируя историю Дальнего Востока в период 1941–1945 гг., книга показывает нам, как Советскому Союзу удалось «сыграть» своим гигантским пространством во время борьбы за выживание. Пока на западных рубежах страны шли ожесточённые бои, на востоке был организован мощный логистический центр, обеспечивающий крупнейший канал поставок союзников по ленд-лизу. 64 судна Дальневосточного морского пароходства общей грузоподъёмностью 301 960 т с численностью экипажа 2874 чел. доставляли импортные грузы во Владивосток, Николаевск-на-Амуре и Петропавловск-Камчатский. И если обычно по дальневосточной железной дороге груженые вагоны шли с Запада на Восток, то теперь ситуация поменялась на противоположную: вагоны с необходимой для ведения войны продукцией пошли с Востока на Запад. За 1942–1945 гг. погрузка импорта вагоны в среднем в сутки увеличилась в 6 раз. В счёт оплаты поставок по ленд-лизу за рубеж отправлялись дальневосточные золото, руда, и лес.

Но был ли Дальний Восток только стратегическим тылом СССР? Рассматривая Вторую мировую войну в широких временных рамках, едва ли можно не заметить, что для нашей страны она началась и закончилась именно на Дальнем Востоке: первые боевые столкновения с Японией произошли летом 1938 году у озера Хасан и реки Туманная, а через 7 лет, в августе 1945 года, советские войска крушили Квантунскую армию в Манчжурии - до подписания акта о безоговорочной капитуляции Японии оставалось чуть меньше месяца.

Несмотря на то, что хронологические рамки книги насчитывают всего пять лет, они охватывают множество крупных и локальных событий, которые отдельными лоскутками создают целостную картину региональной истории, позволяя увидеть роль Дальнего Востока и его жителей в контексте одного из самых масштабных явлений мировой истории ХХ в.

При подготовке текста использованы материалы ведущего научного сотрудника ИИАЭ ДВО РАН. Г.А. ТКАЧЕВОЙ.