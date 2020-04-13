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Почетного гражданина определят после пандемии
Заседание комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока» перенесено на май по согласованию с членами комиссии: депутатами Думы Владивостока, представителями городской администрации, почетными гражданами.
- Согласно Положению о присвоении звания «Почетный гражданин города Владивостока» свое первое заседание комиссия проводит не позднее десяти календарных дней со дня, следующего за днем завершения приема представлений. Документы принимались до 1 апреля текущего года. В установленный срок заседание комиссии не состоялось в связи с пандемией коронавируса и введением режима самоизоляции. По согласованию с членами комиссии заседание планируется провести в мае, - сообщил председатель Думы города Владивостока Андрей БРИК.
Напомним, что в состав комиссии, утвержденный решением Думы города Владивостока, вошли депутаты Людмила ТАРАН, Виктор ФЕДОРОВ, Василиса ХОДНЕВА, первый заместитель главы администрации города Владивостока Ольга КОЗЕРАЦКАЯ, начальник управления по исполнению программ по поддержке населения Андрей ВИШНЯ, начальник управления муниципальной службы и кадров Татьяна ГРАЧЕВА, почетные граждане города Владивостока - Геннадий ЛАЗАРЕВ, Валерий ТАРАБАРОВ, Владимир ЧУБАЙ.
Задача комиссии - рассмотреть поступившие в Думу города Владивостока представления на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока» и подготовить предложения о присвоении почетного звания. В этом году, в честь 160-летия со дня основания города Владивостока, звание «Почетный гражданин города Владивостока» будет присвоено двум гражданам из числа представленных кандидатов.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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